Veja como conservar alimentos cozidos com essas dicas práticas

No dia a dia, pode acabar faltando tempo para preparar uma refeição completa e nutritiva. Por isso acabamos optando pelos alimentos prontos e fáceis de preparar. Uma boa opção para ter sempre uma refeição saudável é deixar os alimentos prontos para o consumo. Entretanto, ao cozinhar uma grande quantidade de comida, a consequência pode ser o estrago de alimentos no refrigerador. Sendo assim, confira essas dicas de como conservar alimentos cozidos por mais tempo.

Conservar alimentos cozidos: a solução pro dia a dia

Atualmente a vida tem sido bem corrida para todos nós. Saímos cedo para trabalhar. Com isso, voltamos tarde e sem muito ânimo para preparar um alimento saudável para jantar.

Por conta da dificuldade e demora de preparar uma refeição com alimentos naturais, muitas vezes, acabamos optando por comidas prontas. Exemplificando, pizzas, lanches e outros alimentos que não agregam os nutrientes necessários para a nossa saúde.

Por isso, muitas pessoas que seguem uma rotina corrida de trabalho e vida pessoal, podem optar por conservar os alimentos naturais para o consumo diário.

Essa prática se torna cada vez mais comum recentemente. Uma vez que ao conservar a comida, cozida ou pronta, o gasto financeiro com alimentos industrializados é bastante reduzido e ainda muito mais saudável.

Aliás, existem inúmeras técnicas de conservar os mais variados alimentos no dia a dia e deixar tudo mais prático. Alguns podem ser congelados, enquanto, outros pode guardar no refrigerador. Além disso, ainda existem as opções em conserva.

Quer entender um pouco mais sobre como conservar alimentos cozidos? Então, fique ligado no texto, pois você irá aprender algumas dicas cruciais para facilitar seu dia a dia.

O que é necessário para conservar alimentos cozidos?

Se você tem uma vida corrida e não tem tempo de preparar alimentos todos os dias, conservar alimentos cozidos em sua casa pode ser uma boa opção. Aliás, não precisa muito trabalho para realizar essa ação.

O principal item é o saco plástico próprio para a armazenagem de comida e que possa ir ao freezer e ao refrigerador. Então, se atente para as embalagens que não liberem químicos no seu alimento. Se preferir, você ainda pode usar potes de plástico.

A melhor opção, sem dúvidas, são os potes de vidro tipo Marinex. Pois, eles permitem a mudança de temperatura constante. Desse modo, esses vasilhames não liberam nenhum tipo de químico e são os mais seguros para conservar alimentos a longo prazo.

Além desses itens, tire um dia da semana para realizar a cocção dos alimentos e prepará-los para as refeições.

Como conservar alimentos cozidos e crus

Existem inúmeras formas de realizar a conservação de alimentos prontos para consumir. Aliás, possível conservar comidas cozidas, as pré-cozidas e ainda as refeições totalmente prontas. Então, veja as melhores dicas de como conservar alimentos cozidos a seguir.

Como conservar legumes cozidos?

Primeiramente, os legumes são uma classe de alimentos de muita importância na nossa nutrição, ainda que muitas pessoas não gostem muito.

Sendo assim, descasque o legume e realize a sua lavagem em água corrente. A propósito, lavar os alimentos é de extrema importância para evitar contaminações.

Congelamento: para conservar os legumes congelados, realize apenas um pré cozimento retirando da água um pouco antes do ponto ideal.

Em seguida, deixe em um escorredor e espere que o legume esfrie por completo. Agora, faça porções e leve ao congelador. Quando for consumir, basta colocar um pouco de água e levar ao microondas ou fogão.

Refrigeração: o processo para a refrigeração é a mesma da dica anterior, a única diferença, no entanto, é que você deve deixar os legumes cozinharem até o ponto certo.

Como conservar arroz e feijão cozidos?

O arroz e o feijão são o prato principal dos brasileiros. Veja como conservar:

Congelamento: para o arroz, cozinhe e deixe esfriar e leve ao freezer normalmente.

Para o feijão, retire da panela antes do cozimento completo, tempere e leve ao freezer normalmente após esfriar.

Refrigeração: o arroz e o feijão devem ser cozidos ao ponto certo. O feijão, no entanto, não deve ser conservado por mais de 3 dias.

Diferenças entre congelamento e refrigeração

O congelamento dos alimentos garantirá a conservação por mais tempo. Entretanto, se muito cozidos, poderão apresentar um aspecto pastoso quando preparados. Por isso, é necessário realizar apenas o pré-cozimento. Já a refrigeração, entretanto, pode ser mais prática e mais rápida no dia a dia.

