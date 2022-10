Veja lista de vagas do SIMM e SineBahia para Salvador nesta quarta (26)

Foto: Divulgação / Anasps

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 174 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (26). Entre as oportunidades, estão vagas para gerente de restaurante, fiscal de prevenção e perdas, calandrista industrial e muito mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função. Para se inscrever em qualquer oportunidade é necessário realizar um cadastro nas instituições. Veja abaixo a lista de documentos necessários:

Os interessados nas oportunidades do SineBahia podem buscar um dos postos de atendimento com documentos pessoais. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar o site da Semdec para agendar o atendimento a partir das 17:30h do dia anterior a visita. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

ASSISTENTE FISCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência na área fiscal e ter pacote Office

Salário 1.781,31+ benefícios

03 VAGAS

AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência em licitação, conhecimento em apuração de impostos, emissões de notas e documentos financeiros

Salário 1.649,68 + benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir na região do subúrbio

Salário 1.212,00 + benefícios

20 VAGAS

AUXILIAR DE MARKETING

Ensino Superior incompleto em marketing a partir do 3° período

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório estar cursando nível superior em marketing ou áreas afins, ter pratica com adobe, photoshop e corel draw

Salário 1.500,00 + benefícios

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório saber servir vinho, ter disponibilidade para trabalhar de 16:00 às 00:00, residir em Nordeste de Amaralina, Boca do Rio, Santa Cruz e bairros próximos a Pituba

Salário 1.235,00 + benefícios

04 VAGAS

INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento na instalação de película e acessórios automotivos

Salário 1.577,00 + benefícios

02 VAGAS

MESTRE SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA PNEUMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.505,00+ benefícios

03 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência com forno e lenha, disponibilidade para trabalhar de 16:00 às 00:00 horas, residir em Nordeste de Amaralina, Boca do Rio, Santa Cruz e bairros próximo a Pituba

Salário 1.600,00 + benefícios

03 VAGAS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em sistema de telefonia / PABX / informática, disponibilidade para realizar viagens e curso técnico em eletrônica ou áreas afins

Salário 1.600,00 + benefícios

01 VAGA

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ SHOPPING BARRA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 Meses De Experiência na carteira

Salário + benefícios serão informados na entrevista

03 VAGAS

PROMOTOR DE VENDAS

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 Meses De Experiência na carteira

Necessário Possuir Habilitação Categoria A E Carro Próprio

Salário + benefícios serão informados na entrevista

02 VAGAS

ATENDENTE DE LOJA

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Incompleto

Sem Experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

03 VAGAS

FIEL DE DEPÓSITO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Sem Experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

03 VAGAS

RECEPCIONISTA ATENDENTE

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 Meses De Experiência na carteira

Salário + benefícios serão informados na entrevista

01 VAGA

VAGA DESCRIÇÃO SALÁRIO QT VAGAS Consultor de vendas Ensino médio completo, com ou sem experiência, imprescindível ter vivência com vendas presenciais e por telefone. a combinar + benefícios 15 Gerente de restaurante Ensino médio completo, 6 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 Encanador Ensino médio completo, 6 meses de experiência. 1.561,00 + benefícios 1 Padeiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso à região da Vasco da Gama. a combinar + benefícios 2 Fiscal de prevenção e perdas Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável curso de vigilante, disponibilidade para trabalhar à noite. a combinar + benefícios 10 Auxiliar de Lavanderia Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: saber os diversos tipos de máquinas de lavar a combinar + benefícios 3 Auxiliar Administrativo (estágio) Ensino médio incompleto (estar cursando a partir do 1º ano a noite), sem experiência, imprescindível Conhecimento de Informática, Ter curso Técnico em Administração, vaga exclusiva para moradores dos bairros: Nazaré, Politeama, Dois de Julho, Barris, Barroquinha, Campo da Polvora e Campo Grande bolsa: 500,00 + benefícios 1 Calandrista Industrial Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com calandra a combinar + benefícios 6 Lavador de roupa em máquinas industriais Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com máquinas industrial a combinar + benefícios 3 Técnico em Eletrônico para Máquinas de Solda Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: Curso de Eletrônico ou Eletrotécnico, Ter conhecimento em elétrica, eletrônica, pneumática e mecânica para manutenção de máquinas de solda a combinar + benefícios 1 Ajudante de Montagem Ensino médio completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 3 Operador de máquinas, com enfâse em Elevador Cremalheira e mini grua Ensino médio completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 3 Ajudante de deposito Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível disponibilidade para trabalhar nos turnos da tarde/noite. 1.212,00 + benefícios 10 Auxiliar de limpeza Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível disponibilidade para trabalhar nos turnos da tarde/noite. 1.212,00 + benefícios 10 Operador de loja Intermitente ( VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO) Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário para trabalhar em Regime de contratação Intermitente. a combinar + benefícios 15 Repositor de Hortifrut Ensino médio completo, 6 meses de experiência 1.212,00 + benefícios 5 Atendente de lanchonete (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade total de horário a combinar + benefícios 1 Vendedor interno (vaga temporária 90 dias) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Requisitos Imprescindíveis: Ter experiência com vendas no setor de sapatos, disponibilidade de horário e conhecimento de informática a combinar + benefícios 10 Atendente de Farmácia (vaga de estágio) Ensino médio incompleto, sem experiência, ter fácil acesso aos bairros de Cajazeiras e Pero Vaz a combinar + benefísios 2 Dedetizador Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH A/B, Curso NR 33 e NR 35, ter disponibilidade para viajar a combinar + benefícios 1 Analista Financeiro (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher) Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 1 Doceira (VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER ) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: vivência na produção de salgados a combinar + benefícios 1 Auxiliar de Operação (jovem aprendiz) Ensino médio incompleto, sem experiência, Conforme a Lei do Aprendizado faixa etário 18 a 22 anos, ter disponibilidade para trabalhar em supermercado a combinar + benefícios 1 Estoquista Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível comprovação na área de PEÇAS AUTOMOTIVAS. a combinar + benefícios 1 Atendente de balcão Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível comprovação na área de PEÇAS AUTOMOTIVAS. a combinar + benefícios 1 Agente de microcrédito Ensino médio completo, 6 meses de experiência nas seguintes áreas: vendas, atendimento ao público, vendas de consórcios, créditos bancários, curso na área será um diferencial. a combinar + benefícios 2 Vendedor interno Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável vivência com midias sociais e televendas. 1.300,00 + benefícios 2 Pintor de veículos Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 Auxiliar de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, sem experiência, desejável curso na área. a combinar + benefícios 3 Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, sem experiência, desejável curso na área. a combinar + benefícios 3 Operador de Loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, com ou sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento de informática e disponibilidade de horário a combinar + benefícios 2 Recepcionista atendente ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência ) Ensino médio completo, 3 meses de experiência. a combinar + benefícios 2 Técnico de informática (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 3 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 Operador de Telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento de informática a combinar + benefícios 3 NÃO PCD 113 PCD 14 TOTAL DE VAGAS: 127

