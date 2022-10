Veja como solicitar o empréstimo pelo Caixa TEM

De acordo com a Caixa Econômica Federal, já no primeiro dia do empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil foram assinados 43 mil contratos. Esse número de contratos representa o montante de aproximadamente R$ 111,8 milhões, uma média de R$ 2,5 mil por beneficiário.

A Caixa definiu o juros do empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil em 3,45% ao mês (ou 50,23% ao ano). Vale informar que recentemente o Ministério da Cidadania havia definido o teto de juros para essa modalidade de crédito, que ficou em 3,5% ao mês (ou 51,11% ao ano).

“Em lógica de crédito consciente, lançamos campanha de renegociação de dívidas, o Você no Azul, na semana passada. Somos banco social e por isso não poderíamos refutar de trabalhar com consignado. Entendemos que troca de crédito mais caro, como cartão, por linha mais barata cumpre um papel social”, disse Danielle Marques, presidente da Caixa.

Mais informações sobre o consignado do Auxílio Brasil

No empréstimo consignado as instituições financeiras podem descontar o valor das parcelas diretamente da folha de pagamento ou benefício dos cidadãos. Sendo assim, as parcelas referente ao empréstimo para beneficiários do Auxílio Brasil serão descontadas automaticamente do pagamento dos beneficiários.

Apesar disso, as parcelas não podem ultrapassar 40% do benefício de R$ 400 e devem ter o valor mínimo de R$ 15 mensais. A vantagem da linha de crédito é que os cidadãos têm até 24 meses para quitar a dívida, ou seja, dois anos.

De acordo com informações disponibilizadas pela Caixa, é possível solicitar o empréstimo na instituição por meio do aplicativo Caixa Tem e em mais de 26 mil pontos físicos como agências bancárias, correspondentes Caixa Aqui e casas lotéricas. O banco ainda informa que o dinheiro é liberado em até 2 dias úteis após a contratação do empréstimo.

Saiba como solicitar o empréstimo pelo Caixa TEM

O Caixa TEM foi criado em 2020 para que beneficiários do Auxílio Emergencial pudessem movimentar os recursos. Dada a facilidade do aplicativo, ele vem sendo utilizado também para o pagamento de outros benefícios sociais como o Auxílio Brasil, Vale Gás e até mesmo o saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O processo de solicitação do empréstimo consignado no Caixa TEM é bastante simples. Para isso, os beneficiários do programa social devem baixar o App (disponível para Android e iOS) e fazer login. Em seguida, será preciso clicar na opção “Empréstimo do Auxílio Brasil” e ler os termos apresentados.

Após ler os termos, o sistema deve indicar os valores disponíveis para contratação, bem como os prazos de pagamento. Se o usuário concordar com as informações indicadas, basta concordar e seguir com a operação. Desta forma, o dinheiro deve cair na conta do beneficiário.

Vale informar que além da Caixa Econômica Federal, outras 11 instituições financeiras estão aptas e devem operar nessa modalidade de crédito. Mais informações sobre o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério da Cidadania.