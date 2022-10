veja como potencializar essa habilidade

Foto: Reprdução

Cuidar da qualidade das relações interpessoais dentro da organização é imprescindível, quando se pensa em produtividade. Mas você também se preocupa com o quanto de tempo e energia você investe para estabelecer conexões importantes e de qualidade no seu trabalho?

Bem verdade que essa é uma responsabilidade dos dois lados.

A empresa deve investir e assegurar um ambiente saudável no trabalho. Isso pode ser feito através de datas especiais com palestras e treinamentos. Essas ações fortalecem os laços e motivam os funcionários para a manutenção de relações interpessoais colaborativas, saudáveis e produtivas. Não adianta querer que o colaborador faça isso sozinho. Além das capacitações de competência técnica, um empresa precisa investir, também, no desenvolvimento e manutenção dessa habilidade.

Por outro lado, cada profissional precisa saber dialogar com os colegas. Lembre, também, de exercitar a sua escuta. E se você acha que não sabe se comunicar, busque uma forma de aprender. Todos nós temos habilidades comunicacionais, alguns desenvolvem mais e outros menos. Não somos obrigados a saber tudo, mas aquilo que nos falta profissionalmente como habilidade, temos que ter o compromisso de desenvolver. Caso contrário, acabamos limitando muito a nossa evolução no mercado de trabalho. Lembre-se que isso você desenvolve e carrega junto com a sua carreira e não somente para o cargo que você ocupa dentro de uma empresa específica.

A qualidade das relações que uma pessoa estabelece no seu cotidiano profissional, interfere diretamente no desenvolvimento de tarefas. Ter a habilidade em lidar com gente é pre-requisito fundamental para líderes e liderados. E a empresa deve implementar ações que fortaleçam as boas práticas sociais no ambiente de trabalho.

E aqui vão as minhas três dicas para RELAÇÕES INTERPESSOAIS:

Atitude solícitas e colaborativas no ambiente de trabalho fazem as pessoas atuarem mais comprometidas com a produtividade, o que impacta em melhores resultados.

Um ambiente de trabalho que tem relações interpessoais saudáveis espelha a cultura de uma empresa e a importância que dá aos seus colaboradores.

No ambiente profissional existe uma variedade de pessoas, com suas histórias e valores. E as empresas estão investindo cada vez mais na construção de um ambiente plural, que reflita a sociedade. E nesse caso existe algo que é básico e essencial para desenvolver relações interpessoais saudáveis: RESPEITO.

É bom lembrar que o desenvolvimento da qualidade das relações interpessoais no trabalho, depende também do desenvolvimento e treinamento de outras habilidades como: comunicação-não violenta, empatia, escuta ativa, gestão de conflitos e trabalho em equipe.

Pois é, não é pouca coisa, mas é completamente viável.

