Vale-Gás terá os pagamentos antecipados em outubro; veja mais detalhes

A nova parcela do Vale-Gás será paga em outubro, junto aos repasses do benefício do Auxílio Brasil. O programa tem uma sistemática de pagamento bimestral, sendo assim, considerando a última distribuição em agosto, o benefício será concedido neste mês.

Outa novidade é que os pagamentos serão antecipados este mês. O Ministério da Cidadania decidiu adiantar as datas de liberação do auxílio em razão do segundo turno das eleições 2022, marcado para o dia 30 de outubro. Veja as novas datas a seguir:

Final do NIS Data do Pagamento 1 11 de outubro 2 13 de outubro 3 14 de outubro 4 17 de outubro 5 18 de outubro 6 19 de outubro 7 20 de outubro 8 21 de outubro 9 24 de outubro 0 25 de outubro

Valor do Vale-Gás em outubro

Assim como ocorreu em agosto, o benefício em outubro será de 100% do preço médio nacional do botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). No entanto, esse valor só será pago até dezembro deste ano.

A ampliação aconteceu mediante a aprovação da PEC das Bondades, que tem vigência até o fim de 2022. Sendo assim, a partir de 2023, o valor do benefício voltará a ser de 50% do preço médio do gás de cozinha.

Lembrando que a definição do valor é baseada no levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), até o 10º dia útil do mês. Ainda não há informações quanto ao benefício deste mês.

Quem pode receber o Vale-Gás

Para ter acesso ao benefício, o interessado deve:

Ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico);

Possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 606); OU

Possuir renda familiar total igual ou inferior a três salários mínimos (R$ 3.636);

Famílias com renda superior a três salários mínimos podem receber, desde que estejam incluídas em programas de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo;

Ter entre os membros da família pessoa que recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

De todo modo, a pasta responsável pelos pagamentos considera alguns critérios como prioridade. Isso porque, o orçamento do programa é limitado. No entanto, os beneficiários do Vale-Gás são alguns que também recebem o Auxílio Brasil.

Como receber o Vale-Gás

Na intenção de participar do programa, a família precisa ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico). Na prática, será necessário ir a um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e apresentar os documentos solicitados.

Mas, para isso, a família deve escolher um representante para realizar a inscrição. Este deve ser maior de 16 anos de idade e ser preferencialmente do sexo feminino. Contudo, é importante lembrar que o procedimento pode ser adiantado.

Atualmente, o Governo Federal usa um aplicativo para que as famílias possam fazer um pré-cadastro no banco de dados, facilitando assim o processo de inscrição. Veja os passos a seguir:

Baixe o aplicativo CadÚnico, disponível para Android ou iOS; Toque “Seguinte” para ter acesso ao menu inicial; Faça o login com o CPF e a senha cadastrados no portal Gov.br; Leia os termos de uso com atenção e selecione “Li e concordo”; Confirme se você é o responsável familiar; Na sequência, clique em “Ir para o pré-cadastro” e preencha os dados.

Depois de inserir as informações, você terá até 120 dias comparecer a um posto de atendimento (CRAS) para finalizar o cadastro.

Como consultar o benefício do Vale-Gás

Para verificar se vai receber o vale-gás, basta informar o número do CPF em alguns dos aplicativos:

Aplicativo Auxílio Brasil – usando o número do CPF e NIS;

Aplicativo Caixa Tem – criando login com CPF;

Atendimento da Caixa pelo telefone 111;

Atendimento do Ministério da Cidadania pelo telefone 121.