veja a previsão para o seu signo nesta segunda (31)

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Durante estes dias a intensidade de seus sentimentos será notável. Ainda mais que para os assuntos do coração tudo indica que as coisas sairão como deseja. Seus sonhos podem se tornar…

Dinheiro & Trabalho: Este novo mês trará desafios que podem levá-lo ao topo dos seus objetivos. Portanto, deve saber confiar mais em si mesmo. Na sua experiência e na sua inteligência para assumir uma… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A princípio parece que você está preparado para enfrentar uma transformação que pode acabar sendo épica a nível sentimental. Esse amor que você emana acabará atraindo a pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Você já sabe que a intensa carga de trabalho atual trará como consequência recompensas suculentas no futuro. Portanto, aproveite este fechamento de ciclo para colocar seu ambiente… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: As estrelas lhe enviam todas as boas energias se precisar conquistar alguém que lhe interessa. Portanto, não hesite em usar todas as suas influências positivas para avançar e evoluir…

Dinheiro & Trabalho: A princípio você estará motivado a alcançar seu potencial profissional máximo, colocando em seu caminho as oportunidades necessárias para alcançá-lo. Não fique cego pelo reconhecimento do… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: De certa forma, a paixão que sente por alguém será uma espécie de nova realidade que de repente acabará explodindo. Dessa forma, não poderá evitar se sentir bem com essa pessoa que…

Dinheiro & Trabalho: Por vezes podem aparecer pela frente surpresas não muito agradáveis no trabalho. Porém, com um pouco de perseverança conseguirá superar os desafios que o destino trará. Você deve… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: A relação atual que tem com alguém que ainda considera você como amigo parece estar se movendo. Como resultado será a mudança e transformação que tanto almeja. Tudo irá…

Dinheiro & Trabalho: Você deve ter muito cuidado em cada uma das decisões que tomar em um nível profissional. Apenas medite profundamente para esclarecer as ideias. Por outro lado, é hora de inovar no campo… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se você realmente quer conseguir o que de verdade precisa, é só começar a trabalhar nesse amor verdadeiro. Assim, é importante sentir-se mais conectado com essa pessoa que não…

Dinheiro & Trabalho: Tendo uma atitude preventiva no trabalho evitará que surjam problemas no futuro. Portanto, antes de se aventurar em novos projetos ou experimentar inovações, certifique-se de que tudo está… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: É o momento de embarcar no caminho do sucesso sentimental ao lado dessa pessoa que o fará crescer. Apenas esteja disposto a se deixar levar pelo amor que ela lhe dará e que o fará…

Dinheiro & Trabalho: A paixão e a dedicação que você dá ao seu trabalho serão apreciadas e recompensadas por seus chefes e colegas. Assim você será um líder nato dentro de seus deveres. Foque nos pequenos… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Desde que esteja preparado, terá em seu poder uma capacidade quase mágica de conseguir o que deseja. A sua intuição desempenhará um papel importante e lhe dirá que a pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Nestes dias você será o mestre da intuição em assuntos relacionados ao trabalho. Dessa forma, promoverá e obterá as melhores vantagens com seus deveres fazendo tudo com mais eficiência. Por… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: À primeira vista, o amor por alguém especial estará marcando o caminho com um passo firme e direto. Não tema o quão longe você pode ir, com certeza o caminho é maior que o destino…

Dinheiro & Trabalho: Atualmente através da paixão e dedicação que você dá às relações comerciais poderá fazer melhorias em sua vida profissional. Conseguirá até alcançar alguns objetivos que estavam sendo… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Conquistar o amor de alguém pode ser mais fácil neste momento do que você imagina. Ainda mais que a realidade o faz ver um final feliz para tudo o que está acontecendo em sua vida…

Dinheiro & Trabalho: Agora poderá dar um toque muito inovador e original às tarefas de trabalho com grande força e energia. Isso o beneficiará muito e tornará as coisas muito mais fáceis para você. Assim também… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você deve estar com os olhos bem abertos a partir de hoje no campo sentimental. Assim saberá que o verdadeiro amor estará presente na sua frente quando o vir chegar. Afinal está…

Dinheiro & Trabalho: Desde já, você terá mais clareza mental para determinar quais habilidades e características pode usar para trabalhar melhor. Promovendo essas ideias de renovação poderá obter… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O que sente por alguém do seu entorno é algo que realmente está afetando você de uma maneira muito especial. Portanto, trace um plano que venha da mão desse amor que guarda…

Dinheiro & Trabalho: A partir de amanhã você poderá fluir alegremente no campo profissional. Isso o encorajará a realizar com boa vontade tudo o que lhe for encomendado em seu trabalho. Assim, vai se… Continue lendo o signo Peixes

