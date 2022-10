Veja lista de vagas do SineBahia para o interior do estado nesta sexta (14)

Foto: Divulgação / GOV BA

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 381 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta sexta- feira (14). As oportunidades estão disponíveis em Vitória da Conquista, Esplanada, Simões Filho, Bom Jesus da Lapa, Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, Jequié, Lauro de Freitas, Ilhéus, Itabuna e Senhor do Bonfim.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

CONFIRA A LISTA COMPLETA ABAIXO

VAGAS DE LAURO DE FREITAS

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Superior completo / ADM ou Áreas afins

Experiência na função de 06 meses

Imprescindível: Vendas por telefone e presencialmente, vendas interna e externa, quando necessário; prospecção de novos clientes; ofertar produtos complementares, além da solicitação de manutenções, caso sejam necessários; realizará orçamentos, negociação de preços, acompanhamento da entrega dos produtos; tenha facilidade com matemática | tenha conhecimento em WORD, EXCEL disponibilidade para trabalhar aos sábados.

Salário: R$ 2.500,00

Possuir carro ou moto/ CNH A ou B

01 VAGA

VAGAS DE SENHOR DO BONFIM

DESIGNER

Ensino Fundamental Completo

Experiência na área de mídias digitais

01 VAGA

CONSULTOR COMERCIAL

Ensino Fundamental completo

Experiência em vendas

01 VAGA

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

Habilitação: B

01 VAGA

CONSULTOR DE VIAGENS

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Fundamental Completo

Não Exige Experiência

10 VAGAS

AUXILIAR DE MECÂNICO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

Habilitação: B

01 VAGA

PROFESSOR DE ED. FÍSICA

Ensino Médio Completo

Registro no CREF

01 VAGAS

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

Ensino Médio Completo

Curso Técnico na Área

Experiência Comprovada

01 VAGA

ELETROMECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Curso Técnico de Eletromecânico

Não Exige Experiência

Habilitação: AD

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência na Área

01 VAGA

CHAPISTA

Ensino Médio Completo

Experiência na Área

01 VAGA

DOMÉSTICA

Ensino Fundamental Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AJUDANTE DE CAMINHÃO

Ensino Fundamental Completo

Não Exige experiência

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Fundamental Completo

Não Exige Experiência

Habilitação: B

02 VAGAS

ATENDENTE

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

CAMAREIRA

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

ATENDENTE COMERCIAL

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

ATENDENTE DE BALCÃO DE FRIOS

Ensino Fundamental Completo

Experiência Comprovada

01 VAGA

REPOSITOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência Comprovada

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência Comprovada

01 VAGA

VENDEDOR (EXTERNO)

Ensino Fundamental Completo

Experiência Comprovada

04 VAGAS

TORNEIRO JUNIOR

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

Ter curso técnico

01 VAGA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

10 VAGAS

GARÇOM

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

Experiência em restaurante

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino médio completo

Experiência 06 meses

Disponibilidade para viajar

02 VAGAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Superior Incompleto em Administração ou RH

Não Exige Experiência

07 VAGAS

AJUDANTE GERAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental

Não exige experiência

Manutenção e limpeza geral nas vias

01 VAGA

GERENTE ADMINISTRATIVO

Vaga permanente

Ensino Superior Incompleto

Salário: 1.212,00

01 VAGA

CONFERENTE

Ensino Médio completo

Experiências comprovadas

02 VAGAS

SUPERVISOR DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS

Ensino Médio completo

Experiências comprovadas, ter CNH B, habilidade com gestão de equipe e e-commerce.

01 VAGA

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência comprovada com carga e descarga

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiências comprovadas

01 VAGA

OPERADOR DE IMPRESSORA DE PLOTTAR

Ensino Médio completo

06 meses de experiências e habilidade com COREL DRAW

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental incompleto

06 meses de experiências

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiências bolos e tortas

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

ADMINISTRADOR DE MARKETING (ESTÁGIO)

Cursando Superior a partir do 5º semestre em Marketing

Auxiliar nas atividades administrativas

Possuir domínio de Excel intermediário

Necessário residir em Itabuna – BA

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Cursando Superior em Administração ou áreas afins

