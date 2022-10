Veja como fazer para remover manchas da parede de casa

Se você está procurando algumas soluções para tirar manchas das paredes da sua casa de uma forma simples e fácil, então está no lugar certo.

Porque, hoje nós passaremos algumas dicas e truques com produtos caseiros simples. Dessa forma, esperamos que você possa remover todas aquelas manchinhas indesejadas das paredes da sua casa sem nenhum esforço.

Quer saber mais sobre isso? Pois, é só ler até o fim!

Como remover manchas de gordura da parede da cozinha?

Uma das perguntas mais comuns entre as donas de casa é como remover as manchas de gordura das paredes da cozinha. Pois, como todas as nossas refeições são feitas neste cômodo, é normal que a gordura dos alimentos e frituras respingue em tudo, inclusive nas paredes.

No entanto, remover essas manchas das paredes não é tão complicado quanto se pensa. Na verdade, existem alguns produtos caseiros que podem ser nossos aliados na hora da limpeza pesada. Como o detergente neutro e o vinagre de álcool, por exemplo.

Sendo assim, para remover as tão indesejadas manchas de gordura, anote o modo de fazer. É só misturar uma xícara de chá de vinagre de álcool, o suco de um limão, algumas gotas de detergente neutro e um pouco de água morna para diluir a mistura.

Em seguida, coloque a solução em um borrifador e borrife em toda a superfície que deseja limpar.

Deixe a mistura agir por alguns minutinhos, mas tome cuidado para não secar nas paredes. Logo depois esfregue com uma esponja macia em movimentos leves e circulares. E então é só enxaguar com água fria e pronto. Desse modo, as suas paredes vão estar limpinhas e brilhantes.

A propósito, essa dica de limpeza também funciona para paredes revestidas.

Como remover manchas das paredes não laváveis, como da sala e dos quartos?

A maioria das manchas em paredes da sala ou dos quartos tem como motivo o atrito dos móveis. Ou, em outros casos, a poeira que se acumula até se tornar uma mancha.

Também, em alguns casos de casas com crianças, são rabiscos ou sujeiras que elas passam nas paredes.

Porém, esses tipos de manchas são muito mais difíceis de remover do que as manchas de gordura das paredes da cozinha. Pois, geralmente, as paredes da sala e dos quartos não tem como lavar.

Mas pode ficar tranquila, pois nós também vamos ensinar uma fórmula caseira para que você possa limpar as paredes da sua sala e quartos. Desse modo, deixá-los limpinhos e com um ar de recém pintados.

Você vai precisar de apenas 3 itens: detergente neutro, uma esponja macia e paciência.

Sendo assim, coloque algumas gotas do detergente na parte mais macia da esponja e esfregue sobre a mancha até obter espuma. Em seguida, deixe essa espuma agir por alguns minutos. Então, retire o produto com um pano úmido. Você precisará repetir esta operação até remover toda a mancha.

Mas atenção. Pois, aqui você deverá ter muito cuidado, delicadeza e paciência. Pois, se esfregar com muita força, poderá remover a tinta da parede que está manchada. Assim, tornando-a diferente do restante e isso dará a sensação de que a mancha ainda está lá.

Remoção de manchas de paredes brancas

As paredes brancas nos trazem uma sensação de tranquilidade, calmaria e paz, não é mesmo? No entanto, elas podem se tornar nosso pior pesadelo quando estão sujas e com manchas.

Se esse for o seu caso, saiba que remover as manchas de paredes brancas também pode ser muito mais fácil do que aparenta.

Neste caso, você precisará de água morna, detergente neutro e bicarbonato de sódio.

Misture tudo e, com o auxílio de uma esponja macia, deposite a solução sobre as manchas. Em seguida, deixe agir por alguns minutos e remova a solução utilizando um pano úmido.

É recomendado que o pano seja branco para evitar a transferência de cor para a parede.

Como fazer a remoção das manchas difíceis das paredes?

Já para aquelas manchas que são mais resistentes e não querem se desgrudar das paredes, é necessário um pouco mais de esforço e dedicação.

Então, para removê-las, você precisará de sapólio cremoso, bicarbonato de sódio, água morna e detergente neutro.

Misture tudo, passe sobre a superfície manchada. Em seguida, esfregue com uma esponja macia até retirar a mancha.

Todavia, se ela continuar, deixe a solução agindo por um tempo e esfregue novamente. Assim, vá repetindo essa operação até sua completa remoção.

Após dessa limpeza pesada, talvez suas paredes precisem de uma nova demão de tinta. Mas você verá que vale a pena fazer a remoção. Pois, depois de retirar as manchas das paredes, sua casa ficará muito mais bonita e limpa.

Agora que você já sabe como fazer para tirar manchas da parede de casa, é só colocar nossas dicas em prática. E assim, você terá a sensação de que acabou de pintar suas paredes.