Veja como ter cashback de R$1500 no Nubank seguindo estes passos

O Nubank oferece diferentes maneiras de se ter cashback em suas compras, e a quantidade de cashback depende do valor que você gasta com compras nos sites parceiros. Por isso, hoje, nós indicaremos como ter cashback de R$ 1.500,00 no Nubank seguindo alguns passos.

O que é cashback?

É um programa de recompensas oferecido por empresas, lojas e marcas com a intenção de fidelizar os clientes.

Este programa teve início nos Estados Unidos na década de 1980, tendo o seu primeiro uso, em empresas de cartões de crédito. A ideia, era devolver dinheiro vivo para o cliente, se constituindo de um percentual do valor que ele gastou nas lojas.

Sua popularização ocorreu em 2010, indo para vários países, incluindo o Brasil. Conforme o SEBRAE, em 2019 já existiam mais de 6,4 milhões de empresas que ofereciam este tipo de recompensa.

Atualmente, o programa de cashback funciona de maneira semelhante, mas difere de que nem sempre este programa está vinculado a algum cartão de crédito ou débito. É possível receber cashback realizando qualquer tipo de compra usando o cartão de débito, pagando contas, nas compras online e nos mais variados tipos de compras feitas.

O percentual pago pelo cashback pode variar entre as empresas e vão desde 1% até 15%, mas não existe limite. Quem oferece esse benefício é a empresa, e incidirá sobre o valor gasto naquela empresa específica.

Como funciona o programa de cashback das empresas?

Sendo bem popular em empresas de startup, o programa de cashback atrai ou fideliza os clientes. E para eles, também é vantajoso. Veja: A empresa, oferece um valor percentual sobre o gasto feito na empresa (é como se fosse um desconto sobre os produtos), e para o cliente, receberá de volta, uma parte do dinheiro gasto com a compra.

Este programa é uma estratégia que está sendo muito utilizada em compras em lojas virtuais, aumentando consideravelmente as vendas.

Entendendo o funcionamento:

Você faz uma compra em estabelecimentos parceiros do programa, e recebe de volta um valor percentual sobre o gasto efetivado. Este valor é pago em uma conta específica ou em uma conta do cliente. Após um certo período, o cliente pode fazer o resgate do dinheiro, ou investir em novas compras, dependendo das regras do programa das empresas.

Como ter cashback de até R$ 1.500,00 no Nubank?

Sabe-se que atualmente, os consumidores alavancaram as compras realizadas pela internet, e o e-commerce tornou-se um dos principais canais de venda das empresas.

Sendo assim, o Nubank resolveu apostar grande neste programa. E assim, estabeleceu uma parceria com a Shopee, e liberará até R$ 1.500,00 de cashback para os consumidores.

Mas para isso acontecer, é preciso fazer a ativação da oferta de cashback no aplicativo do banco, na Aba Shopping da Nubank. Na sequência, entre na loja da Shopee e realize as compras, utilizando o Nubank como forma de pagamento.

Se você ainda não tem o aplicativo Nubank, baixe na sua loja de aplicativos, e ative a oferta. Em seguida, use o cartão roxo para fazer o pagamento das compras no site da Shopee.

Quais são as regras da campanha de cashback do Nubank?

Esta parceria da Nubank com a Shopee estabelece:

O percentual de cashback é de 2,5% sobre o valor das compras realizadas;

O valor de retorno tem limite de R$ 50,00 por compra efetivada, e pode chegar até a R$ 1.500,00 por mês;

Quanto mais caro o produto, maior é o valor do cashback;

Após o pagamento das compras, o dinheiro entra na conta em no máximo 90 dias;

O dinheiro do cashback pode ser utilizado onde o consumidor preferir;

O cashback só é garantido, se você tiver um espaço de pelo menos 1 hora entre uma compra e outra.

Passos para liberar o programa no aplicativo do Nubank

Siga os passos indicados e ative a promoção no aplicativo do banco Nubank:

Entre no aplicativo da Nubank;

Na tela inicial, clique em “Shopping”;

Na sequência, clique na Aba “Oferta da Shopee”;

Faça a leitura das informações e clique em “Ativar cashback e ir para a loja”.

Agora é só aproveitar as ofertas da Shopee, utilizar o Nubank para fazer o pagamento, e receber parte do dinheiro de volta.