Vai ter mesmo o 13º salário do Auxílio Brasil? Veja o que está se falando a respeito

Será mesmo que os cidadãos brasileiros terão o 13º salário do Auxílio Brasil? E se tiver, como será que funcionará? Virá integralmente ou em parcelas? Os questionamentos são muitos.

A promessa do 13º salário do Auxílio Brasil está deixando muitos beneficiários com dúvidas e ansiosos. Afinal, para diversas famílias é um dinheiro extra que fará toda a diferença. Por isso, o Notícias Concursos, na matéria desta quarta-feira (13) vai explicar um pouco sobre o que estão falando a respeito do assunto.

13º salário do Auxílio Brasil existirá mesmo?

O atual presidente fez alguns comentários acerca desse 13º pagamento incidente sobre o Auxílio Brasil. Entretanto, não comentou detalhes e não chegou a revelar como seria pago.

É importante ressaltar que o benefício terá o valor de R$ 600,00 apenas até dezembro. Do mês de janeiro em diante, o valor estipulado por lei de R$ 400,00 retornará.

O pagamento extra é nada mais, nada menos que uma promessa do presidente, mas até o momento não existe projeto de lei regularizando o pagamento. Além do mais, Bolsonaro disse que o dinheiro seria direcionado somente para mulheres, mas não existe regulamentação e nem distinção dos gêneros para pagamento.

O anúncio do 13º aconteceu tão logo o 2º turno foi confirmado. Portanto, não se sabe se até o fim do ano haverá tempo para todos os trâmites legais necessários para a regulamentação do Projeto de Lei.

Como o 13º seria criado?

Se Bolsonaro for realmente cumprir o que prometeu, terá que aprovar o Projeto de Lei no Congresso Nacional. No mês de março desse ano, Alexandre Silveira, senador do PSD-MG apresentou uma proposta que cogitava essa possibilidade, mas não houve nenhum avanço.

Em suma, em se tratando do 13º salário do Auxílio Brasil, seja apenas para mulheres, ou sem distinção de gêneros, tudo ainda é uma promessa. O que os cidadãos podem fazer no momento é torcer para que o candidato eleito cumpra com essa proposta.