Vale-Gás com parcelas de R$ 112 em outubro; confira o calendário de pagamentos

Mais uma parcela do Auxílio Gás está sendo paga neste mês de outubro. Os repasses ocorrem junto ao calendário do Auxílio Brasil, iniciado na última terça-feira (11). Até o momento, já foram contemplados os beneficiários que possuem o NIS (Número de Identificação Social) terminado em 1 e 2.

A previsão inicial era para que o cronograma começasse no dia 18 de outubro, no entanto, por decisão do Governo Federal, visando o pagamento das parcelas antes do segundo turno das Eleições 2022, as datas foram antecipadas. Confira abaixo:

Final do NIS Outubro Dezembro 1 11/out 12/dez 2 13/out 13/dez 3 14/out 14/dez 4 17/out 15/dez 5 18/out 16/dez 6 19/out 19/dez 7 20/out 20/dez 8 21/out 21/dez 9 24/out 22/dez 0 25/out 23/dez

Pagamento do Auxílio Gás

O valor distribuído aos beneficiários é baseado no levantamento mensal realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), até o 10º dia útil do mês. Vale ressaltar que até dezembro o benefício está ampliado.

Desde agosto, o pagamento do vale-gás está correspondendo a 100% do preço médio nacional do botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). Sendo assim, conforme a última pesquisa divulgada pela ANP, neste mês, o benefício é de R$ 112.

Atualmente, o programa atende mais de 5,98 milhões de famílias vulneráveis. No Nordeste, possui o maior número de beneficiários, sendo 2,83 milhões. Na sequência, vem o Sudeste, com 1,98 milhão.

Seguindo a distribuição, em terceiro lugar está a região Norte, com 562 mil beneficiários. Posteriormente vem o Sul, com 392 famílias e, por fim, o Centro-Oeste, com apenas 199 mil famílias contempladas.

Quem tem direito ao Auxílio Gás?

O benefício é pago a:

Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico ), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional (R$ 606);

), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional (R$ 606); Famílias que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC) , concedido à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais de baixa renda;

, concedido à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais de baixa renda; Também são atendidas, com prioridade, as famílias “com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência”.

Como consultar?

Para consultar informações sobre o benefício, basta acessar um dos seguintes canais de atendimento:

Aplicativo do Auxílio Brasil – através do número do CPF e NIS;

Aplicativo Caixa Tem – por meio do login com CPF;

Atendimento Caixa pelo telefone 111;

Ministério da Cidadania pelo telefone 121.