Auxiliar nas atividades administrativas

Possuir domínio de Excel intermediário

Necessário residir em Itabuna – BA

01 VAGA

TÉCNICO DE TI (ESTÁGIO)

Cursando Superior a partir do 5º semestre em Ciências da Computação, Informática ou áreas afins

Possuir domínio de Excel intermediário

Necessário residir em Itabuna – BA

01 VAGA

ENGENHARIA CIVIL (ESTÁGIO)

Cursando Superior a partir do 5º semestre em Engenharia Civil

Possuir domínio de Excel intermediário

Necessário residir em Itabuna – BA

01 VAGA

ENGENHARIA ELÉTRICA (ESTÁGIO)

Cursando Superior a partir do 5º semestre em Engenharia Elétrica

Possuir domínio de Excel intermediário

Necessário residir em Itabuna – BA

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Possuir conhecimento em inglês

01 VAGA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência mínima de 06 meses com carga e descarga

Disponibilidade de horário, escala 5×1

Trabalhar com pesos de até 25kg

02 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

VIGIA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

ATENDENTE

Ensino Médio Completo

Disponibilidade de horários

Imprescindível ter CNH “A e B”

Conhecimentos em informática

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO

Ensino Médio Completo

Conhecimento básico em rede e em informática,

Conhecimentos em sistemas de alarme, câmeras e cerca elétrica

Possuir “A e B”

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Ter disponibilidade de trabalho residir em Itabuna

02 VAGAS

AUXILIAR OPERACIONAL (AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA)

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Diferencial se tiver experiência na área de logística

06 VAGAS

ASSISTENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência administrativa na área de atuação e no segmento de courier, logística ou transportadora

Conhecimento em pacote Office intermediário

02 VAGAS

ENCARREGADO OPERACIONAL DE LOGÍSTICA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência na área de logística e com liderança de equipe

Conhecimento intermediário em sistemas de transportes e logística

Possuir CNH ‘B’

01 VAGA

ASSISTENTE DE MÍDIA SOCIAL

Ensino Médio Completo

Diferencial possuir curso superior em Publicidade e Propaganda

Experiência mínima de 06 meses na função

Experiência com redes sociais

01 VAGA

FATURISTA

Ensino Médio Completo

Diferencia possuir curso superior em Administração ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área com atendimento ao público

Disponibilidade total de horários, principalmente noturno

01 VAGA

PORTEIRO REMOTO

Ensino Médio Completo

Experiência com serviço de monitoramento remoto

02 VAGAS

SOLDADOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com TIG e MIG

Atuar no corte de peças metálicas, solda em aço carbono e aço inox, furos, chapas e equipamentos, utilizando processos de soldagem e corte

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Diferencial Curso Técnico em Mecânico

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Conhecimentos em manutenção de equipamentos industriais troca de rolamentos, eixo, montagem, regulagem, ajuste de polias, lubrificação de motores

01 VAGA

COMPRADOR

Ensino Técnico ou Superior na área de Construção Civil

Experiência mínima de 06 meses na área

Conhecimento intermediário com pacote Office

Conhecimento de software de gestão de compras

Conhecimento de processos e etapas de obra civil

01 VAGA

ENGENHEIRO CIVIL

Ensino Superior na área de Construção Civil

Experiência mínima de 06 meses em obra civil

Conhecimento avançado em Excel

Disponibilidade para viagem

Possuir CNH ‘B’

01 VAGA

ANALISTA DE SUPRIMENTOS

Técnico ou Superior na área de Construção Civil

Experiência na função

Conhecimento de software de gestão de compras

Conhecimento intermediário com pacote Office

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

05 VAGAS

OPERADOR DE GUINDALTO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

GERENTE DE SUPERMERCADO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com gerenciamento de pessoas, gestão de estoque e programação de compras

Possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

DIRETOR COMERCIAL

Superior Completo em Economia, Administração ou áreas afins

Possuir pacote Office de Excel intermediário

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Necessário residir em Itabuna – BA

Possuir CNH “B”

01 VAGA

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Superior Completo em Administração ou áreas afins

Possuir pacote Office de Excel intermediário

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Necessário residir em Itabuna – BA

01 VAGA

GERENTE DE FROTA (E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES)

