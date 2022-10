veja como fazer a solicitação na Caixa

A Caixa Econômica Federal já iniciou o processo de solicitação do consignado para os usuários do Auxílio Brasil. O procedimento foi oficialmente aberto nesta terça-feira (11). Segundo informações oficiais, mais de R$ 75 milhões já foram emprestados considerando apenas os dados deste banco e deste primeiro dia de liberação do saldo oficial.

Quem faz parte do Auxílio Brasil e ainda não realizou a solicitação, ainda poderá fazer o requerimento do dinheiro. Em entrevista, a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, disse que existem várias maneiras de solicitação da quantia. O cidadão pode usar o app do Caixa tem, ou ainda pode ir presencialmente até uma agência ou casa lotérica.

Como solicitar pelo app Caixa Tem

Abra o app oficial do Caixa Tem. Caso não tenha, basta fazer o download gratuitamente e entrar na sua conta;

No menu de opções, clique em Empréstimo;

Clique em Simular e Contratar;

Vá para Consignado;

Confira os itens da simulação.

É justamente neste momento que o sistema da Caixa vai informar itens como a taxa de juros do empréstimo, o prazo de duração do contrato, o valor de cada parcela, o valor que você vai passar a receber de auxílio se contratar o empréstimo e o valor total que pagará pelo empréstimo no final. O cidadão deve levar todos os dados em consideração antes de aceitar o pedido.

Como solicitar presencialmente

Como dito, o beneficiário que faz parte do Auxílio Brasil também pode solicitar o crédito pessoalmente em uma agência da Caixa ou ainda em uma casa lotérica. Nos dois casos, basta levar consigo os seus documentos básicos como RG, ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além do seu CPF. Não esqueça de conferir as documentações antes de sair de casa.

Ao apresentar os documentos para o agente, o funcionário da Caixa precisará fazer a simulação e terá que informar ao cidadão uma série de informações. São elas:

Valor total contratado com e sem juros;

Taxa efetiva mensal e anual de juros;

Acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que incidem sobre o crédito contratado;

Valor, quantidade e periodicidade das prestações;

Soma do total a pagar ao final do empréstimo;

Data do início e fim do desconto;

Valor líquido do benefício restante após a contratação;

CNPJ da agência bancária ou do correspondente bancário;

Valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito,

Também neste caso, é importante que o cidadão confira todas as informações antes de aceitar fazer o consignado.

Como funciona o consignado

O consignado do Auxílio Brasil é uma espécie de empréstimo voltado para as pessoas que fazem parte do programa social. O cidadão solicita o dinheiro, recebe a quantia, e logo depois precisa quitar a dívida na forma de descontos mensais nas parcelas do benefício social.

Este é um ponto que o cidadão também deve atentar. Quem solicita o consignado ainda precisa passar um período de tempo recebendo menos todos os meses no Auxílio, até que consiga realmente quitar toda a sua dívida.

Note também que, caso o cidadão seja excluído do programa social, ele ainda seguirá com a obrigação de pagar o residual da dívida. Assim, ele terá que conseguir o dinheiro do bolso para que não fique negativado.

Bancos do consignado

Na última semana, o Ministério da Cidadania divulgou uma lista com os 12 bancos que estão oficialmente habilitados a operar o consignado do Auxílio Brasil. Abaixo, você pode conferir quais são eles:

Caixa Econômica Federal;

Banco Agibank S/A Banco;

Crefisa S/A;

Banco Daycoval S/A;

Banco Pan S/A;

Banco Safra S/A;

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A;

Facta Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento;

Pintos S/A Créditos;

QI Sociedade de Crédito Direto S/A;

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A;

Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A.