Veja famosos devotos de Nossa Senhora Aparecida

Foto: Santuário Nacional

Nossa Senhora Aparecida tem milhares de devotos espalhados pelo país. E nesta quarta-feira (12) é dia de homenagear a padroeira do Brasil, tida por muitos com uma Mãe.

Entre os devotos, há também muitos famosos, que fazem relatos de proteção da Santa. Entre eles, estão nomes como Ana Maria Braga, Luan Santana, Tatá Werneck e Roberto Carlos. Confira a história desses e de outros famosos com a Nossa Senhora Aparecida:

Roberto Carlos

Foto: Redes Sociais

O cantor sempre foi devoto de Nossa Senhora Aparecida. Uma prova disso são as composições sobre a santa, que viraram referência e sucesso em todo o país.

Luan Santana

Foto: Reprodução / Redes Sociais

A crença do cantor pela Padroeira do Brasil foi transmitida pelos avós. Luan leva a imagem da santa nos camarins dos shows, no avião e também na casa onde mora. Além disso, o artista atribui à Nossa Senhora Aparecida o sucesso na carreira.

Ana Maria Braga

Foto: Reprodução / Globoplay

A devoção da apresentadora à Nossa Senhora Aparecida ficou mais forte após ela enfrentar um câncer. Durante o tratamento ela afirma ter ficado muito íntima de Nossa Senhora.

Tatá Werneck

Foto: Reprodução / Instagram

Tatá usa as redes sociais para compartilhar com os seguidores mensagens de fé, devoção, agradecimento e pedidos de proteção para a Padroeira.

Gusttavo Lima

Foto: Reprodução / Instagram

O cantor tem tatuado uma Nossa Senhora no braço esquerdo. Segundo o músico, ele sempre pede a bênção da Santa, faz orações com agradecimentos a ela e pede a proteção dela.

Thiaguinho

Foto: Reprodução / Instagram

Antes da fama, Thiaguinho visitou Aparecida, onde fez pedidos à Padroeira e colocou a tradicional fita no braço, utilizada por quem faz algum pedido.

Ele fala que a fita caiu no dia em que foi aprovado para o reality musical Fama, da Globo. Thiaguinho acredita que a Santa intercedeu para a carreira de sucesso.

Daniel

O cantor sempre leva uma imagem da Santa nos shows. Ele sofreu um acidente de carro em 2006 e viveu uma marcante experiência de fé. Após a batida, o cantor encontrou uma imagem de Nossa Senhora no assoalho do carro, no lugar em que estava sentado.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.