Superior Completo em Logística ou áreas afins

Possuir pacote Office de Excel intermediário

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Necessário residir em Itabuna – BA

Possuir CNH “AB”

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio Completo

Disponibilidade de horários

Residir em Itabuna

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Disponibilidade de horários

Residir em Itabuna

01 VAGA

AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Disponibilidade de horários

Residir em Itabuna

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Diferencial experiência com vendas

Salário R$ 1.320,00

02 VAGAS

TÉCNICO DE IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAIS I

Curso Técnico em Eletrônica Eletromecânica ou Informática

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH ‘B’

Necessário ter carro próprio

Necessário ter disponibilidade para viajar

Trabalho externo

01 VAGA

ENTREGADOR DE GÁS COZINHA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Imprescindível possuir atividade remunerada na CNH

Possuir curso MOPP

Possuir CNH ‘ A OU AB’

01 VAGA

COSTUREIRA/ALFAIATE

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

DESENVOLVEDOR DE INTERNET

Ensino Superior ou Técnico Completo

Não Exige Experiência

Possuir Inglês Básico

06 VAGAS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Curso Técnico em Ar Condicionado

Experiência mínima de 06 meses na área

Habilidade com refrigeradores, lavadoras, microondas, bebedouros

Residir em Itabuna

05 VAGAS

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR OU ANALISTA DESENVOLVEDOR

Ensino Superior Completo em Tecnologia da informação, Análise de Sistemas,

Processamento de dados ou áreas afins

Domínio de linguagem C#, NET e NET Core

Domínio no desenvolvimento de plataformas WEB

Necessário ter experiência com Desenvolvimento de Programas de computador

Experiência mínima de 06 meses na função

04 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio Incompleto

Experiência Na Função

Residir Na Zona Sul

01 VAGA

SERVENTE DE OBRAS

Ensino Fundamental Completo

Experiência Na Função

15 VAGAS

AUXILIAR DE ENTREGA

Ensino Fundamental Completo

Experiência Na Função

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência Na Função

Possuir CNH Categoria AB E Moto

01 VAGA

MOTORISTA ENTREGADOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência Na Função

Possuir CNH Categoria AD

01 VAGA

ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Superior Completo

Experiência Na Função

Possuir Conhecimento Em Suporte De Ti

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Ensino Médio Técnico Completo

Experiência Comprovada Em Carteira De Trabalho

01 VAGA

AUXILIAR DE FATURAMENTO

Ensino Superior Completo

Experiência Comprovada Em Carteira Na Área De Faturamento Hospitalar

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência Comprovada Em Carteira

Possuir Habilitação B

Disponibilidade Para Viagens

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio Incompleto

Experiência Na Função

Residir Na Zona Sul

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Curso Superior completo ou incompleto

Não exige experiência

A empresa fornecerá: assistência médica e odontológica, transporte da empresa, refeitório da empresa

Vaga para entre safra em Luis Eduardo Magalhães

01 VAGA

CLASSIFICADOR DE GRÃOS (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Salário: 1.800

A empresa fornecerá: assistência medica e odontológica

Transporte da empresa, refeitório da empresa

Vaga para fazenda

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Não exige escolaridade

Não exige experiência

02 VAGAS

ALMOXARIFE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Disponibilidade para viajar

OBS: A empresa fornecerá ( alojamento, assistência medica, cesta básica, vale refeição, seguro de vida, uniforme)

Vaga para morar em Angical

01 VAGA

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA DE TRASNPORTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Exige pacote Office intermediário

OBS: A empresa fornecerá (vale transporte, assistência medica e odontológica, vale refeição, seguro de vida)

Disponibilidade de horário

20 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO DE ELETRÔNICA

Ensino Técnico completo em Eletrônica, Eletromecânica ou eletrônica

Não exige experiência

Obrigatório possuir certificações atualizadas NR10 e NR35

CNH ‘B’

Disponibilidade para viagens e conhecimento básico em informática e em redes

Salário + comissão (Vale refeição, adicional de periculosidade, transporte da empresa, uniforme e adicional noturno)

03 VAGAS

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Experiência pacote Office e ter atuado na área logística

OBS: A empresa fornecerá (assistência medica e odontológica, vale transporte, vale refeição, seguro de vida)

