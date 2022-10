veja a previsão para o seu signo nesta terça (17)

Foto: Reprodução

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se você está procurando um novo relacionamento, combine com alguém para ir a algum lugar onde possa se encontrar com outras pessoas. As chances são de que você possa encontrar…

Dinheiro & Trabalho: Graças a um movimento bem pensado, este ciclo pode lhe trazer sucesso financeiro. Um período maravilhoso espera por você, significa que você poderá ganhar mais dinheiro em uma área que se integra…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Os próximos dias não só trazem a oportunidade de fazer amizade com novas pessoas, como também um bom momento para dar ao seu panorama sentimental uma renovada. Seu jeito…

Dinheiro & Trabalho: Graças a um movimento astral em seu signo, você tem um período financeiro de sucesso pela frente. Pode que receba notícias sobre uma herança ou algo parecido, o que torna o caminho…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Um encontro, pelo qual você não esperava, acontecerá de forma descontraída, sem problemas. Você começará a prestar mais atenção em uma pessoa que o atrairá à primeira vista…

Dinheiro & Trabalho: Com tudo que está relacionado ao seu dinheiro, saiba que nem tudo é tão ruim ou alarmante quanto parece, você está apenas em uma fase passageira, de ganhar impulso. Em breve estará em um…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A configuração planetária tece todo tipo de movimentos, especialmente em relação à sua vida amorosa. Você pode ter certeza de que, haverá alguém por quem você se sentirá atraído…

Dinheiro & Trabalho: Um período complicado se perde de vista, então você pode finalmente ter mais facilidade em todas as áreas, principalmente na material. Você conseguirá mudar algo significativo, que melhora consideravelmente…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Este período é sobre seus relacionamentos. Pessoas novas podem entrar em sua vida, o que vai ser ótimo. Você vai adorar a maneira como uma delas fala com você. Suas palavras terão…

Dinheiro & Trabalho: Uma quantia de dinheiro poderia vir neste ciclo para você, talvez não seja um grande valor, mas com certeza servirá para muita coisa. Seja o valor que for, traz mais segurança e reais motivos para…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se for possível saia um pouco durante esta semana. Embora você possa não experimentar nada muito apaixonante, você conhecerá alguém com quem se dará muito bem, com…

Dinheiro & Trabalho: As energias deste ciclo trarão tranquilidade nas finanças. Ao tempo em que uma oferta pode aparecer para você aumentar seu status e renda. É previsto que o dinheiro chegue até você com mais…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Jornada mais do que favorável para tomar decisões precisas e aproveitar o que vem pela frente. Novos ambientes em que as chances de ter algo com alguém aumentam, de ficar, de…

Dinheiro & Trabalho: Há dinheiro vindo em sua direção, mas prepare o bolso, pois também haverá despesas extras. O bom é que para você colocar seus pagamentos em dia, esse período é muito produtivo e ao mesmo…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Quanto ao amor, você pode se sentir um pouco melancólico ou sensível sobre o que espera que aconteça em sua vida para se sentir feliz. Se você é solteiro, saiba que através de um…

Dinheiro & Trabalho: Uma mudança entra em seu horizonte com boas possibilidades na questão financeira. Será um daqueles momentos em que tudo acontece sem você entender bem os motivos, apenas relaxe e…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: No amor, nesta jornada astral você é marcado pela carta que fala da aproximação de alguém com boas chances de virar o jogo, ou de reconciliação. Sua previsão diária aconselha você…

Dinheiro & Trabalho: Suas finanças estão prestes a ser reforçadas com algo que você já achava meio que fantasioso de acontecer. Enfim, não ficará milionário, mas terá sossego nessa área. Contudo, para aproveitar melhor, terá…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: São duas situações: para alguns depois de um distanciamento, receberão uma surpresa de alguém que não imaginavam ter de volta em seu círculo próximo. Para outros, um detalhe ou…

Dinheiro & Trabalho: Quando se trata de ganhar um pouco mais de dinheiro, lembre-se de que sua criatividade pode andar de mãos dadas com o que deseja. Aumente suas finanças usando sua mente privilegiada nesse…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: No amor, uma mensagem, uma ligação com aquela resposta que você estava esperando não demorará muito para chegar. Não se feche em suas ideias sobre essa pessoa, seja uma pouco…

Dinheiro & Trabalho: No campo financeiros as cartas anunciam surpresas à vista. Algo poderia acontecer que o forçaria a mudar para melhor seus planos com o dinheiro. A vida sempre ajuda quem quer se ajudar, e se você… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A previsão no seu horóscopo mostra que você receberá uma notícia muito boa em relação ao amor. Pode ser que uma circunstância da vida o aproxime de quem você ainda não conhece…

Dinheiro & Trabalho: Superar suas dificuldades financeiras está cada vez mais próximo, mas você deve pensar menos e agir mais. Entender que ficar apenas no terreno das possibilidades ou das ideias, não vai fazer você…Continue lendo o signo Peixes

Leia mais sobre Horóscopo no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.