veja a previsão para o seu signo neste domingo (9)

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Na área sentimental, lógico que a beleza de alguém atrai, mas há outras coisas que nos mantêm unidos no amor. Afinal, é uma certa forma de entender e encarar a vida, uma certa forma…

Dinheiro & Trabalho: Desde que se esforce mais, você estará passando por um excelente momento de crescimento na parte pessoal e profissional. Pode confiar que as estrelas o apoiarão no cumprimento da… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Finalmente terá boas chances para que a aproximação com a pessoa pela qual você está interessado seja mais eficaz. As estrelas o favorecem e tornam o coração dela mais aberto ao seu…

Dinheiro & Trabalho: Você sabe que na sua profissão ninguém vai lhe dar nada de graça e que tem que fazer tudo sozinho. Contudo, isso não deve lhe importar, porque sabe que é uma pessoa cheia de autossuficiência… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Nos assuntos sentimentais nunca diga dessa água não beberei. Porque ela pode restaurar a saúde e a alegria, a confiança nos outros e em você mesmo. Em suma, falamos de alguém…

Dinheiro & Trabalho: Com suas responsabilidades profissionais saberá mover-se com muita habilidade e terá muita facilidade para atuar. Apenas aproveite bem o seu tempo, pois nada pode interromper o seu… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Desde já, aproveite o dia para se perguntar porque está a fim dessa pessoa. Você tem um interesse real nela ou está apenas se deixando levar pelo que parece ser um jogo seguro? Afinal…

Dinheiro & Trabalho: Agora é o momento de usar suas qualidades se quer mostrar a si mesmo que é muito bom profissionalmente. Arme-se de vontade e perseverança para finalizar tarefas estagnadas sem procrastinar… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Antecipadamente, quando estiver com a pessoa que gosta deverá fazer uma pergunta, mas não é aquela que tem em mente. Na verdade, é melhor passar esse encontro sem grandes perguntas…

Dinheiro & Trabalho: É possível que queira compartilhar no trabalho projetos e iniciativas com entusiasmo. Então deixe tudo melhor com as colaborações com seus colegas. Por outro lado, poderá receber oportunidades… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Neste momento, no campo sentimental, deve estar atento aos sinais que lhe mostrarão qual é o caminho a seguir. Desde que realmente deseje formalizar algo com a pessoa em quem está…

Dinheiro & Trabalho: A princípio, tudo indica que deverá começar a tomar decisões mais importantes em sua vida profissional. Elas o levarão a dar os passos certos em direção ao que você mais deseja e o que… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: É hora de mudar um pouco e atender a tudo o que surge diante de você na vida sentimental. Assim, se você quer que tudo flua e dê certo com a pessoa que ama em silêncio, então…

Dinheiro & Trabalho: Neste período, estará com uma onda de força e energia positiva. Desse modo você ficará mais conectado com o seu trabalho, consigo mesmo e com os seus desejos. Poderá realizar tudo que lhe… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Se atualmente está solteiro, conseguirá sair desse mundo cinza de solidão para ver o sol brilhar. Finalmente, por trás dele, há algo muito bom esperando por você. Uma pessoa que está…

Dinheiro & Trabalho: Por fim, no campo de trabalho, o caminho para o sucesso está prestes a se abrir com excelentes perspectivas. Isso pode ser em um curto prazo e tudo deve correr da melhor maneira. Além disso… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Desde que queira conquistar essa pessoa que o cativou, deverá mostrar-se mais interessado nela. Pois é provável que ela esteja ficando entediada com sua atitude um tanto distante…

Dinheiro & Trabalho: Atualmente saberá usar muito bem seu poder de concentração no trabalho para ordenar seus projetos. Poderá organizar as prioridades com muito mais facilidade do que o normal… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Os astros o favorecem com uma linguagem mais romântica com a pessoa com a qual pode formar um casal. Desse modo, se deseja formalizar um relacionamento, é o período perfeito…

Dinheiro & Trabalho: As bênçãos que chegam à sua vida profissional o farão reconhecer a tranquilidade que está sentindo. Dessa forma, se você continuar mantendo uma visão positiva conseguirá atingir seus… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Atualmente deve começar a ouvir mais os sentimentos que tem em relação a alguém em particular ou terá certas complicações. É muito provável que não esteja percebendo que essa…

Dinheiro & Trabalho: Neste momento, não deve ter nenhuma dificuldade no trabalho, pois a sorte estará dos eu lado. Assim, vai conseguir se livrar de todas aquelas tarefas mais complicadas. As estrelas o… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Antes de tudo, no campo sentimental, precisa dar um fim nessa humildade mal compreendida. Dessa forma não ficará de fora do radar da pessoa que gosta. Aproveite uma oportunidade…

Dinheiro & Trabalho: Estará em uma fase de grande criatividade com relação ao campo profissional. Assim, não será difícil para você encontrar soluções para questões que requerem sua inteligência para serem… Continue lendo o signo Peixes

