Valesca Popozuda revela preferir sexo com mulheres: ‘Sem graça’

Foto: Divulgação/Brunini

Sem papas na língua, Valesca Popozuda revelou que prefere ir para a cama com mulheres. A funkeira foi entrevistada pelo podcast “Papagaio Falante”, onde falou sobre a preferência na quinta-feira (13).

A funkeira e ex-participante de “A Fazenda” é abertamente bissexual e categorizou o sexo com homens como “sem graça” ao explicar as motivações.

“Tô pegando quem vier e me der vontade. Pode ser menino ou menina. Se pudesse, pegava os dois [homens e mulheres]. Mas se fosse um só, eu pegaria uma mulher. Eu tenho os meus brinquedos, e a transa com os homens está muito sem graça”, disse.

“Têm uns que dá até nervoso… Tem que ensinar como chupar, não dá… dá um nervoso. Eu pularia para o barco da menina. Ia ficar muito feliz com uma menina”, continuou Valesca Popozuda.

Ainda na entrevista, a cantora apontou a importância da preocupação do prazer do parceiro na hora da relação.

“Numa relação a dois, você tem que se preocupar com sua parceira, tem que ser reciproco com os dois, e na cama você não pode só se favorecer. Hoje em dia, os homens só se preocupam com eles na hora da transa”, disse, por fim.

