Veja a lista de eventos LGBTQIAPN+ de 28 a 30 de outubro

Em clima de Halloween, a capital baiana está recheada de eventos neste final de semana. Com opções para todos os gostos, você pode curtir uma programação no Pelourinho, no Colaboraê ou, ainda, no Bar Âncora do Marujo.

Confira a programação:

Sexta-feira, 28 de outubro

Conhecido por ser um dos principais projetos LGBTQIAPN+ da cidade, o evento volta para sua terceira edição com as drag queens Valerie O’rarah e Rainha Loulou, DJ Sales, Joy Mattos, Márcia Freire e Nêssa, cantora e ex-dançarina do grupo É O Tchan.

Quando? Sexta-feira (28), às 19h

Onde? Largo Quincas Berro D’água – Pelourinho

Quanto? Gratuito

Depois de quatros anos sem acontecer, a festa retorna com a line up composta apenas por mulheres. DJ Belle abrindo no comando da pickup e shows completos de Melly e Ju Moraes. A festa é a fantasia.

Quando? Sexta-feira (28), às 20h

Onde? Colaboraê – Rua Borges dos Reis, 81, Rio Vermelho

Quanto? R$ 40,00 Ingressos no Sympla

Sábado, 29 de outubro

Em mais uma edição no centro histórico, desta vez a grade de atrações conta com Tia Carol, Errarih, Nola Criola, Paulilo, Sista Katia e Mequetrefe.

Quando? Sábado (29), às 17h

Onde? Casa Cultural Reggae – Rua do Passo, 30, Santo Antônio Além do Carmo

Quanto? R$ 5,00 Ingressos no Sympla

Em sua primeira edição, o evento promete muitos mistérios para quem curte a cena musical alternativa de Salvador. Na noite se apresentam Cinema Berlim, Tangolo Mangos e Rei Lacoste.

Quando? Sábado (29), às 20h

Onde? Colaboraê – Rua Borges dos Reis, 81, Rio Vermelho

Quanto? R$ 20,00 Ingressos no Sympla

Domingo, 30 de outubro

Em mais uma apresentação de drag queens, o Bar Âncora do Marujo recebe Sissy e Loulou.

Quando? Domingo (30), às 23h

Onde? Bar Âncora do Marujo – Rua Carlos Gomes, 809, Dois de Julho

Quanto? R$ 10,00 Ingressos no local

