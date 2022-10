O CadÚnico para Programas Sociais é indispensável para quem deseja receber quaisquer benefícios pagos pelo Governo Federal. Afinal, as informações reunidas nesse cadastro de pessoas com baixa renda norteiam as ações do Ministério da Cidadania para atender as necessidades dos indivíduos.

Então, veja como realizar seu cadastro sem burocracia pelo celular. Afinal, agora existe até o aplicativo do CadÚnico para facilitar a vida das pessoas. Com muitas opções para os usuários, as pessoas podem acessar o comprovante do cadastro, a atualização dos dados pessoais, o mapa para saber onde estão os postos de atendimento e a consulta dos benefícios recebidos.

Veja como realizar seu Cadastro no CadÚnico pelo celular sem burocracia

O CadÚnico é como uma porta de entrada para que os cidadãos em situação de vulnerabilidade possam ter acesso aos programas sociais do Governo Federal. Atualmente, são mais de 28 programas que atendem esse grupo de famílias. Entre eles estão, o Auxílio Brasil, o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e a Tarifa Social de Energia Elétrica.

Contudo, antes de aprender a realizar seu cadastro no CadÚnico pelo celular sem burocracia, saiba que é preciso entender se você tem direito a fazer esse cadastro, não é mesmo? Então, confira as regras para ter esse direito:

Em primeiro lugar, saiba que a renda somada de todas as pessoas dentro da sua casa dividida pelo número de membros deve ser de até meio salário mínimo por pessoa;

Os cidadãos que estão em situação de rua têm direito ao benefício pago;

A soma do salário de todas as pessoas de sua família deve ser de até 3 salários mínimos;

Ter o CadÚnico, mesmo que não esteja enquadrado em quaisquer situações mencionadas acima.

Como fazer o pré-cadastro no CadÚnico?

Depois de ter certeza de que se encaixa nas regras acima, saiba que é preciso realizar um pré-cadastro para o CadÚnico. Afinal, essa é a única opção para as pessoas que ainda não estão cadastradas no Cadastro Único. Para isso, basta encontrar o app na Play Store para celulares Android ou App Store, para IOS e fazer o download.

Logo no menu inicial do aplicativo Cadastro Único, a pessoa já consegue encontrar todas as funções que podem ser realizadas dentro do app. Por exemplo, para fazer uma simples consulta, acessar o comprovante de cadastramento ou encontrar o posto de atendimento mais perto da sua casa não é preciso nem mesmo fazer o login.

Mas, para ter acesso à consulta mais ampla ou fazer o pré-cadastro para o CadÚnico, bem como acessar os benefícios da família ou fazer atualização do cadastro, a situação é diferente. Pois, saiba que é preciso criar uma conta no aplicativo Gov.Br que, por sua vez, também pode ser baixado nas lojas de aplicativo online que mencionamos acima.

Acesse a conta no Gov.Br

No próprio app Cadastro Único, basta clicar em “Pré-Cadastro” que, automaticamente, você será redirecionado para o aplicativo Gov.Br. Caso não tenha feito a instalação no celular, você vai ser direcionado para o site ou para a loja de aplicativos para fazer o download. Então, logo na página inicial, você poderá fazer o cadastro nesse sistema ou fazer o login, caso já tenha uma conta existente.

Para fazer o login no Gov.Br, você deverá digitar os números do CPF, a senha. Em seguida, aguardar o recebimento de um SMS com 6 dígitos que confirmam que o número de celular cadastrado ainda é o mesmo no sistema. Depois de acessar o Gov.Br, você deve clicar no botão “ir para o pré-cadastro”.

Fazendo o pré-cadastro

Na próxima tela, você deve informar o endereço da família para iniciar seu cadastro. Então, preencher todos os campos necessários para finalizar o cadastro (CEP, bairro, endereço completo). Agora, clique na caixa “próximo bloco” para informar seus dados pessoais como telefone, e-mail para contato.

Por fim, você precisa completar os dados pessoais do responsável pela família e, então, clicar em “confirmar”. Na próxima tela, ainda será necessário informar a quantidade de integrantes do grupo familiar e declarar todas as informações como verdadeiras. Agora, é só clicar em “enviar cadastro” e aguardar.

O cidadão ainda não faz parte do Cadastro Único, nessa fase. Pois, depois de 120 dias será necessário comparecer ao CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) para complementar todas as informações do sistema. Desse modo, deve manter os dados sempre atualizados pelo mesmo aplicativo.