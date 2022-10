Veja lista de principais lançamentos da Netflix em novembro

Foto: Divulgação

Outubro passou que você nem viu! E te digo mais: novembro vai passar num piscar de olhos com esse tanto de feriado. Mas uma coisa que você não pode se esquecer, é de acompanhar os lançamentos de série e filmes nos streamings. A Netflix veio com tudo neste mês, com vários retornos de série, lançamento de super aguardados e ainda 7 filmes com temática natalina. O puro suco do que amamos!

Venha conferir a lista dos principais!

Enola Holmes 2 – Netflix – 4 de Novembro

Millie Bobby Brown retorna no papel de Enola, que agora assume o seu primeiro caso investigativo. Ainda que tente fazer tudo sozinha, ela vai precisar recorrer ao irmão, Sherlock, para desvendar esse grande mistério.

The Crown – 5ª Temporada – Netflix – 9 de Novembro

A Rainha Elizabeth está penando para lidar com os escândalos do casamento de Charles e Diana, sempre expostos na mídia. Em meio a isso, o papel da monarquia acaba se tornando um debate público.

Uma Quedinha de Natal – Netflix – 10 de Novembro

É dada a largada à temporada de filmes natalinos que nós amamos! E esse já chegou com tudo com a protagonista sendo ninguém menos que Lindsay Lohan. A personagem dela perde a memória num acidente e acaba ficando sob os cuidados de um charmoso viúvo e sua filha, na época de Natal. Só neste mês, a Netflix lança 7 filmes com temática de Natal.

Disque Amiga Para Matar – 3ª Temporada – Netflix – 17 de Novembro

3ª e última temporada desta ótima série com Christina Applegate e Linda Cardellini. Jen e Judy se conheceram em um grupo de apoio ao luto e acabaram formando uma amizade que se envolve em várias complicações no meio do caminho. Nesta temporada, elas têm que lidar com as consequências de um acidente que pode mudar o curso desta relação.

Wandinha – 1ª Temporada – Netflix – 23 de Novembro

Uma das séries mais aguardadas deste fim de ano, o foco é em Wandinha Adams, uma jovem sarcástica, inteligente e meio morta por dentro, que decide investigar uma série de assassinatos que assola a sua cidade. Tudo isso enquanto tem que lidar com o ensino médio e suas preocupações triviais.

Leia mais sobre Cinema no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.