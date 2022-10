Veja lista de vagas do SIMM e SineBahia para Salvador nesta segunda (31)

Foto: Valter Pontes / Secom

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 232 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (31). Entre as oportunidades, estão vagas para auxiliar tributária, auxiliar contábil, ajudante de cozinha e muito mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função. Para se inscrever em qualquer oportunidade é necessário realizar um cadastro nas instituições. Veja abaixo a lista de documentos necessários:

Os interessados nas oportunidades do SineBahia podem buscar um dos postos de atendimento com documentos pessoais. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

AUXILIAR CONTÁBIL (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Ciências Contábeis no 4° período

Bolsa auxílio R$ 650,00 + uniforme

02 VAGAS

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em região próxima ou fácil acesso para a Ceasa

Salário: R$ 1.400,00 + benefícios

01 VAGA

AJUDANTE DE COZINHA – TEMPORÁRIA (90 DIAS)

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: R$ 1.240,00 + benefícios

30 VAGAS

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Superior incompleto em ciências contábeis no 4° período

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com balanços patrimoniais e lançamentos

Salário: R$ 1.400,00+benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR TRIBUTÁRIO

Ensino Superior incompleto em Ciências Contábeis no 4° período

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório estar cursando Ensino Superior em Ciências Contábeis no 4° período, experiência no envio de declarações e apuração de impostos

Salário: R$ 1.400,00+benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR DE PESSOAL

Ensino Superior incompleto em Ciências Contábeis no 4° período

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com E-social, DCTFWEB e folha de pagamento

Salário: R$1.400,00+ benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório ter conhecimento em preparação de pintura de veículos

02 VAGAS

AUXILIAR DE RESERVAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: R$ 1.230,00+ benefícios

01 VAGA

BARMAN – TEMPORÁRIA (90 DIAS)

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: R$ 1.500,00 + benefícios

15 VAGAS

CAMAREIRA DE HOTEL – TEMPORÁRIA (90 DIAS)

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: R$ 1.240,00+benefícios

30 VAGAS

CONTROLADOR DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório: experiência no processo de injeção de sopro e comprovação em carteira

Salário: R$1.531,50+benefícios

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL – TEMPORÁRIA (90 DIAS)

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: R$ 1.800,00+benefícios

15 VAGAS

GARÇOM – TEMPORÁRIA (90 DIAS)

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: R$ 1.500,00 + benefícios

30 VAGAS

INSTRUTOR DE TREINAMENTO COMERCIAL

Ensino Superior completo emPedagogia, Psicologia, Hotelaria, Turismo, Administração ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório: Experiência como instrutor de treinamento na área de hospedagem/hotelaria; possuir experiência em coordenação ou liderança na área de hotelaria (governança, relações públicas, recepção) e saber ministrar treinamentos. Ter conhecimento intermediário em Pacote Office e conhecimento intermediário no idioma espanhol.

Salário: R$3.605,43 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório: experiência na função comprovada em carteira e/ou contrato, curso Técnico em Mecânica, Eletromecânica ou Elétrica.

Salário: R$ 1.396,00 + benefícios

02 VAGAS

MECÂNICO DE VEÍCULOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso de manutenção automotiva, habilitação cat “B”, conhecimento em computação

03 VAGAS

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório:experiência com montagem de estrutura e comprovação em carteira

Salário: R$2.554,35 + benefícios

10 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório:Experiência na função, comprovada em carteira, contrato ou declaração, conhecimento em forno a lenha, disponibilidade de horário. Residir nos bairros de Nordeste de Amaralina, Boca do Rio, Santa Cruz ou demais bairros próximos da Pituba.

Salário: R$ 1.600,00 + benefícios

03 VAGAS

POLIDOR DE VEÍCULOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório conhecimento em polimento de veículos e vetrificação

02 VAGAS

TÉCNICO DE IMPRESSORA (MATRICIAL)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório: Experiência com manutenção de impressoras comprovada em carteira, contrato ou declaração, ter trabalhado com assistência técnica, possuir moto e habilitação (A/B)

Salário: R$ 1.700,00 + benefícios

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO BILINGUE ESPANHOL

Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter fluência em espanhol, boa dição, disponibilidade total de horário e conhecimento de informática

Salário a combinar + benefícios

8 VAGAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO II

Ensino superior completo em Administração ou Ciências Contábeis, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência em ambas as áreas (Administrativo e Financeiro), domínio do Windows, Excel, Word, Outlook, Power Point e Internet, ter boa dicção, escrita e disponibilidade de horário

Salário R$2.408,65 + benefícios

1 VAGA

AJUDANTE DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Ensino médio completo, 6 meses experiência

Salário R$1.498,50 + benefícios

10 VAGAS

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Ensino médio completo, 6 meses experiência

Salário R$2.554,35 + benefícios

10 VAGAS

AUXILIAR DE CLASSE

Ensino médio completo, 6 meses de experiência na área.

Salário a combinar + benefícios

2 VAGAS

SOLDADOR MAÇARIQUEIRO

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário R$2.000,00 + benefícios

3 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA PESADA

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em empresa que lidam com sucata

Salário R$2.000,00 + benefícios

3 VAGA

COSTUREIRA EM GERAL (VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 VAGA

COSTUREIRA EM GERAL (VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 VAGA

SUSHIMAN

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade para trabalhar noite e morar em bairros próximo a Avenida Tancredo Neves

Salário a combinar + benefícios

1 VAGA

GARÇOM

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade para trabalhar noite e morar em bairros próximo ao Rio Vermelho

Salário a combinar + benefícios

2 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINAS, COM ENFÂSE EM ELEVADOR CREMALHEIRA E MINI GRUA

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

3 VAGAS

ENCANADOR

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: CNH B, possuir carro ou moto, desejável ser morador de Pirajá e região

Salário R$2.104,77 + benefícios

2 VAGAS

AGENTE VENDAS

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH A, possuir moto ou carro, vivência com vendas, desejável ser morador de Pirajá e região

Salário R$1.446,44 + benefícios

2 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA (VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário R$1.212,00 + benefícios

2 VAGAS

EMPREGADA DOMÉSTICA (VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário R$1.212,00 + benefícios

2 VAGAS

GERENTE DE RESTAURANTE

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 VAGA

ENCANADOR

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário R$1.561,00 + benefícios

1 VAGA

ATENDENTE DE LANCHONETE (VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade total de horário

Salário a combinar + benefícios

1 VAGA

VENDEDOR INTERNO (VAGA TEMPORÁRIA 90 DIAS)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Requisitos Imprescindíveis: Ter experiência com vendas de roupas ou sapatos ou materiais esportivos, disponibilidade de horário e conhecimento de informática

Salário a combinar + benefícios

10 VAGAS

DOCEIRA

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: vivência na produção de salgados

Salário a combinar + benefícios

1 VAGAS

AUXILIAR DE FARMÁCIA (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

Ensino médio completo, sem experiência, desejável curso na área.

Salário a combinar + benefícios

3 VAGAS

COPEIRO (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

Ensino médio completo, sem experiência, desejável curso na área.

Salário a combinar + benefícios

3 VAGAS

TÉCNICO DE INFORMÁTICA (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento de informática

Salário a combinar + benefícios

3 VAGAS

