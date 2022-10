Hoje separamos algumas informações para que você veja as oportunidades do Concurso Ouro Preto.

Com mais de 300 vagas disponíveis, essa pode ser a sua chance de entrar para o time de funcionários de uma das secretarias do município mineiro.

São vagas para diversos cargos e com níveis de especialização que abrangem diversas categorias profissionais.

Então, se você quer saber mais sobre as vagas, os prazos e o que é preciso para participar de um dos quatro concursos da prefeitura, não deixe de ler até o final. E assim, confira todas as informações mais relevantes sobre o tema.

Retificação do Concurso Ouro Preto, saiba mais

O município de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, em parceria com o IBGP (Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa) divulgou 4 notas de retificação. Estas referentes aos concursos públicos para contratação de profissionais para compor a equipe das Secretarias Municipais de Saúde, Educação Administração e também para a Guarda Municipal. Além de criar cadastro reserva para algumas vagas.

As notas de retificação divulgadas tratam da alteração das datas de inscrições para os processos que sofreram alterações.

Agora, o prazo será entre as 9 horas da manhã do dia 10 de outubro até as 15 horas e 59 minutos da tarde do dia 10 de novembro de 2022. As candidaturas deverão ser feitas de forma online, através do site do IBGP.

Como já se sabe para participar do Concurso Ouro Preto, será necessário fazer o pagamento de uma taxa de inscrição. Para esses quatro concursos, o valor está entre 70 e 110 reais.

O candidato que se encontrar desempregado ou em condições de insuficiência financeira para pagar a taxa poderá solicitar a isenção no período de 10 a 13 de outubro de 2022. Vale dizer que no último caso, deve ter cadastro no programa Cadastro Único.

Segundo o documento de retificação, ocorreram mudanças que dizem respeito ao conteúdo programático. Além disso, distribuição das vagas, salários, pré-requisitos e datas de aplicação das provas, bem como outros itens dos editais também tiveram alterações.

Vagas, carga horária e salários ofertados no Concurso Ouro Preto

Como já vimos, são 4 concursos em processamento na prefeitura de Ouro Preto, MG.

As vagas estão distribuídas por edital e são destinadas a diversas secretarias municipais, bem como para a Guarda Municipal da Cidade.

Estima-se que cerca de 376 vagas estarão disponíveis. Aliás, cada processo seletivo possui seu edital. Então, leia cada uma para saber quais são as oportunidades e a quantidade de vagas por cargo estão especificadas.

Os profissionais que passarem pelas etapas do concurso, cumprirão uma carga horária de 20 a 40 horas por semana.

A remuneração também varia bastante, de acordo com cada vaga disponível. Mas fica entre um salário mínimo, de R$ 1.212,00 para os cargos de nível fundamental. Enquanto, para os cargos de nível superior, a remuneração fica em torno dos 15 mil reais.

Quais as exigências para participar do Concurso Ouro Preto?

Além de fazer o pagamento ou comprovar insuficiência financeira para ser isento da taxa de inscrição, o candidato deve cumprir outras exigências para participar do Concurso Ouro Preto.

O primeiro, é ser brasileiro nato. Os estrangeiros ou naturalizados, precisam ter visto de permanência no país. Além disso, a idade mínima é de 18 anos completos.

Além disso, existem outras especificações, como por exemplo:

Estar em dia com suas obrigações de eleitor;

Ter cumprido suas obrigações militares, no caso dos homens;

Ter boa saúde física e psicológica para exercer suas atribuições no cargo;

Ter escolaridade entre o ensino fundamental, médio técnico ou superior.

Aliás, existem outras exigências descritas no edital de cada certame. Ainda, existem vagas exclusivas para os profissionais que se encaixam nos itens que são especificados no edital.

Como serão as provas?

Para serem classificados, os candidatos passarão por avaliações através de provas objetivas de múltipla escolha. Também terão que fazer a prova dissertativa, com uma redação.

Para as funções de Guarda Municipal, serão feitas provas objetivas e dissertativas. Também incluem as provas de aptidão física e avaliação de altura, psicológica e médica e de cota racial, além de sindicância social e de cursos de formação do candidato.

A aplicação das provas ocorrerá nas datas a seguir:

Dia 14 e 15 de janeiro de 2023: para o Edital nº 01/2022;

Dia 12 de fevereiro de 2023: para o Edital nº 02/2022;

Dia 22 de janeiro de 2023: para o Edital nº 03/2022;

Dia 22 de janeiro de 2023: para o Edital nº 04/2022.

Agora que você já sabe tudo sobre o Concurso Ouro Preto, acesse o site do IBGP e faça sua inscrição para participar de um desses 4 processos e garantir sua vaga.