Veja como usar o CARTÃO de Crédito e não se endividar

Ter cartão de crédito pode ser um alívio por vezes. Entretanto, o produto financeiro requer atenção no uso a fim de não contrair dívidas, principalmente dentro do cenário da crise econômica em que vivemos.

Segundo informações do Banco Central, o crédito rotativo de um cartão de crédito —quando o usuário não dá conta de quitar toda a fatura até a data de vencimento —, registrou cerca de R$ 159,3 bilhões de empréstimos novos só nos seis primeiros meses do ano. O maior nível foi registrado em 2014, onde se concedeu R$ 174,7 bilhões, considerando a correção inflacionária. Para aprender a usar esse produto sem passar do limite, leia toda a matéria que o Notícias Concursos preparou para hoje.

Dicas para não se endividar com o cartão de crédito

O cartão de crédito é uma maneira prática de pagar boletos. Mas, é preciso cautela e cuidado quando for efetuar pagamentos dessa forma. Do contrário, tudo acaba se tornando aquela “bola de neve” com a pessoa se endividando mais e mais.

Dessa maneira, para ajudar a prevenir a contração de tantas dívidas, destacamos algumas sugestões importantes para que os brasileiros consigam administrar melhor o uso do cartão. Veja só!

Defina o limite baixo

Para conseguir fazer um bom uso do cartão é definindo um limite baixo para não cair em tentação. Faça isso analisando sua renda mensal e o quanto gasta com boletos fixos mensais.

Depois, se não conseguir pelo aplicativo, contate a financeira e peça para diminuir o limite para o que você estabeleceu, que seria a quantia máxima que conseguirá pagar. Não se esqueça de deixar um pequeno valor a mais para emergências.

Atenção na fatura

Um ponto importante a se fazer é conferir sempre a fatura. Isso contribui para verificar os gastos do mês. Dá para verificar as compras desnecessárias, evitando-as novamente.

Muitos costumam ter vários cartões de bandeiras e instituições diferentes. Mas, quem gasta desenfreadamente, tem nisso um grave problema. Isso porque, conforme o limite de um acaba, se passa para o outro. Quando se percebe, a bola de neve já foi feita.

Entretanto, quem consegue controlar seus gastos sem compulsão, ter algumas opções do produto financeiro é até positivo, sabia? Através deles, consegue-se alguns benefícios, como descontos e milhas. Outra sugestão, é conhecer o cartão de crédito, bem como suas taxas, vantagens e desvantagens.

Cartão e contas de consumo

Para facilitar o que se gasta no mês, certas pessoas costumam reunir todos os gastos no cartão. Elas acreditam ser mais fácil pagar somente uma fatura ao invés de várias. No entanto, pagar água, luz e dessa forma não é vantagem, uma vez que as administradoras cobram tarifas para tal serviço.

Assim sendo, é melhor deixar essas contas para quitar com dinheiro em espécie ou no débito. Uma sugestão interessante é consultar profissionais especializados nas finanças pessoais. Afinal, eles têm capacidade de analisar os perfis dos consumidores, oferecendo orientações assertivas. Mas, caso não tenha condições de fazer isso, apenas siga as dicas que demos e use seu cartão de crédito sempre com parcimônia.