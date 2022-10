Veja algumas dicas para ter a aposentadoria aprovada

De acordo com dados disponibilizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a cada 200 mil aposentadorias requeridas por cidadãos brasileiros, 50 mil são concedidas de forma automática. Desta forma, grande parte dos requerimentos acabam sendo negados por robôs que utilizam as informações cadastradas no sistema.

Por conta disso, desde maio de 2022 as análises de requerimento das aposentadorias passaram a ser feitas por meio de um sistema que utiliza inteligência artificial (IA). No entanto, os cidadãos podem seguir algumas dicas para ter a aposentadoria aprovada.

Saiba o que fazer ao solicitar o benefício do INSS

Pensando na quantidade de requerimentos de aposentadoria negados, o Extra ouviu alguns especialistas em Direito Previdenciário e selecionou algumas dicas para os trabalhadores que estão próximos de solicitar a aposentadoria. Para esses profissionais, as chances de ter o pedido aprovado aumentam quando os cidadãos reúnem documentos como: carteira de trabalho, carnê de contribuição, contracheque e contratos de trabalho.

Além disso, é essencial estar com os dados do Cadastro Nacional de Informação Social (CNIS) atualizados. O advogado Rômulo Saraiva disse ao jornal Extra que o extrato de contribuições é um dos principais documentos do trabalhador, já que a partir dele o sistema aprova ou não as solicitações de aposentadoria.

O vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Diego Cherulli, pontua também que os cidadãos que solicitam a aposentadoria por idade e que possuem ao menos 15 anos de contribuição possuem mais chance de conseguir a aprovação.

“A análise do INSS deve ser ampla, mas o robô tem uma análise restrita às informações do CNIS e àquelas feitas no curso do requerimento, mediante anotações predeterminadas no sistema Meu INSS. Algumas situações precisam de prova, como o tempo recolhido fora do prazo, a atividade especial, a incapacidade, a condição de portador de deficiência (PCD), o tempo de efetiva atividade de magistério, o tempo não constante no CNIS, dentre outras situações.”, diz Cherulli.

Como fazer o requerimento da aposentadoria?

A solicitação da aposentadoria pode ser feita remotamente por trabalhadores que estão aptos a receber o benefício. Para isso, basta acessar o aplicativo “Meu INSS” ou o site do instituto e entrar na seção “Benefícios”. Desta forma, será preciso clicar em “Pedir aposentadoria” e selecionar a categoria de aposentadoria desejada.

Os trabalhadores devem então clicar em “Atualizar” para confirmar os dados cadastrados e, se necessário, fazer as alterações. Em seguida, os cidadãos precisam clicar em “Avançar” e responder as perguntas que aparecerão na tela com “sim” ou “não”. Também será preciso anexar os documentos que comprovem que o indivíduo que está fazendo a solicitação tem direito a aposentadoria.

Após incluir todos os documentos solicitados, o usuário deve preencher o CEP e selecionar uma unidade do INSS (preferencialmente a mais próxima da residência do trabalhador). Por fim, basta conferir todos os dados informados e finalizar a solicitação da aposentadoria. O andamento do processo pode ser acompanhado por meio do aplicativo “Meu INSS” e se houver algum problema na concessão do benefício, os cidadãos podem entrar com recurso no próprio instituto ou encaminhar um novo pedido.