veja filmes exibidos entre 17 e 21 de outubro

Segunda-feira, 17 de outubro

A Volta do Todo Poderoso

Título Original: Even Almighty

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2007

Diretor: Tom Shadyac

Elenco: Graham Phillips;Jimmy Bennett;John Goodman;Johnny Simmons;Jonah Hill;Lauren Graham;Morgan Freeman;Wanda Sykes

Classe: Comédia

Evan se muda com a família e passa a receber estranhas encomendas. Ele se encontra com Deus, que lhe incumbe a missão de construir uma arca.

Terça-feira, 18 de outubro

Um Amor à Altura

Título Original: Up For Love

País de Origem: Francesa

Ano de Produção: 2016

Diretor: Laurent Tirard

Elenco: Françoise-Domi Blim; Françoise-Domi Blim; Cesar Domboy; Jean Dujardin; Virginie Efira; Cedric Kahn

Classe: Comédia romântica

Diane se apaixona por Alexandre, um homem de 1,36m, mas não está pronta para lidar com o preconceito de namorar um homem tão baixo.

Quarta-feira, 19 de outubro

De Repente Pai

Título Original: Delivery Man

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2014

Diretor: Ken Scott

Elenco: Vince Vaughn, Chris Pratt, Cobie Smulders, Andrzej Blumenfeld, Simon Delaney, Bobby Moynihan

Classe: Comédia

David descobre ter sido pai de 533 crianças, através da doação de esperma. Seus problemas começam quando essas crianças, já crescidas, desejam conhecê-lo.

Quinta-feira, 20 de outubro

Uma Aventura e Tanto

Título Original: The Stray

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2017

Diretor: Mitch Davis

Elenco: Brennin Williams;Connor Corum;Eliza Brown;Michael Cassidy;Sarah Lancaster

Classe: Aventura

O vira-lata Pluto aparece de repente e muda a vida da família Davis, que está enfrentando tempos difíceis. Pluto não é apenas um cão, ele é um anjo da guarda.

Sexta-feira, 21 de outubro

A programar.

