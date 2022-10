Veja lista de vagas do SIMM e SineBahia para Salvador nesta quinta (20)

Foto: Valter Pontes / Secom

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 204 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (20). Entre as oportunidades, estão vagas para vendedor interno, técnico em eletrônico para máquinas de solda, técnico em eletrônico para máquinas de solda, auxiliar de recursos humanos e muito mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função. Para se inscrever em qualquer oportunidade é necessário realizar um cadastro nas instituições. Veja abaixo a lista de documentos necessários:

Os interessados nas oportunidades do SineBahia podem buscar um dos postos de atendimento com documentos pessoais. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar o site da Semdec para agendar o atendimento a partir das 17:30h do dia anterior a visita. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

AUXILIAR CONTÁBIL (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Administração ou Ciências Contábeis, a partir do 4° semestre

Obrigatório conhecimento em Excel e Word

Bolsa-auxílio R$ 606,00+ benefícios

01 VAGA

ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$ 2.426,00 + benefícios

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade de horário e residir na região da Barra.

Salário: R$ 1.212,00 + benefícios

02 VAGAS

ATENDENTE DE FARMÁCIA (BALCONISTA)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório conhecimento em informática

Salário: R$ 1.453,00 + benefícios

04 VAGAS

AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$1.212,00 + benefícios

02 VAGAS

BORRACHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$ 1.366,61 + benefícios

02 VAGAS

CHURRASQUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário: R$ 1.500,00

01 VAGA

COSTUREIRA EM GERAL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência comprovada em carteira, contrato e/ou declaração, com máquina reta e duas agulhas.

01 VAGA

INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório: CNH categoria “B”, experiência em montagem de estruturas metálicas e painel solar.

01 VAGA

LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$ 1.367,07 + benefícios

01 VAGA

MARCENEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$ 2.000,00 + benefícios

03 VAGAS

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório: CNH categoria “D”

Salário: R$ 1.976,83+ benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE VEÍCULOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório curso de Manutenção Automotiva, CNH categoria “B” e conhecimento em computação.

03 VAGAS

OFICIAL DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir experiência com pintura e manutenção civil comprovada em carteira

Salário: R$: 1.645,41 + benefícios

01 VAGA

OPERADOR LOGÍSTICO (PRODUÇÃO)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH “A” ou “B”, veículo próprio (carro ou moto) e disponibilidade para viajar.

Salário; R$ 1.354,49 + benefícios

04 VAGAS

ORNAMENTADOR DE EVENTOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório: experiência na produção de eventos e disponibilidade para viagens

Salário: R$ 1.400,00

02 VAGAS

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$ 1.400,00 + benefícios

04 VAGAS

SUPERVISOR DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência na área comercial: restaurante, bar, lanchonete, ter disponibilidade de horário e residir na região da Barra.

02 VAGAS

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso Técnico em Edificações

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório conhecimento em sistema de telefonia/PABX/informática, disponibilidade para viagens, curso técnico em eletrônica ou áreas afins.

Salário: R$ 1.600,00 + benefícios

01 VAGA

TECNÓLOGO EM REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório domínio em atendimento ao cliente, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas e de horário.

Salário: R$ 1.311,44 + benefícios

02 VAGAS

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório: experiência na função comprovada em CTPS ou contrato

Salário: R$ 2.000,00 + benefícios

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS DA UNIDADE CENTRAL PITUAÇU

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência com mecânica de motor, suspensão, noções elétricas de autos, injeção eletrônica de veículo, habilitação “B”

Salário: R$ 1.490,29 + benefícios

01 VAGA

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ SHOPPING BARRA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses

Salário + benefícios serão informados na entrevista

05 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 03 meses

Salário: R$ 1.212,00 + benefícios serão informados na entrevista

02 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses

Salário: R$ 1.240,00 + benefícios serão informados na entrevista

02 VAGAS

SERVENTE DE OBRAS

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Completo

Não exige experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

02 VAGAS

Observação: Pessoas com Deficiência também podem ser atendidas em outras Unidades do SineBahia de Salvador

