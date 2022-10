Veja lista de carros que serão lançados no Brasil até dezembro

Foto: Divulgação

Com a chegada do final do ano, as montadoras de veículos começam a trabalhar incessantemente para que seus lançamentos estejam nas concessionárias o quanto antes. Isso porque, normalmente, os interessados em comprar um novo carro esperam a chegada do 13º salário para dar entrada. Até dezembro, a estimativa é de que mais de 15 marcas apresentem novos modelos. E aqui, você vai conferir alguns deles. Confira:

Mercedes-Benz EQA e EQB

Talvez o EQA seja o lançamento mais importante da Mercedes pelos próximos anos. De acordo com informações do site Autoesporte, o novo SUV será o utilitário elétrico mais barato no catálogo da fabricante alemã. O “GLA elétrico” tem dois motores (um em cada eixo) que podem desenvolver a potência combinada de 292 cv e 38 kgfm de torque. A estimativa é que chegue às lojas nas primeiras semanas de novembro. Já o EQB, como o nome e a lógica adiantam, é a versão elétrica do GLB. Usando a mesma base e conjunto mecânico do EQA, deve ser uma alternativa aos que buscam um carro espaçoso, mas livre de emissões.

BMW 320i

Foto: Divulgação

O BMW Série 3 será lançado no Brasil em três versões: 320i (feito em Santa Catarina), 330e e M340i (importados de Munique). Os dois últimos devem ser lançados apenas no ano que vem, mas o 320i deve começar a chegar às lojas antes de dezembro. A grande novidade fica por conta do visual, que está mais esportivo. O BMW 320i vai manter seu motor 2.0 turboflex que desenvolve 184 cv de potência e 30,6 kgfm de torque, com câmbio automático de oito marchas.

Fiat Pulse Abarth

Foto: Divulgação

A Abarth retorna ao Brasil após quase oito anos. O novo representante da marca do escorpião é o Fiat Pulse, que será um dos automóveis mais potentes da Stellantis (grupo que reúne marcas como Jeep, Fiat, RAM, Abarth, Peugeot e Citroën). O motor será o mesmo que equipa os Jeep Commander, Compass e Renegade e o Fiat Fastback. A Fiat divulga que o Pulse Abarth pode atingir 100 km/h em 7,8 segundos e chegar a 210 km/h. Ele deve chegar às lojas a partir de outubro.

BYD Song Plus

Foto: Divulgação

A BYD chegou ao Brasil cheia de expectativas. Seu próximo lançamento será o Song Plus, novo SUV híbrido que custa R$ 269.990 e tem preço menor do que o dos rivais Jeep Compass 4xe e o Caoa Chery Tiggo 8 Pro Hybrid. O quarto veículo que a montadora chinesa trará ao Brasil chama atenção pelo seu conjunto mecânico.

Hyundai Ioniq

Foto: Divulgação

O Grupo Caoa renovou o acordo de representação da Hyundai no Brasil por mais dez anos. E o próximo lançamento será o híbrido Ioniq. O carro chega às lojas nas próximas semanas e é híbrido, com motor 1.6 de 105 cv e 15 kgfm de torque combinado com uma unidade elétrica de 44 cv e 17,3 kgfm e bateria de 1,56 kWh. A autonomia é de 850 km em circuito urbano e 765 km em rodovias. O preço ainda não foi revelado, mas deve ficar acima dos R$ 200 mil.

Ferrari 296 GTB

Foto: Divulgação

A lista termina em grande estilo. Em dezembro é a vez de a Ferrari começar as vendas da 296 GTB. O esportivo de 830 cv de potência ainda não teve o preço definido, mas já está em solo brasileiro para exibição a possíveis clientes. A 296 Gran Turismo Berlinetta é um dos mais recentes carros da marca italiana. Em vez do V8 aliado a um motor elétrico, a 296 resgata o motor V6 – o primeiro foi o Dino, em 1957.

