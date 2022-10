Veja como serão os pagamentos do Auxílio Brasil e Vale-Gás

O Governo Federal, a título de antecipação, já liberou o calendário dos pagamentos do Auxílio Brasil e do Vale-Gás de outubro. Os repasses ocorrerão com uma semana do previsto.

Falta vinte e poucos dias para as votações do segundo turno nas eleições. A ação de antecipar o calendário ao Auxílio Brasil e do Vale-Gás está sendo um ato político para alguns. O depósito dos benefícios será pago em 11 de outubro, o que antes era para ser no dia 18. Mas não se preocupe, pois o Notícias Concursos te explicará o motivo.

Os benefícios do Auxílio Brasil e do Vale-Gás

O Vale-Gás é um oferecido com o intuito de ajudar financeiramente a compra de um botijão de gás. O valor é pago em meses alternados, sendo que o último depósito foi em Agosto.

Comumente, é oferecido 100% da média do médio nacional dos botijões de 13 quilos. Mas, após o item ter aumentado de preço, não se informou quanto será repassado exatamente aos beneficiários.

A quantidade de solicitantes de auxílios aumenta de tempos em tempos. Somente nos últimos dois meses, aproximadamente 480 mil famílias fizeram o cadastro para o Auxílio Brasil pago pelo Governo Federal.

Cartão que disponibiliza o Auxílio Brasil

Vem-se falando sobre o novo cartão onde o valor do benefício será creditado. Esse processo é o fruto do acordo feito entre o Ministério da Cidadania e o banco estatal. Assim, facilitará a utilização do valor depositado.

A emissão se restringe a cartões de débito, feito para aqueles que recebem os auxílios através da poupança digital Caixa Tem. O primeiro lote teve aproximadamente 6,64 milhões de cartões enviados.

Estabeleceu-se a quantidade pelo contrato fechado no mês de junho ainda. Entretanto, no novo contrato assinado mês passado, haverá a confecção e envio de 950 mil novos cartões. Eles serão entregues aos que entraram no programa Auxílio Brasil após agosto de 2022.

Com isso, será possível realizar saques em espécie e fazer pagamentos no débito. Todos os tipos de movimentações ou depósitos de benefício irão direto para o cartão. Essa é uma proposta que visa facilitar a utilização do valor para os beneficiários.