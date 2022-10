Veja 3 tipos de macarrão que você não tem chance de errar

Foto: Divulgação / Nestlé

Para muitas pessoas, cozinhar não é uma tarefa fácil. E um dos pratos mais práticos de se fazer é o macarrão. Pensando nisso e em comemoração a data desta iguaria, resolvemos selecionar 3 receitas facéis, saborosas e práticas para que você – ainda é iniciante quando o assunto é fogão – possa praticar e impressionar seus amigos e familiares.

Os preparos abaixo variam entre 20 minutos e 55 minutos. E em todos, a mágica é feita pelo fogão. O rendimento pode chegar até 8 porções. Bom apetite!!

Macarrão de Panela de Pressão com Carne

Rendimento: 9 porções

Tempo: 20 minutos

Ingredientes

1 colher (sopa) de azeite

1 cebola picada

1 dente de alho amassado

1 xícara (chá) de carne em tiras

1 tomate, sem sementes e picado

1 caixa de polpa de tomate

meio quilo de macarrão tipo farfalle ou gravatinha

2 tabletes de Caldo de Carne

2 xícaras (chá) de água

2 xícaras (chá) de brócolis aferventado

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho. Junte a carne e deixe dourar. Acrescente o tomate, a polpa de tomate, o macarrão, o caldo de carne e a água. Misture bem, feche a panela e leve ao fogo alto e quando iniciar a pressão, cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, deixe sair toda a pressão, junte o brócolis e misture bem. Sirva com o queijo parmesão.

Macarrão ao Molho Branco Incrementado

Rendimento: 6 porções

Tempo: 30 minutos

Foto: Divulgação / Nestlé

Ingredientes

Massa

1 pacote de macarrão tipo parafuso (500 g)

1 colher (sopa) de sal

Molho

2 colheres (sopa) de manteiga

meia cebola ralada

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

500 ml de Leite Líquido Integral

1 lata de Creme de Leite

1 colher (chá) de sal

1 xícara (chá) de brócolis cozidos em flores

meia xícara (chá) de cenoura ralada

1 xícara (chá) de peito de peru fatiado cortado em tiras

Modo de preparo

Massa

Em uma panela grande, ferva cinco litros de água com o sal. Acrescente o macarrão e cozinhe por cerca de 7 minutos ou até massa fique “al dente”. Enquanto isso, prepare o molho.

Molho

Em uma panela funda, aqueça a manteiga em fogo baixo e refogue a cebola. Junte a farinha de trigo, misture bem e deixe dourar. Despeje o Leite aos poucos, misturando vigorosamente, até incorporá-lo à mistura. Adicione o Creme de Leite e o sal e misture bem. Acrescente os brócolis, a cenoura e o peito de peru. Aqueça sem deixar ferver. Sirva sobre o macarrão.

Macarrão de Forno Ninho

Rendimento: 4 porções

Tempo: 55 minutos

Foto: Divulgação / Nestlé

Ingredientes

Molho

6 tomates grandes bem maduros, sem sementes, picados

1 xícara (chá) de água

1 colher (sopa) de extrato de tomate

10 folhas de manjericão fresco

1 cebola picada

1 stick de tempero pronto sabor 7 Vegetais

Ninhos de Macarrão

meio copo de Requeijão Light

meia xícara (chá) de queijo branco esfarelado

meia xícara (chá) de palmito picado

meia xícara (chá) de azeitonas verdes picadas

1 talo de alho-poró picado

meia colher (chá) de orégano

50 g de queijo mozarela ralado

300 g de macarrão tipo ninho 8 ninhos

Modo de preparo

Molho

Em um liquidificador, bata os tomates com a água, o extrato de tomate, o manjericão, a cebola, e o tempero pronto. Coloque em um recipiente refratário e reserve.

Ninhos de Macarrão

Em um recipiente misture o Requeijão e o queijo branco até formar uma pasta homogênea. Junte o palmito, as azeitonas, o alho-poró, o orégano e o queijo mozarela, misture e reserve. Distribua os ninhos de macarrão sobre o molho reservado, no refratário, deixando espaço entre eles. No centro de cada ninho coloque um pouco do recheio reservado. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos, regando os ninhos com o molho na metade do tempo. Retire o papel-alumínio, regue os ninhos com o molho do fundo da assadeira e leve para assar novamente por cerca de 15 minutos. Sirva.

