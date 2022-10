veja dicas de como estreitar esse relacionamento

Foto: Reprodução

Você já olhou para um casal e se perguntou: “eles são tão diferentes, como é que dá tão certo?” Pois é, as pessoas têm suas particularidades, habilidades diferentes e maneiras de encontrar soluções de uma forma distinta. O que mantém um casal unido é encontrar força nessas diferenças para atingir objetivos em comum, mantendo o apoio mútuo e uma comunicação clara. O mesmo vale para o trabalho em equipe nas empresas. A gente sabe que as organizações querem produtividade e para isso nada melhor do que formar equipes que alcancem metas e mostrem resultados. Mas como fazer uma equipe funcionar e ser proativa se os profissionais têm estilos diferentes de trabalho?

A gente, também, pode relacionar com grande paixão brasileira: o futebol. Todos estão ali em campo com um único objetivo: ganhar o jogo. Todo jogador tem um papel importante e se destaca na sua posição, cada um com a sua habilidade. O técnico precisa ter uma visão estratégica para posicionar os jogadores de forma que eles trabalhem colaborativamente para fazer gols. E quanto maior o número de bolas na rede, mais próximo o time fica do resultado esperado.

Então, dentro de uma empresa funciona da mesma maneira. Todos querem ganhar. Mas se em algum momento o ego de algum membro da equipe falar mais alto, pode colocar tudo a perder. Cada um tem que ter a consciência do seu papel e a hora de passar a bola adiante, colaborando para que o outro

também atinja metas. Afinal, quando uma equipe ganha todos os seus componentes são beneficiados.

E aqui vão as minhas 03 dicas para TRABALHO EM EQUIPE:

01 – Seja você líder ou liderado, todo trabalho que envolve pessoas precisa haver responsabilidade e comprometimento com o objetivo.

02 – Dentro desse jogo existem habilidades que precisam ser comuns entre os membros: boa comunicação, empatia e bom relacionamento interpessoal.

03 – Por mais que cada um tenha um papel diferente a desempenhar, todos têm que se ajudar. Essa é a melhor maneira para a sua equipe ganhar destaque.

Em muitas palestras que dou em empresas ressalto que para atingir resultados é importante o trabalho colaborativo e uma comunicação integrada.

E lembre que se você pretende sair da posição de liderado para líder, primeiro torça para que ele ou ela seja promovido ou promovida, dessa maneira o lugar ficará vago. Mas lembre que para ocupar esse novo posto, você tem que ter mostrado eficiência e comprometimento com o trabalho em grupo. Então sempre trabalhe pensando como líder, assumindo responsabilidades e agregando valor à equipe.

Leia mais sobre Empregos no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.