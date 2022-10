Vale abre empregos pelo Brasil; veja os cargos

A Vale é uma companhia que se preocupa com o desenvolvimento do mundo. Por esse motivo, a equipe trabalha diariamente no desenvolvimento de soluções para a transformação cultural. Hoje novos cargos foram anunciados pela rede. Confira, a seguir.

Vale abre vagas de emprego pelo Brasil

A Vale é uma empresa que busca transformação cultural. Através de toda a responsabilidade e profissionalismo dos colaboradores, a equipe consegue criar soluções para desenvolver o mundo coletivamente.

Essa companhia é movida pelas pessoas. E, para promover um ambiente de trabalho transparente e inclusivo, os colaboradores devem ser éticos e responsáveis. Hoje novos cargos foram divulgados. Confira, a seguir:

Técnica de Controle de Processos (Vaga para Mulheres) – Curionópolis / PA;

Analista de Comunicação (Vaga para Mulheres) – São Gonçalo do Rio Abaixo / MG;

Assistente Operacional – Congonhas / MG;

Supervisor de Manutenção Elétrica – São Luís / MA;

Téc. Eletromecânico – Canaã dos Carajás / PA;

Supervisor de Manutenção de Equipamentos (Vaga Preferencial para Mulheres) – Canaã dos Carajás / PA;

Gerente de Manutenção – Parauapebas / PA;

Téc. de Planejamento (Vaga Preferencial para Mulheres) – Canaã dos Carajás / PA;

Analista Especialista em BRM – Nova Lima / MG;

Téc. de Planejamento e Manutenção – Vitória / ES.

Como se candidatar

A Vale está em uma jornada de transformação. Ou seja, para criar um ambiente de trabalho mais inclusivo, diversificado e equivalente, novos processos seletivos foram divulgados pela companhia.

Para continuar entregando soluções de qualidade para o mercado, a empresa está recrutando profissionais capacitados. Ficou interessado em um dos cargos citados? Acesse o site 123empregos, encontre o cargo e envie seus dados.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.