VAGA DESCRIÇÃO SALÁRIO QT VAGAS Auxiliar de logística (estágio) Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (estar cursando a partir do 1º semestre), imprescindível conhecimento em infomática Bolsa a combinar 2 Auxiliar de financeiro (estágio) Ensino superior incompleto em Administração Gestão financeira, Ciências Contábeis (estar cursando a partir do 1º semestre), imprescindível conhecimento em infomática Bolsa a combinar 1 Técnico de TI Superior completo em Tecnologia da Informação ou áreas afins, 6 meses de experiência 1.818,00 + benefícios 1 Concierge Ensino superior completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento em informática Intermediária e Espanhol basico. 2.669,69 + comissão 1 Operador de Telecobrança Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: Boa digitação e dicção e habilidade para navegação em plataformas diversas ter conhecimento de matemática com habilidade para cálculos de juros, multas e descontos, conhecimento de informática, experiência com telemarketing a combinar + benefícios 10 Garçom ou Garçonete (vaga de contrato intermitente) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário, desejável curso na área, Conforme Nova Lei Trabalhista a forma de Contratação será Intermitente a combinar + benefícios 1 Recepcionista de Bar e Restaurante (vaga de contrato intermitente) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário, Conforme Nova Lei Trabalhista a forma de Contratação será Intermitente a combinar + benefícios 1 Auxiliar de Cozinha (vaga temporária 90 dias) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário, desejável curso na área a combinar + benefícios 1 Auxiliar de Bar (vaga temporária 90 dias) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário, desejável curso na área a combinar + benefícios 1 Auxiliar de Bar (vaga de contrato intermitente) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário, desejável curso na área, Conforme Nova Lei Trabalhista a forma de Contratação será Intermitente a combinar + benefícios 1 Garçom Setor de Praia (vaga de contrato intermitente) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário, desejável curso na área, Conforme Nova Lei Trabalhista a forma de Contratação será Intermitente a combinar + benefícios 1 Garçom ou Garçonete (vaga temporária 90 dias) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário, desejável curso na área a combinar + benefícios 5 Auxiliar de Limpeza (vaga de contrato intermitente) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário, Conforme Nova Lei Trabalhista a forma de Contratação será Intermitente a combinar + benefícios 3 Chefe de Fila Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário a combinar + benefícios 1 Garçom ou Garçonte (vaga de contrato intermitente) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário, desejável curso na área, Conforme Nova Lei Trabalhista a forma de Contratação será Intermitente a combinar + benefícios 10 Barman (vaga temporária 90 dias) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário, desejável curso na área a combinar + benefícios 1 Auxiliar de Cozinha Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário, desejável curso na área a combinar + benefícios 1 Cozinheiro de Restaurante (vaga temporaria 90 dias) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário, desejável curso na área a combinar + benefícios 1 Auxiliar de Cozinha (vaga temporária 90 dias) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário e para trabalhar na Praia do Forte, desejável curso na área a combinar + benefícios 1 Cozinheiro Líder Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário e para trabalhar na Praia do Forte, desejável curso na área a combinar + benefícios 1 Cozinheiro de Restaurante II (vaga temporaria 90 dias) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário e para trabalhar na Praia do Forte, desejável curso na área a combinar + benefícios 1 Cozinheiro de Restaurante I (vaga temporaria 90 dias) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário e para trabalhar na Praia do Forte, desejável curso na área a combinar + benefícios 1 Auxiliar de Bar (vaga de contrato intermitente) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário e para trabalhar na Praia do Forte, desejável curso na área, Conforme Nova Lei Trabalhista a forma de Contratação será Intermitente a combinar + benefícios 1 Garçom Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter habilidade com preparo de drinks, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite e vaga zoneada para os bairros da Liberdade, Caixa D’ Água, Pau Miudo, Lapinha, Fazenda Grande do Retiro, Cidade Nova, São Caetano, Peo Vaz, Santa Monica, Largo do Tanque e IAPI a combinar + benefícios 3 Gerente de Bar e Restaurante Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter habilidade com preparo de drinks, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite e vaga zoneada para os bairros da Liberdade, Caixa D’ Água, Pau Miudo, Lapinha, Fazenda Grande do Retiro, Cidade Nova, São Caetano, Peo Vaz, Santa Monica, Largo do Tanque e IAPI a combinar + benefícios 1 Atendente Balconista Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário a combinar + benefícios 4 Sinaleiro ou Rigger Ensino médio completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 3 Ajudante de Montagem Ensino médio completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 3 Operador de máquinas, com enfâse em Elevador Cremalheira e mini grua Ensino médio completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 3 Operador de telemarketing ativo e receptivo Ensino médio completo, sem experiência, boa escrita, dicção , digitação e conhecimento Intermediário em Informática. a combinar + benefícios 3 Auxiliar de limpeza Ensino médio completo, 6 meses de experiência. 1.400,00 + benefícios 1 Auxiliar de manutenção predial Ensino médio completo, 6 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 Supervisor de recepção de hotel Ensino superior completo, 6 meses de experiência, imprescindível Inglês intermediário e Espanhol fluente. 2.966,29 + comissão 1 Promotor de vendas Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para residir em Village em Imbassaí. 1.375,00 + comissão 1 Camareira (VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER) Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. a combinar + benefícios 6 Auxiliar de Lavanderia (VAGA EXCLISVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER) Ensino médio completo, 6 meses de experiência 1.212,00 + benefícios 2 Vendendor de cosméticos (VAGA EXCLUSIVA AO PROGRAMA SIMM MULHER) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento em Informática e redes sociais. 1.212,00 + benefícios 1 Auxiliar de Recursos Humanos Ensino superior cursando Administração ou Gestão em RH, 6 meses de experiência, conhecimento no sistema Totvs/ RM labore. 1.400,00 + benefícios 1 Técnico em Eletrônico para Máquinas de Solda Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: Curso de Eletrônico ou Eletrotécnico, Ter conhecimento em elétrica, eletrônica, pneumática e mecânica para manutenção de máquinas de solda a combinar + benefícios 1 Auxiliar Administrativo Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento do Pcote Office a combinar + benefícios 1 Operador de Empilhadeira Retrátil Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B e ter disponibilidade de horário 1.680,15 + benefícios 30 Operador de telemarketing especializado (VAGA EXCLUSIVA DO PROGRAMA 1º EMPREGO) Ensino médio completo,sem experiência, requisitos imprescindíveis: boa dição, ter disponibilidade total de horário e conhecimento de informática a combinar + benefícios 10 Agente de Turismo Ensino médio completo ou Superior completo em qualquer área, com ou sem experiência, requisitos imprescindíveis: Inglês Básico, Conhecimento no Pacote Office e Internet Intermediários, Vaga Exclusiva para moradores dos bairros próximos a Estação Mussurunga e ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite. 1.644,66 + benefícios 1 Vendedor interno Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável vivência com midias sociais e televendas. 1.300,00 + benefícios 2 Atendente de telemarketing Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: TER DOMÍNIO EM LIBRAS ( Lingua brasileira de sinais ), boa escrita, dicção e conhecimento Intermediário em Informática. a combinar + benefícios 15 Açougueiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter fácil acesso aos bairros da Vitória, Pituba, Alphaville e Ondina, disponibilidade de horário a combinar + benefícios 8 Técnico de informática (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 3 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 NÃO PCD 150 PCD 1 TOTAL DE VAGAS: 151

