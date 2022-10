Vai ter empréstimo consignado Nubank ainda este ano? Confira

Afinal, vai ter empréstimo consignado Nubank ainda este ano? Vamos falar mais sobre essa opção hoje.

Segundo informações do Banco Nubank, ainda neste ano o banco irá ofertar empréstimo consignado para clientes. Sendo assim, nós daremos todas as informações sobre o assunto e como está o processo para a oferta desta operação de crédito.

Como o Nubanck está atuando no mercado financeiro brasileiro?

O Nubank foi criado em 2013, e possui sua sede de operações na cidade de São Paulo. Além disso, é uma startup brasileira voltada para a oferta de serviços financeiros, oferecendo cartões de débito e crédito sem anuidade e com abrangência internacional.

Ademais, outro diferencial do Nubank é que por ser um banco digital, tudo é realizado a partir do aplicativo, sem necessidade de ir presencialmente na agência.

Se tornou reconhecida por ser a 4ª instituição financeira com mais valor da América Latina, ultrapassando inclusive o Banco do Brasil, que é um banco tradicional no Brasil. Possui mais de 6.000 colaboradores, e aproximadamente 65,3 milhões de clientes em todo o mundo.

Entre os produtos financeiros oferecidos pelo banco digital tem-se:

Cartão de crédito próprio;

Diferentes meios de pagamento;

Conta digital;

Seguros variados;

Empréstimos para grupos específicos;

Personalização de investimentos.

Vai ter empréstimo consignado Nubank?

A oferta de empréstimo consignado pelo banco digital faz parte de várias atualizações e expansões de atendimento realizadas pelo banco no decorrer do tempo.

Entre as expansões realizadas nos últimos anos tem-se a oferta de uma carteira de investimento, ofertas de condições especiais de rendimento para o dinheiro que está na conta, sempre com a intenção de se diferenciar dos concorrentes.

E agora, chegou a hora de mais uma atualização nos serviços: a oferta de empréstimo consignado para servidores públicos ativos e aposentados das três esferas da União: municipais, estaduais e federais, além de atender os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

Entre os benefícios de se trabalhar com este tipo de crédito tem-se:

Redução de riscos, pois o pagamento das parcelas será descontado da folha de pagamento do servidor, seja no contracheque ou no benefício do INSS;

Oferta de taxas de juros mais baixas do que as outras modalidades de empréstimos;

Possibilidade de renegociação do contrato ou dos valores;

No que se refere aos beneficiários do INSS e os servidores públicos haverá a liberação menor do que os outros empréstimos realizados pelo banco, uma vez que precisa atender à margem consignável possível para efetuar os empréstimos.

Como anda as negociações para a oferta do empréstimo consignado pelo Nubank?

Como a intenção é de oferecer esta nova modalidade de crédito financeiro, a startup Nubank já está providenciando sua habilitação junto aos órgãos competentes.

Para tanto, já encaminhou a documentação exigida pelos órgãos federais e está em fase de assinatura de contratos, e logo irá ter a liberação para operar com os empréstimos consignados.

Além dos consignados, o banco digital está realizando habilitação necessária junto aos órgãos federais para oferecer:

Antecipação do saque do FGTS;

Empréstimos com garantia de investimentos.

Como funciona o empréstimo pessoal oferecido pelo Nubank?

A oferta do empréstimo pessoal já é realidade no Nubank para os seus clientes. E sua contratação pode ser feita diretamente pelo aplicativo.

Assim, na tela principal do aplicativo, já é possível verificar o limite máximo pré-aprovado oferecido pelo banco. Na sequência, é possível fazer uma simulação de empréstimo e escolher a melhor forma de pagamento e os valores das taxas de juros.

No que se refere à simulação, o cliente pode escolher o dia de pagamento inicial, que pode ser até 90 dias da contratação, e deve ser dividido em 24 parcelas no máximo.

É preciso ficar claro, que a incidência dos juros depende do perfil do cliente e são exclusivas, ou seja, para cada cliente e seu perfil, há uma opção de taxas de juros. Mas o que se tem certo, é de que o banco sempre visa oferecer as menores taxas de juros do mercado.

Além disso, o número de parcelas e o valor pré-aprovado dependem de uma análise de crédito realizada pelo banco, considerando o score e o perfil financeiro do cliente.

A instituição vem atualizando suas operações de crédito para atender as necessidades dos clientes. Sendo assim, aguardaremos, e esperamos contar com mais este banco digital como opção para a oferta de empréstimo consignado Nubank.