veja a previsão para o seu signo nesta segunda (24)

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Na presença de alguém, seu coração e sua mente trabalharão juntos, ajudando você a decidir o que deseja com ela. Não tenha medo de dar um passo à frente em sua vida amorosa.

A energia…

Dinheiro & Trabalho: Suas finanças melhoram à medida que os esforços e desejos de atingir seus objetivos ganham força. Você pode receber boas notícias nesta jornada, que o deixarão com a ansiedade em alta. A deusa…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Trabalhar em si mesmo, sua imagem, seus estilo, o que transmite, será a chave para alcançar o sucesso em sua vida romântica, especialmente com quem se aproxima. Este clima cósmico…

Dinheiro & Trabalho: Não há uma nuvem no céu quando se trata de assuntos financeiros. Ver os ganhos dando a cara em sua vida vai motivá-lo muito e fazer com que você trabalhe muito nesse sentido, o que significa que…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A ideia que você tinha de ser possível namorar e se sentir feliz muda. Outra pessoa aparecerá em sua vida e o que até agora passava pela sua cabeça muda completamente. Apenas…

Dinheiro & Trabalho: Você ficará muito nervoso porque uma situação financeira que não esperava o colocará com as expectativas nas alturas.Os planos feitos na direção da aquisição de algo de um valor elevado…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Provavelmente você conhecerá alguém com quem compartilhará uma química daquelas fortes. Alguém que é a mistura certa daquilo que você gosta e admira. Com ela desfrute do presente…

Dinheiro & Trabalho: Há uma energia boa em torno do seu signo que está criando uma situação que traz soluções e ganhos repentinos para você. Portanto, aproveite ao máximo o que pode acontecer. Qualquer estresse…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Atividade de grupo social que pode levar ao romance, é que está previsto agora. Preste atenção nas pessoas ao seu redor, mais de uma vai querer conhecê-lo. Com uma influência bastante…

Dinheiro & Trabalho: Do ponto de vista financeiro, não se preocupe com algumas quedas, que não ocasionarão estragos. Tempos despreocupados estão à sua frente a esse respeito. Nas suas finanças, se abre uma jornada…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O romance está definitivamente nas cartas para você neste ciclo astral, com uma ordem do lado da paixão extremamente quente e favorável. E tudo deve acontecer com alguém que é novo…

Dinheiro & Trabalho: Uma etapa em que boas tendências entram em vigor, e que continuarão a marcar as condições do jogo. Elas a partir de agora farão com que seus negócios e atividades que lidam com o dinheiro progridam…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Excelente ambiente astral para os relacionamentos, pois você saberá o que está por vir antes que aconteça. Em breve você passará a viver uma situação, que há tempos sonha com que…

Dinheiro & Trabalho: Se aproxima do seu signo um novo ciclo no qual você consegue se livrar de muitas preocupações financeiras. Terá a chance de tomar medidas para aumentar suas reservas mais uma vez. Será a…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Bela ocasião terá para dar rédea solta à sua imaginação. A sexualidade ocupará grande parte da essência desta jornada. Um conhecido próximo pode ter notícias muito interessantes para…

Dinheiro & Trabalho: Romper com as estruturas atuais e passar a ter a esperança de dias melhores com seu dinheiro o tornará livre e feliz. Realizar desejos que foram deixados de lado, é algo que não deve ser descartado…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Mudança de cenário para quebrar a rotina nas coisas de namoro, portanto, não se deixe vencer pelo pessimismo. Você terá notícias de alguém especial para você e elas serão muito interessantes…

Dinheiro & Trabalho: Você entra em uma jornada financeira com grande possibilidades de sucesso, sem dúvida que há perspectivas de melhoria no seu ambiente. Uma boa sequência com o dinheiro aumentará seu…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você se sentirá atraído por alguém que também irá lhe mostrar muito interesse, mas leve na boa. Chegou a hora de satisfazer os movimentos e carências do seu coração. Um novo capítulo…

Dinheiro & Trabalho: Você terá algumas despesas extras neste período, mas se sentirá satisfeito com os resultados que terá. A situação financeira se consolida, traz mais segurança, e alguns problemas pendentes são…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Algumas coisas quando pensar em namoro começam a se encaixar neste momento para você. É hora de ver uma nova pessoa em seu círculo como alguém que pode ser uma parte permanente…

Dinheiro & Trabalho: As mudanças de comportamento do dinheiro significam que você pode estar prestes a caminhar por uma trilha mais tranquila, mas não menos agitada nos assuntos financeiros. Pode até que consiga fechar… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você experimentará novas aventuras, com novas pessoas, em um lugar diferente, no qual se divertirá muito. O que pode ser dito é que, justamente quando você pensava que as coisas…

Dinheiro & Trabalho: Você será capaz de quebrar uma grande parte dos obstáculos no campo financeiro, que vinham atrasando sua vida. Apenas não se deixe deslumbrar, vá com calma e permita que as mudanças aconteçam…Continue lendo o signo Peixes

