Veja lista de vagas do SIMM e SineBahia para Salvador nesta sexta (21)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 86 vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (21). Entre as oportunidades, estão vagas para recepcionista de hotel, auxiliar de manutenção predial, fiscal de Loja e muito mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função. Para se inscrever em qualquer oportunidade é necessário realizar um cadastro nas instituições. Veja abaixo a lista de documentos necessários:

Os interessados nas oportunidades do SineBahia podem buscar um dos postos de atendimento com documentos pessoais. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar o site da Semdec para agendar o atendimento a partir das 17:30h do dia anterior a visita. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade de horário e residir na região da Barra.

Salário 1.212,00 + benefícios

02 VAGAS

ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório conhecimento em informática

Salário 1.453,00 + benefícios

04 VAGAS

ASSISTENTE FISCAL

Ensino Superior completo em ciências contábeis

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório conhecimento em departamento de pessoal e nos sistemas simples e L. Presumido

Salário 2.000,00 + benefícios

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir veículo próprio carro ou moto, habilitação “A” ou “B” e disponibilidade de horário

Salário 1.212,00 + benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.212,00 + benefícios

02 VAGAS

BORRACHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.366,61 + benefícios

03 VAGAS

CORTADOR DE ARTEFATOS DE COURO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório conhecimento em corte e manuseio das máquinas de corte

Salário 1.600,00 + benefícios

01 VAGA

EDITOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL

Ensino Superior incompleto em marketing no 3° período

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir habilidade com redes sociais, instagram, tiktok, canva, photoshop, criação de conteúdos, vídeo, fotos e disponibilidade de horário

Salário 1.350,00 + benefícios

01 VAGA

INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória habilitação “B”, experiência em Montagem de Estruturas Metálicas e Painel Solar

01 VAGA

MARCENEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 2.000,00 + benefícios

03 VAGAS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência de 01 mês na função

Obrigatória habilitação “B”

02 VAGAS

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória habilitação “D”

Salário 1.976,83+ benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE VEÍCULOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório curso de Manutenção Automotiva, CNH “B”, conhecimento em computação.

03 VAGAS

OFICIAL DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência com pintura e manutenção civil comprovada em carteira

Salário 1.645,41 + benefícios

01 VAGA

SUPERVISOR DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência na área comercial: Restaurante, Bar, Lanchonete, ter disponibilidade de horário e residir na região da Barra.

02 VAGAS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória experiência na função comprovada em CTPS e habilitação “B”

Salário 2.000,00 + benefícios

01 VAGA

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória experiência na função comprovada em CTPS ou contrato

Salário 2.000,00 + benefícios

01 VAGA

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ SHOPPING BARRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 Meses de Experiência na carteira

Salário 1.931,00 + benefícios serão informados na entrevista

06 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 Meses De Experiência na carteira

Salário + benefícios serão informados na entrevista

03 VAGAS

RECEPCIONISTA

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 Meses De Experiência na carteira

Salário 1.212,00 + benefícios serão informados na entrevista

02 VAGAS

VARREDOR DE RUA

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Incompleto

Sem Experiência

Salário 1.212,00 + benefícios serão informados na entrevista

02 VAGAS

VAGA DESCRIÇÃO SALÁRIO QT VAGAS Vendedor interno (VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER) Ensino médio completo, 6 meses de experiência. a combinar + benefícios 2 Farmacêutico Ensino superior completo em Farmácia, 6 meses de experiência, ter fácil acesso ao bairro de Cajazeiras a combinar + benefícios 1 Atendente de Farmácia Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso aos bairros de Cajazeiras e Pero Vaz a combinar + benefísios 2 Encanador Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: CNH B, possuir carro ou moto, desejável ser morador de Pirajá e região 2.104,77 + benefícios 2 Agente Vendas Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH A, possuir moto ou carro, vivência com vendas, desejável ser morador de Pirajá e região 1.446,44 + benefícios 2 Soldador Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com soldagem em aço carbono, chapas e equipamentos, saber utilizar processos de soldagem tig, eletrodo revestido e maçarico. a combinar + benefícios 2 Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para o Programa SIMM MULHER) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: curso de informática e vivência em logística a combinar + benefícios 1 Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa SIMM MULHER) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade total de horário a combinar + benefícios 1 Fiscal de Loja Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter fácil acesso a Lauro de Freitas e Conhecimento com Circuito fechado (CFTV), Curso atualizado de Segurança e ter disponibilidade de horário a combinar + benefícios 2 Açougueiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter fácil acesso aos bairros da Vitória, Pituba, Alphaville e Ondina, disponibilidade de horário a combinar + benefícios 8 Auxiliar de Manutenção Predial Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e experiência em TODAS AS ÁREAS: hidráulica, elétrica, pintura e marcenaria, disponibilidade de horário a combinar + benefícios 2 Agente de Turismo Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite e conhecimento de informática a combinar + benefícios 1 Recepcionista de hotel Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar à noite, ter fácil acesso a região da Suburbana ou Cidade baixa. a combinar + benefícios 2 Encarregado de Pintura Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência na área industral, será um diferencial curso na área 3.459,27 + benefícios 5 Encarregado de Caldeiraria Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência na área industral, será um diferencial curso na área 1.993,58 + benefícios 5 Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 3 meses de experiência. 1.212,00 + benefícios 1 Técnico de informática (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 3 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 Técnico em Enfermagem do Trabalho (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, curso na área e Coren atualizado. a combinar + benefícios 1 Auxiliar financeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento em Excel e conhecimento no sistema Sienge. a combinar + benefícios 1 Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência ) Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 NÃO PCD 38 PCD 5 TOTAL DE VAGAS: 43

