Veja a previsão para o seu signo nesta sexta-feira, 14 de outubro

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: As falhas e erros cabe ao casal contornar, por isso não é apropriado culpar apenas a outra pessoa pelos acontecimentos entre os dois. Tudo se resolve, mas que fique a lição. Se você…

Dinheiro & Trabalho: Com relação a compras, pagamentos, investimentos e pendências, se você souber aproveitar uma fase de prosperidade prevista para agora, não terá muito do que reclamar. Se puser tudo em ordem, com…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se você está meio que sem esperanças, saiba que poderá recuperar um distanciamento, porque a reconciliação está em seu ambiente. Para quem está solteiro, uma agradável surpresa…

Dinheiro & Trabalho: Não é porque há a previsão de uma boa entrada de recursos financeiros nesta jornada astral, que você deva pensar mais com o coração e não tanto com a razão. Será o tempo de ser mais frio do que…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Não se concentre apenas nas más lembranças do passado, as coisas já passaram e é hora de evoluir. Tudo começa a tomar forma no amor, finalmente há luz no final deste túnel. Você…

Dinheiro & Trabalho: O ritmo louco de estar sempre equilibrando as contas, perde força.

Depois de tantas idas e vindas com o dinheiro, você chega a um acordo de paz com a fortuna. A renda melhora, o que permitirá…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Não permaneça imaginando um mundo caótico, em que nada de bom pode acontecer com namoros e romances. Pode parecer simples demais, mas há alguém esperando, vindo de encontro…

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao dinheiro não desperdice energia lamentando a situação, de não enxergar algumas saídas. Se você parar um pouco para avaliar, verá que desperdiçou algumas chances de ter sucesso…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Apesar de algumas discussões, paz e o amor devem prevalecer no seu relacionamento atual. Agora, se está à procura de um novo namoro, fique sabendo que o destino trará mais de uma…

Dinheiro & Trabalho: Quando se trata de dinheiro e projetos para o futuro, não se deixe levar pelos sentimentos negativos. Aja com firmeza porque você é muito inteligente e intuitivo, mas às vezes uma onda negativa o envolve…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Com quem não sairá dos seus pensamentos e será motivo de você sonhar acordado, evite as fantasias, que só prejudicarão o andar das coisas. Você precisará de uma visão mais clara…

Dinheiro & Trabalho: Você conseguirá guardar um pouco para comprar algo de alto valor, que você quer muito e com o qual volta e meia se vê sonhando. Dê a si mesmo um gosto que você quer, visto que pela frente não há…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Nas questões de namoro nem tudo tem uma explicação e algumas situações acontecem da maneira mais incomum que você pode imaginar. Se você se sentir atraído por alguém e não consegue…

Dinheiro & Trabalho: Há pela frente algumas despesas imprevistas, mas embora sejam necessárias, não afetarão seu panorama do dinheiro. Mais ainda que há um estágio de crescimento positivo nas suas…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Um possível namoro dependerá apenas de você e de suas decisões. Às vezes você precisa se acalmar um pouco para que as coisas comecem a funcionar, faça assim e verá como tudo…

Dinheiro & Trabalho: Finalmente, terá condições de ir fazendo coisas que estavam paradas por falta de recursos. Seu trabalho ou atividades extras começam a trazer alguns bons resultados. E se continuar assim…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se você gosta de aventuras e tem a facilidade de atrair e se apaixonar, esta jornada astral é feita para você. Contudo, com uma pessoa nesse mesmo estilo seu, você não deve permanecer…

Dinheiro & Trabalho: É bom que você dê uma boa olhada naquilo que deseja, ou espera fazer, para quando tiver recursos necessários para isso. Isto porque se inicia um período um período cheio de movimento e atividade…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Sua constelação astral atrai situações inesperadas que criam uma atmosfera romântica em torno de você. Seria interessante que preste bastante atenção a eventos diferentes que devem…

Dinheiro & Trabalho: Mesmo que se sinta desconfortável com a sua posição atual, saiba que certos aspectos financeiros se renovam e trazem novas expectativas para o seu dia a dia. O momento agora é de manter o…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Quando pensar sobre namoro, saiba que agora as coisas não são tão ruins quanto parecem, apenas não se complique criando um clima ruim para você mesmo. Você está em um momento…

Dinheiro & Trabalho: A fortuna sorri um pouco para você nesta jornada astral. Deixe que essa energia flua à vontade, e você será capaz de lidar com quaisquer situações difíceis ou não, boas ou ruins, que surgirem relacionadas… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Se você teve uma discussão e uma separação com a pessoa amada, tenha calma que o reencontro com ela logo virá. Se você está em busca de um novo romance, saiba que haverá perfeita…

Dinheiro & Trabalho: Com o início de um novo ciclo planetário, a frustração que você sente por certos aspectos de suas finanças o abandona e deixa seu caminho livre. Embora não seja da noite para o dia, aos poucos você…Continue lendo o signo Peixes

