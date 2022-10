Ser multifranqueado é uma opção que os empreendedores estão considerando e investindo para aumentar a sua lucratividade, reduz custos e contar com o conhecimento de mercado já presente. Por isso que hoje, nós vamos indicar as vantagens de ser um multifranqueado.

O que é ser um multifranqueado?

A palavra significa ser franqueado de várias unidades da mesma franqueadora. Assim, a partir do sucesso da sua primeira unidade, o multifranqueado passa a adquirir outras franquias, contando com a sua expertise adquirida.

Investir em várias franquias exige do empreendedor que siga os padrões da franqueadora, mas possuem autonomia para liderar diante da unidade.

Qual é a diferença em ser um multifranqueado e um franqueado multimarcas?

O multifranqueado é aquele empreendedor que adquire uma unidade franqueada de uma marca específica, e depois de gerir e obter lucros, resolve abrir outras unidades franqueadas da mesma marca. É a reprodução de um conhecimento já adquirido com a primeira unidade em outras unidades.

Já o franqueado multimarca, é aquele empreendedor que investe em unidades de diferentes marcas e franquias. Neste caso, a dificuldade se torna maior, uma vez que cada unidade franqueada possui a sua própria forma de operacionalização, possui padrões diferenciados e diretrizes bem definidas. Apesar disso, é possível diversificar o risco e ampliar a lucratividade.

Quais as vantagens de ser um multifraqueado?

Ser um multifranqueado apresenta muitas vantagens diante dos demais. Entre elas:

Faturamento elevado

Qualquer empreendedor que investe em várias franquias, tem como objetivo principal, aumentar o seu faturamento. Para tanto, é necessário que cada franquia seja supervisionada e avaliada em termos de oferta de números que validem o investimento.

Assim, uma gestão eficiente é necessária.

Possuir descontos nas taxas de franquia

Se a sua opção for abrir várias unidades franqueadas de uma mesma franqueadora, os laços de relacionamento se estreitam, e é bem provável que ocorram negociações interessantes nas taxas de franquias.

Inclusive, existem franqueadoras que oferecem descontos sucessivos para a abertura de novas unidades franqueadas pelo mesmo franqueador. Assim, é possível pagar menos na aquisição de uma nova unidade e lucrar mais.

O bom desempenho da primeira unidade franqueada, facilita a aquisição de outras unidades dela.

Melhora nos preços com os fornecedores pela aquisição de mais matéria prima

Normalmente, para os fornecedores, quanto maior for a compra, é possível reduzir custos, até porque, há redução com gastos de logística de entrega, além de aumento no consumo dos produtos, maior regularidade de compra, entre outros motivos.

Facilidade em gerir os negócios

Quando você adquire uma nova unidade franqueada, é possível que você eleve o cargo de algum colaborador, tornando-o responsável pela administração da unidade. Você não dará conta de administrar todas as unidades ao mesmo tempo.

Assim, você irá gerenciar os administradores, e fazer com que cada unidade franqueada obtenha o sucesso esperado.

Facilidade na gestão de riscos e imprevistos

A experiência de gerir a primeira unidade franqueada, oferece condições de agilidade e praticidade para gerir os riscos e imprevistos surgidos no decorrer do tempo.

Maior expertise na contratação dos colaboradores

Você já sabe, o que um colaborador precisa ter para atuar de forma mais eficiente em sua unidade franqueada. Os bons colaboradores podem ajudar muito no crescimento da unidade franqueada, apresentando qualidade nos seus serviços e envolve muita expertise na contratação.

O multifranqueado é o seu maior concorrente

Se a sua unidade franqueada domina o território em que está implantada, e as outras unidades fazem o mesmo, ela fica valorizada na cidade, e se torna foco do marketing boca a boca.

As pessoas frequentadoras passam a indicar para os amigos, parentes e colegas de trabalho, e as suas unidades franqueadas possuem o movimento esperado, gerando maior lucratividade.

Cada erro existente, se torna uma grande lição para evitar aquele comportamento

Errar é humano, e acontece com todos nós. Mas, o importante é qual atitude você toma em relação a ele. É preciso refletir, aprender e propor alternativas para que ele não se repita.

E assim, é possível ter decisões mais acertadas e seguras diante dos possíveis erros.

Investir em ser um multifranqueado é muito produtivo, e você pode contar com a expertise adquirida na gestão da primeira unidade franqueada.

Se a primeira unidade for de fácil operação e oferecer grande lucratividade, por que não investir em mais unidades franqueadas?

Por fim, agora você já sabe as principais vantagens de ter mais de uma unidade de franquia para administrar. Assim, esperamos que o post de hoje possa ter sido bastante útil e tenha sanado possíveis dúvidas que são bastante comuns quando falamos sobre este tema.