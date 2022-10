Veja como limpar tábua de carne com essas dicas especiais

Em todas as cozinhas, um dos itens essenciais é a tábua de carne. Ao contrário do que o nome pode sugerir, a tábua de carne serve para o corte de diversos alimentos. Além disso, ainda serve de apoio em alguns momentos.

Esse item, por ser usado diariamente no preparo das refeições pode acumular bastante sujeira, ainda que a lavagem seja feita com frequência.

Por isso, descubra como limpar tábua de carne com as melhores dicas. Desse modo, saiba como manter o item livre de bactérias e sujeiras acumuladas.

Descubra o porquê de limpar tábua de carne com frequência

As tábuas de carne são indispensáveis na hora de preparar os alimentos. Aliás, servem para cortar todo o tipo de comida. E ainda podem ser apoio para panelas quentes e outros refratários.

Com o uso diário, é natural que o item possa acumular sujeira. Dessa maneira, muitas vezes, a lavagem não é suficiente para remover profundamente os microrganismos presentes nela.

Assim, uma tábua de carne sem a higienização correta pode causar muitos malefícios aos moradores da casa. As consequências principais são as contaminações e infecções alimentares.

Por ser uma superfície que recebe muitos cortes, muitas vezes, as tábuas de carne acabam acumulando muitos vãos e aberturas que podem ser pequenas a olho nu. Todavia, são capazes de abrigar muitos germes e bactérias nocivos para a saúde.

Se não houver a higienização correta do item, esses microrganismos podem acabar chegando até o alimento, e causando uma contaminação. Por isso, limpar tábua de carne do jeito certo é essencial para a sua saúde.

Como limpar tábua de carne

Você já sabe que limpar tábua de carne é crucial para manter a saúde dos moradores da sua casa, não é? Então, venha aprender as técnicas que vão garantir a higienização correta do item.

Tábuas de madeira

As tábuas de madeira são as campeãs em acúmulo de microrganismos e até de mofo e bolor.

A madeira, se não houver a impermeabilização da superfície, pode acumular ainda mais sujeira entre seus pequenos vãos e poros. Por isso, realizar a higienização, ao menos uma vez por semana, é primordial.

Há dois modos de fazer isso:

Água quente e sabão: a água quente e o sabão já são capazes de remover grande parte das bactérias e sujeira presentes. Inicialmente, ferva a água. Enquanto isso, esfregue a tábua como de costume, usando sabão e esponja. Realize o enxágue com a água quente.

Bicarbonato, vinagre e água quente: para a limpeza profunda, coloque a tábua em um refratário grande o suficiente para mergulhá-la. Logo após, adicione a quantidade de bicarbonato que possa cobrir toda a tábua e borrife, generosamente, vinagre.

Em seguida, deixe agir e despeje água quente. Deixe o objeto submerso por mais alguns minutos e lave como de costume.

Para a secagem, utilize sempre um papel toalha ou um pano limpo. Aliás, os panos de prato costumam acumular germes e bactérias. Portanto, utilizá-los para secagem da tábua poderia causar uma nova contaminação.

Tábua de carne de plástico

Algumas tábuas de carne feitas de plásticos não permitem o uso de água quente, podendo ocorrer a distorção do item e até liberação de químicos.

Por isso, a limpeza do item deve ser feita, no máximo, com água morna. Assim como as tábuas de madeira, as de plástico também costumam acumular grande quantidade de sujeira e germes nos poros e vãos causados pelos cortes. Entretanto são mais seguras que as de madeira.

Para sua higienização, utilize bicarbonato e vinagre, deixando agir por alguns minutos. Logo após, realize o enxágue e lavagem com sabão neutro.

Como evitar contaminações com tábua de carne?

Agora que você já sabe como limpar tábua de carne, veja essas dicas que vão garantir maior segurança para você e sua família na hora da alimentação.

Em primeiro lugar, lembre-se de realizar a limpeza profunda pelo menos duas vezes ao mês. O recomendável é que seja realizada toda semana.

Água fervente na tábua, apenas se o modelo permitir. Mas saiba que a sua ação pode afastar os germes por mais tempo. Despeje água quente em sua tábua antes do uso. Em seguida, seque com um papel toalha para garantir que não haja a transferência de microrganismos para o item.

Uma outra dica interessante é deixar a tábua tomar sol alguns dias da semana, uma vez que a luz solar é uma das melhores opções para matar bactérias e ácaros. Nunca guarde sua tábua molhada, pois isso pode facilitar a criação de fungos e mofo, que também são capazes de causar infecções e contaminações perigosas.

Com essas dicas de como limpar tábua de carne, você nunca mais terá dificuldade em limpar o item. Curta o artigo e compartilhe com amigos.