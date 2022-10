Veja como ter acesso às 83 formações grátis pelo Bradesco

Os cursos são ofertadas pela Fundação Bradesco, mantida pelo banco e sem fins lucrativos, com funcionamento em várias organizações de ensino em todo o território brasileiro. Por isso,hoje, vamos indicar como ter acesso às 83 formações grátis pelo Bradesco.

Esta oferta tem a intenção de contribuir para que pessoas de baixa renda consigam entrar no mercado de trabalho e assim conseguir aumentar a renda familiar. Assim, as opções de formações são direcionadas para as áreas de programação, produtividade, negócios, inovação e desenvolvimento profissional.

A Fundação Bradesco foi criada em 2001, é considerada a 5ª maior instituição filantrópica da América Latina, e a maior do Brasil. Possui também reconhecimento internacional pela qualidade das formações ofertadas.

Quais são as formações ofertadas no formato online pela Fundação Bradesco?

Para ter acesso às formações grátis, a Fundação realiza processos seletivos no atendimento de alunos novos.

As formações ofertadas atendem as necessidades das pessoas, uma vez, que oferece 3 níveis de aperfeiçoamento: iniciante, intermediário e avançado, variando em formação de curta e média duração.

Possui funcionamento em várias instituições de ensino, possuindo certificação em 40 escolas, e atende atualmente mais de 43.000 alunos no Brasil.

Procura principalmente a ampliação do currículo e o aumento da competitividade no mercado de trabalho.

Dados do site da Escola Virtual da Fundação Bradesco informam algumas das formações grátis disponibilizadas pela instituição:

Nível iniciante:

Atendimento ao público (10 horas);

Boas práticas na produção de videoaulas (5 horas);

Comunicação e expressão (6 horas);

Comunicação empresarial (12 horas);

Comunicação escrita (40 horas);

Cultura digital (6 horas);

Controle de impulso e manejo de raiva, vergonha e inveja (4 horas);

Edição de fotos e vídeos com Windows 10 (5 horas);

Educação inclusiva (20 horas);

Educação financeira (4 horas);

Finanças pessoais (7 horas);

Fundamentos de TI: software e hardware (7 horas);

Fundamentos do Design gráfico (6 horas).

Nível Intermediário:

Desenvolvendo aplicações mobile com Android Studio (15 horas);

Desenvolvimento orientado a objetos utilizando a linguagem Python (10 horas);

Implementando banco de dados (15 horas)

HTML — Avançado (6 horas).

Nível Avançado:

Administração de banco de dados (15 horas);

Inovando com CSS (26 horas);

Linguagem de Programação C# — Avançado (8 horas);

Linguagem de Programação Java — Avançado (16 horas);

Administração de Banco de dados (15 horas)

A Fundação Bradesco, através de sua Escola Virtual, não exige comprovação de escolaridade para realizar as formações ofertadas. Além disso, a partir da concussão da formação, é possível realizar o acesso ao certificado de conclusão onde consta: carga horária, conteúdo, créditos, dados para a Fundação Bradesco.

Como se inscrever para ter acesso às formações gratuitas?

Cada formação ofertada pela Escola Virtual possui pré-requisitos para ter acesso, como, por exemplo: Para realizar a formação de Cultura Digital, é preciso comprovar idade de 14 anos e acessar toda a trilha de aprendizagem num período de 60 dias.

Ademais, a formação de Desenvolvimento de Aplicações Móbile com Android Studio, é preciso comprovar 16 anos e ter concluído a formação de Fundamentos de Lógica de Programação.

Para ter acesso às formações grátis da Fundação Bradesco, siga o passo a passo que indicamos na sequência:

Faça acesso na plataforma virtual da Escola Virtual da Fundação Bradesco;

Realize o login se você já for cadastrado;

Se você não for cadastrado, realize o cadastro, ou vincule o cadastro à sua conta do google, Facebook ou Linkedin;

Se você fizer a vinculação do cadastro, é necessário realizar o preenchimento dos dados pessoais como: nome completo, CPF, idade, data de nascimento e e-mail. Na sequência, você receberá no e-mail informado um link para validar o cadastro e conseguir fazer login na plataforma;

Procure a formação desejado na lista apresentada;

Clique na formação desejada e tenha todas as informações e requisitos necessários para realizar ele;

Se você atende aos requisitos, clique em “Quero me matricular”;

Você pode iniciar com a realização da formação agora;

Você terá 60 dias para concluir a formação;

Logo após realizar a avaliação final, e tiver nota igual ou maior a 7,0 estará aprovado;

O certificado de conclusão ficará disponível para impressão.

Sendo assim, entre as 83 formações online grátis ofertados pela Escola Virtual da Fundação Bradesco, apresentamos alguns, que consideramos sendo uma exemplificação de todas as formações ofertadas.

Por fim, se você quer complementar o seu currículo, e otimizar a sua entrada no mercado de trabalho, procure pela formação na sua área, e invista em conhecimento!