veja a previsão para o seu signo nesta segunda (10)

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você vai simpatizar com pessoas que conhecerá em um encontro não programado. Lá se sentirá muito bem acompanhado por alguém novo que entrará em sua vida, em um momento…

Dinheiro & Trabalho: Encontro de interesses ou de boas coincidências no plano financeiros farão você ter o espírito certo para retomar uma parte dos seus planos com o dinheiro. Sem dúvidas há um período de superação, e…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: É hora de ouvir a si mesmo, de analisar seu lado sentimental e ver o que realmente deseja para se sentir feliz. No amor, é um bom momento para seguir em frente com seus sonhos…

Dinheiro & Trabalho: Tudo pode melhorar financeiramente neste período, em que sua vontade de ter em mãos as ferramentas para crescer se tornam mais claras e presentes. Você vai se relacionar de uma maneira…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Pelo lado sentimental, embora você nem desconfie, há alguém que tem um certo amor platônico por você, que é de seu ambiente de estudos ou de atividades de lazer. Ela espera que…

Dinheiro & Trabalho: Nos negócios e nas finanças, você terá como dar conta de qualquer situação que aconteça nesta semana. No entanto, é bom ter cuidado com os impulsos de compra, para evitar desgastes…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Nas questões de namoros e romances, será uma jornada de grande confusão, você não saberá se deve seguir a razão ou o coração. No entanto, as estrelas recomendam que você não tome…

Dinheiro & Trabalho: No campo das finanças você se verá obrigado a tomar decisões rápidas para resolver situações imprevistas. Você se sentirá um pouco preocupado ou desconfortável, no entanto, é melhor relaxar e saber…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Este período no seu signo é perfeito para noivados e casamentos, para uniões e acordos íntimos. Para quem está solteiro e em busca de um romance, de repente uma pessoa com um impulso…

Dinheiro & Trabalho: Você consegue superar alguns inconvenientes que vêm aparecendo no campo financeiro, em parte a esta jornada, que é também de sorte. O crescimento e a superação estão garantidos, e certas…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Durante esta fase da lua você só se cercará de pessoas que o valorizam por suas verdadeiras qualidades. Nos assuntos de namoro e de romance, você recuperará a confiança perdida…

Dinheiro & Trabalho: Momento de saldos e fechamento de contas que trazem margem positiva para sua saúde financeira. Aproxima-se uma etapa de harmonia e de realizações nessa área. Você será mais determinado em…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Esta Lua, com toda sua energia, vai reavivar o fogo que você achava que estava extinguido nos movimentos que lidam com amor. Você deve ficar mais ligado em alguém que volta…

Dinheiro & Trabalho: Haverá muito entusiasmo da sua parte à medida que for dando forma a uma parte de seus planos com o dinheiro. Com as responsabilidades financeiras pagas, será um período para quitar dívidas e…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você vai se sentir em um clima particularmente sedutor, que deve aproveitar neste momento para marcar um encontro com quem vai mexer com suas emoções. Todo o seu ser parecerá…

Dinheiro & Trabalho: Tente não ficar o tempo todo focado em pensamentos preocupantes sobre finanças. O que está previsto para acontecer em seu signo, diminuirá bastante o impacto dessa carga negativa em você. Logo…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Tudo vai bem, por um caminho melhor e diferente, principalmente o amor, que toma uma dimensão mais ampla. Você não conseguirá disfarçar à atração óbvia que sentirá por uma pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Se você está no meio de situações ou notícias que o preocupam, e que tem tudo a ver com seu dinheiro, respire fundo porque isso já vai saindo do seu ambiente. As coisas boas sobre finanças que…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se um namoro, romance ou quem sabe uma gostosa aventura, parece para você que nunca virá, você deve se animar e pensar positivo, porque quando você menos esperar tudo ficará…

Dinheiro & Trabalho: Neste período em seu signo, para conseguir criar uma boa vibração com a fortuna, você deve se libertar de más energias e afastar-se de pessoas negativas, para que consiga seguir na direção certa. Não…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O que vai começar a experimentar estando no mesmo ambiente que uma bela pessoa é muito legal. Será um período desafiador em termos de criar e desfrutar de novos vínculos. O namoro…

Dinheiro & Trabalho: As questões que lidam com dinheiro e negócios estão no seu melhor. Na compra e venda, ou nos pagamentos e livre de pendências, uma jornada de prosperidade que energiza o seu ambiente astral, fará… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você tem um bom período astral pela frente para fazer novas amizades ou para recuperar um antigo amor. Você estará bem, ansioso para sair, entrar em um outro estilo de vida…

Dinheiro & Trabalho: O que se aproxima da sua vida, é uma jornada curta, mas intensa, carregada de prosperidade em todos os aspectos. Você passará a ter uma vida mais tranquila, visto que poderá assumir o controle…Continue lendo o signo Peixes

