Veja a previsão para o seu signo neste domingo, 16 de outubro

Foto: Reprodução / Redes sociais

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Um novo momento se abre com a presença de alguém novo em seu dia a dia. Parte do que você imagina se tornará realidade, não haverá solidão. Um encontro que pouco a pouco se converterá…

Dinheiro & Trabalho: Não se assuste tanto com as dificuldades financeiras, em breve você terá algo a seu favor para atrair fortuna, não é apenas uma possibilidade, é uma grande probabilidade que será exercida…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Uma das melhores coisas que pode acontecer é alguém começar a prestar mais atenção em você, ao que diz e faz. É o que acontece em sua vida, mas você teima em não querer enxergar…

Dinheiro & Trabalho: As notícias que esperava sobre dinheiro serão positivas. Será o tempo de agradecer e de receber a energia do Universo que recompensa aqueles que se esforçam no sentido do bem. Nos próximos dias terá…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O que se apresenta em seu signo é favorável, não haverá dificuldades em se entregar ao amor. As coisas acontecerão fácil e naturalmente, e é muito provável que tenha uma prova de uma…

Dinheiro & Trabalho: Em muito pouco tempo vai mudar para melhor a sua economia, é um novo ciclo que o favorece e que vai mudar a sua sorte nas finanças. Tudo muda porque se fecha em seu signo um ciclo e…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Suas intuições estão corretas, suas percepções também, tudo está preparado para você ser feliz no amor com uma pessoa que você conhecerá e que de repente vai assumir uma outra postura…

Dinheiro & Trabalho: Uma energia que traz prosperidade, abrirá suas portas para você em poucos dias. Você terá à sua disposição alternativas simples, mas lucrativas, e se investir o tempo e conhecimento da maneira…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Não se engane mais uma vez no amor, ouça a sua razão mais do que o seu coração. Não existem amores perfeitos, mas o problema com você não é este, mas sim que confunde aventura…

Dinheiro & Trabalho: Em finanças, você terá que identificar o que quer e as alternativas que possui, de maneira clara e racional, é ir em frente sem receios ou dúvidas. Quando nos próximos dias você receber certas…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: No amor, em breve você verá o que deseja, mas ficará esperando muito e pensando muito todos os dias sobre como iniciar uma aproximação e manter uma conversa com alguém que…

Dinheiro & Trabalho: Não imagine mais situações de crise financeira. Mesmo que você pareça ter chegado ao fundo do poço, tudo agora começa a se movimentar e melhorar. Respire fundo e afaste-se de tudo que impede seu…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Um bom estágio está próximo, é apenas uma questão de esperar com calma porque o amor baterá à sua porta na figura de alguém mais velho que você. Olhe bem e descobrirá que é…

Dinheiro & Trabalho: Você está em uma posição de buscar alternativas e soluções financeiras, mas para isso acontecer, deverá ser ousado e acreditar naquilo que pode lhe dar uma condição de obter mais condições de trabalho…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Abra seus olhos, a realidade na sua vida sentimental é mais bonita do que parece. Uma pessoa muito interessante mudará a maneira como você vê a vida, quando ela aparecer você a verá…

Dinheiro & Trabalho: Há algo totalmente diferente para você, e se há muito tempo sente que não há perspectiva de progredir, certamente que essa nova fase astral é a reposta que estava procurando para crescer na área…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Uma pessoa muito interessante está tentando entrar em sua vida de uma forma que o deixará surpreso. É alguém que é capaz de se entender com você como nunca viveu com outra pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Com grande probabilidade, você não pensará duas vezes ao sentir que tem amplas possibilidades de ganhar dinheiro na forma de algo mais de acordo com você. Saiba que tem muito a seu favor…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você está entrando em um estágio em que será capaz de diferenciar sentimentos de emoções, realidades e desejos quando se encontrar com quem será seu futuro amor. Nesta semana…

Dinheiro & Trabalho: Com o passar dos dias, suas preocupações irão diminuindo, porque você irá se conectar diretamente com a energia do dinheiro e da fortuna. Tudo vai começar a funcionar como você precisa e…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Uma atração misteriosa o levará a viver um relacionamento de uma maneira mágica com alguém que sempre esteve nos seus sonhos. Quando essa pessoa se mostrar, sentirá que o…

Dinheiro & Trabalho: Quando parar para avaliar sua vida, lembre-se que depois da tempestade, sempre vem a calma. Você sentirá isso ao ver a projeção de suas finanças a partir de agora. Conseguirá se recuperar ao… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: De repente você se sentirá perdidamente apaixonado por alguém que surge assim como do nada, a reconhecerá porque verá sua própria luz refletida em seus olhos. É um novo amor…

Dinheiro & Trabalho: Enquanto você trabalha duro, o progresso, o reconhecimento e a satisfação chegam à sua porta, sem mencionar a admiração que o cerca. Seu relacionamento com o dinheiro começará a se mostrar…Continue lendo o signo Peixes

Leia mais sobre Horóscopo no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.