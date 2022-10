Veja como tirar umidade do guarda-roupa com essas dicas incríveis

Durante épocas com muita chuva, é bem possível que seu guarda-roupa fique com aquele cheirinho característico de umidade.

Durante climas chuvosos, a umidade tende a ser mais presente em tecidos, como lençóis, cobertores, sofás e, é claro, nas roupas. Aliás, o guarda-roupas são bem afetados por essa situação. Dessa maneira, é ainda mais difícil de eliminar a umidade e o cheiro que ela causa, por se tratar de um móvel que não costuma pegar sol e nem correr vento.

Mas tudo tem uma solução. Portanto, veja algumas dicas de como tirar a umidade do guarda-roupa e acabe com esse problema de uma vez por todas.

Quer tirar umidade do guarda-roupa? Veja porquê é importante manter o local seco e arejado

Todos sabemos que a umidade é um problema que afeta muitos ambientes. Ainda mais, quando há dias de chuva constante.

Tudo na casa fica com aspecto úmido. Além disso, exala um odor estranho, que alguns costumam chamar de “cheiro de cachorro molhado”!

O problema, na verdade, vai além do cheiro e da sensação que a umidade causa. Pois, ela pode fazer com que apareçam focos de mofo nos tecidos.

Já o mofo, quando em contato com a pele, pode causar coceiras e alergias severas. Além disso, também pode manchar o tecido permanentemente.

Seguindo, saiba que o guarda-roupa também pode ser danificado. Afinal, o excesso de umidade pode manchar e mofar a madeira. Por essas razões, manter o móvel arejado durante os dias de sol é uma boa estratégia. Faça o mesmo, mantendo o móvel seco, durante dias de chuva, é excelente para prevenir esses problemas.

Não sabe como fazer isso? Então, fiquem conosco e descubra as formas de tirar a umidade do guarda-roupa.

Como fazer para tirar umidade do guarda-roupa

Existem diversas dicas de como tirar umidade do guarda-roupa. Muitas dessas dicas utilizam produtos que temos em casa. Por isso, veja a seguir alguns dos melhores truques que separamos hoje.

Arroz

O arroz já é bem conhecido como um ótimo desumidificador. Muitas pessoas já devem ter usado o velho truque de “enterrar” um aparelho eletrônico úmido no alimento.

Sendo assim, para desumidificar o armário com o ingrediente, você pode utilizar potes com uma boa quantidade de arroz (2 ou 3 colheres de sopa). Em seguida, colocar em cada seção do guarda-roupa. Além disso, ainda é possível utilizá-lo em saquinhos, feitos de pano.

Entretanto, é importante destacar que não deixe muito próximo às roupas, pois a umidade absorvida por ele pode passar para os tecidos. Troque o arroz a cada dois dias.

Sílica

A sílica é o produto mais indicado para retirar a umidade, pois o seu uso é conhecido no embalo e preservação de vários itens.

Esse produto é fácil de encontrar para comprar. Além disso, é possível reutilizar os saquinhos de sílica que vieram com outros produtos que você comprou. Para isso, coloque o produto no fundo do guarda-roupa e evite o contato com os tecidos. Lembrando, que a sílica é tóxica e não deve ser consumida de forma alguma.

Giz escolar

O giz escolar, utilizado para escrever em quadros, pode ser um ótimo desumidificador, e dura bastante tempo. Aliás, dependendo do nível de umidade, pode ser trocado a cada dois meses.

Evite o contato do giz com as roupas, pois além de sujar, a umidade pode passar para o tecido. Coloque dentro de um saquinho, em algumas seções do guarda-roupas.

Descubra como tirar o cheiro de umidade e mofo do armário

Mesmo que você saiba como tirar umidade do guarda-roupa, o problema pode aparecer se você esquecer de usar o método. Então, o cheiro de úmido aparecerá.

Portanto, veja abaixo duas técnicas para tirar esse cheiro, e deixar o armário perfumado.

Solução de vinagre para limpar o guarda-roupa

Retire todas as peças e itens do guarda-roupa, utilize essa solução de vinagre com a ajuda de um pano macio. Assim, veja os ingredientes:

300 ml de vinagre;

Essência de sua preferência;

300 ml de água;

Borrifador

Perfumando o armário com café

Pó de café pode ser um grande aliado para neutralizar odores. Basta utilizar uma colher de sopa, em um pote ou saquinho, e colocar dentro do guarda-roupa.

O cheiro de umidade irá desaparecer. Desse modo, o aroma incrível do café prevalecerá no local.

Afinal de contas, ninguém gosta de roupas com cheiro de umidade, não é? Então, lembre-se sempre de usar as dicas de como tirar umidade do guarda-roupa para preservar suas peças.