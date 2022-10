Vanessa Giácomo e Giovanna Antonelli dividiram o mesmo homem em tramas

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vanessa Giácomo e Giovanna Antonelli já provaram que separam muito bem o trabalho da vida real. Amigas fora das telinhas, as duas protagonizam os maiores climões em “Travessia” por conta do triângulo amoroso vivido com Alexandre Nero.

A delegada Helô é prima de Leonor, vivida por Giácomo, o que torna tudo cada vez mais dramático na trama escrita por Gloria Perez.

Apesar disso, as duas já dividiram o mesmo homem em outras tramas da Globo. Em “A Regra do Jogo”, de 2015, Romero vivia um romance com Atena (Giovanna Antonelli) e tentava conquistar Toia (Vanessa Giácomo).

Foto: Reprodução/TV Globo

Já na série “Filhas de Eva”, a personagem de Vanessa tinha um caso com o marido da mocinha vivida por Giovanna, mas ela não imaginava que ele era casado.

“A gente se diverte muito, principalmente porque eu, o Nero e ela somos amigos também, desde ‘A regra do jogo’, ele também é muito próximo. Se você perceber nas nossas cenas, tanto minha com o Nero como com a Giovanna, a gente brinca muito dentro do que a gente tem que fazer com muita seriedade”, disse Vanessa Giácomo em entrevista ao jornal Extra.

“A gente se entende muito só de olhar, já sabe o que a outra vai fazer e conversa também. Se eu fizer isso, você faz aquilo. Brinca muito, é muito gostosa”, completou a atriz.

