veja como se faz carne refogada

Para um dia especial, nada melhor do que fazer um almoço delicioso para as crianças. Confira abaixo a receita de carne refogada com mandioquinha. Receita serve até três pessoas e além de ser deliciosa, é saudável.

Ingredientes:

Meio quilo de carne moída

Meio quilo de mandioquinha cortada em cubinho

Uma cebola

Três dentes de alho picado

100 ml de molho de tomate

Cheiro verde

Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo: Numa uma panela, refogue a cebola e o alho com um fio de azeite. Adicione a carne moída para refogar. Aproveite e já tempere com sal e pimenta. Assim que a carne estiver cozida, coloque a mandioquinha e mais meio copo de água. Cozinhe por mais ou menos 10 minutos e verifique se a mandioquinha está cozida. Em seguida adicione o molho de tomate e cozinhe por mais 5 minutos. Caso seja necessário, corrija o sal e a pimenta. Por fim, apague o fogo e para finalizar, acrescente o cheiro verde. Sirva com arroz e uma salada verde.

