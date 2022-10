Veja a lista para aprovação no consignado Auxílio Brasil

A CEF (Caixa Econômica Federal) elencou nesta quinta-feira (20) algumas condições para quem está cadastrado no CadÚnico e deseja obter o consignado Auxílio Brasil. Quem quiser firmar o contrato terá o valor creditado na conta em que recebe benefício, devendo escolher a quantidade de parcelas a serem debitadas mensalmente. No fim do contrato, obviamente, o beneficiário pagará um valor maior do que o emprestado, pelos juros. A quantia líquida se reduzirá ao longo de todo o contrato.

A oferta do consignado Auxílio Brasil teve início no dia 10 de outubro, já tendo liberado aproximadamente 1,8 bilhões. Como você poderá ver com mais detalhes na matéria desta sexta-feira (21) do Notícias Concursos, é preciso que o cidadão seja o responsável pela família cadastrada. A quantia máxima da prestação, determinada por lei, é de até 40% do total do benefício?, considerando os R$ 400,00 (quantia original do benefício). Lembrando que os juros são de 3,45%.

Quem pode contratar o consignado Auxílio Brasil?

Pode solicitar o empréstimo o responsável pela família que:

Recebe esse benefício há mais de 3 meses;

Não tenha determinada nenhuma data de finalização do benefício;

Compareceu à todas as convocações do Ministério da Cidadania.

Existe a possibilidade de solicitar o valor em qualquer agência da CEF ou em uma casa lotérica. Aliás, quem quiser pode pedir o empréstimo através do app Caixa Tem.

A comunicação vem cerca de dois dias após o MP-TCU (Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União) solicitar a finalização do consignado. Para este órgão, tal medida foi provavelmente implementada em benefício eleitoral do presidente Bolsonaro, do PL.

O 2º turno está se aproximando, bem como existem muitas dificuldades que o presidente vem enfrentando nas pesquisas das intenções de voto. Então, tudo indica que o consignado Auxílio Brasil se trata de uma manobra destinada ao atendimento prioritário de interesse político-eleitoral.