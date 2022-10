Veja apps de compra ou venda de usados e seminovos

Foto: Reprodução

Com o preço dos carros novos nas alturas, o mercado de venda de usados e seminovos voltou a aquecer. Muitos consumidores preferem buscar um veículo completo ou semi completo, do que investir mais de R$ 60 mil reais em um zero km. Mas, como buscar esses veículos?

Atualmente, há diversas maneiras de encontrar um seminovo ou usado, mas os aplicativos de compra e venda de automóveis são os mais buscados. Pensando nisso, fizemos uma lista com indicações que podem te ajudar na prática antes de você ir a campo e iniciar essa negociação. Confira:

Em uma conversa exclusiva com o site Autoesporte, Marcelo Krug, cofundador e desenvolvedor da empresa, falou sobre como surgiu a ideia de criação do app. “Naquela época, o consumidor precisava comparar, lado a lado, os veículos antes da compra. Ele não tinha uma maneira de equiparar e entender, entre aquela oferta que existia de automóveis, qual seria a melhor compra” diz. Hoje, o app conta com milhares de downloads e mais de 203 mil classificações feitas por usuários, que resultam numa nota de 4,6 (a escala é feita de zero a cinco).

2) iCarros

Essa plataforma é referência quando o assunto é ficha técnica. Por pertencer ao banco Itaú, o iCarros oferece, também, simulações de financiamento. Na Play Store, o aplicativo tem, ao todo, mais de cinco milhões de instalações. Na Apple Store, mais de 80% das avaliações dos usuários do app são com cinco estrelas (nota máxima).

3) SóCarrão

Apesar de o nome do aplicativo ter apenas ‘carro’, a plataforma também possui um mercado de motos, caminhões, barcos e alguns outros meios de transporte. No entanto, o principal foco do app são os veículos usados. Mas atenção, a atuação do app são apenas nos estados do sul e São Paulo.

4) InstaCarro

Diferentemente das demais plataformas mencionadas até agora nesta lista, o InstaCarro não conta com comparativos, ficha técnica e outros atributos em sua interface. O aplicativo serve somente para a negociação de carros usados. A partir do preço estabelecido, os compradores (normalmente lojistas) dão seus lances. Depois desse processo, o dono do carro escolhe a melhor proposta e negocia diretamente com o interessado.

5) Trovit Carros

Já o Trovit faz uma “caça” por veículos seminovos e de segunda mão em sites de compra e venda, permitindo que o usuário compare diversos preços simultaneamente em repositórios distintos. A plataforma tem uma das melhores avaliações desta lista na Apple Store. Já na Play Store, a média cai um pouco e a nota dada pelos usuários é de 4,4.

6) OLX

Apesar de a OLX não ter como foco o mercado de autos, por se tratar de uma plataforma de anúncios em geral, a plataforma acabou virando uma referência para as buscas de carros. Atenção e cuidado por há registros de golpes.

7) Mercado Livre

Assim como a OLX, o Mercado Livre também tinha como objetivo inicial ser apenas uma plataforma de anúncios. Com a popularização, ela acabou se tornando também uma referência para compra e venda de veículos usados. No Mercado Livre é possível fazer simulações de financiamentos pelo app por meio de uma parceria com o Banco BV. Além disso, é possível encontrar anúncios de motos, quadriciclos, barcos, caminhões e muitos outros meios de locomoção.