Disponibilidade de horário

20 VAGAS

CAMAREIRA DE MOTEL

Ensino Fundamental completo

Experiência em serviços domésticos

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir CNH ‘B’, curso NR10 básico, NR10 SEP, N35 e Rede de Distribuição

Salário: 1.508,00 + benéficos (Vale transporte, assistência médica e odontológica e vale refeição)

10 VAGAS

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Vale transporte

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ENTREGADOR DE GÁS

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’,

OBS: Empresa fornecerá adicional periculosidade, comissão e uniforme

01 VAGA

GERENTE ADMINISTRATIVO

Ensino superior ou cursando em administração ou gestão

Conhecimento em informática básica

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A’

01 VAGA

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA

Ensino Técnico completo em Eletrônica, Eletromecânica ou Eletrônica

Não exige experiência

Obrigatório possuir CNH ‘B’, curso atualizado NR10 e NR35, disponibilidade para viagens, conhecimento básico em informática

e em redes

Salário + comissão (vale refeição, adicional periculosidade, transporte da empresa, uniforme e adicional noturno)

01 VAGA

MASSOTERAPEUTA

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

OBS: Empresa fornecerá vale transporte e uniforme

01 VA

MOTORISTA ENTREGADOR

Não exige escolaridade

Não exige experiência

Obrigatório possuir CNH ‘D’

OBS: Empresa fornecerá (Vale refeição, seguro de vida, transporte, uniforme e adicional de percentual)

05 VAGAS

OPERADOR DE MOTOSERRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Disponibilidade para viajar

Curso de operador de motosserra

OBS: A empresa fornecerá (alojamento, assistência medica, cesta básica, vale refeição, seguro de vida, uniforme)

Vaga para morar em Angical

03 VAGAS

PADEIRO OU AJUDANTE

Não exige escolaridade

Não exige experiência

01 VAGA

RECEPCIONISTA ATENDENTE

Ensino Médio completo

Experiência em vendas

Salário: 1.400,00

01 VAGA

RECEPCIONISTA ATENDENTE

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

OBS: Empresa fornecerá vale transporte e uniforme

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE CLÍNICA MÉDICA

Ensino Médio completo

Experiência na função com clínica médica

Obrigatório possuir conhecimento e habilidade em informática

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

Disponibilidade para viagens, transporte próprio (moto) e ajuda de custo nos três primeiros meses (Alimentação e combustível)

01 VAGA

RETIFICADOR DE CABEÇOTES

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: 2.800,00 + benefícios (Seguro de vida, uniforme e refeitório da empresa)

01 VAGA

SORVETEIRO EM COMÉRCIO AMBULANTE

Não exige escolaridade

Não exige experiência

Salário + comissão

08 VAGAS

SUPERVISOR COMERCIAL

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 3.000 + comissão + benefícios (500,00 alimentação, combustível e telefone coorporativo)

01 VAGA

SUPERVISOR DE OPERAÇÕES LOGISTICAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH A/B, moto ou carro

OBS: A empresa fornecerá ( vale transporte, assistência medica e odontológica, vale refeição, seguro de vida

20 VAGAS

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Salário + Vale refeição

Atividade: Realizada Home Office

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAIS

Ensino técnico em eletrônica/ eletromecânica ou informática

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: 1.700

Aluguel do veiculo: 1.080 + combustível

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e veiculo próprio

01 VAGA

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica e Especialidade em informática

Experiência mínima de 06 meses na carteira na instalação de câmeras e sensores

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Disponibilidade para viajar

OBS: A empresa fornecerá ( alojamento, assistência medica, cesta básica, vale refeição, seguro de vida, uniforme, 30% de periculosidade)

Salário: 2.760,50

Vaga para morar em Angical

02 VAGAS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Técnico completo em Segurança do Trabalho

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’, conhecimento na área e habilidade básica em informática

01 VAGA

TRABALHADOR RURAL

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Disponibilidade para atuar em fazenda

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Não exige experiência

OBS: Empresa fornecerá vale refeição + uniforme + comissão + assistências médica e odontológica

02 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência na função com vendas de telefonia

05 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino superior completo ou incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ”B “ e disponibilidade para viagens

Salário: 3.000, alimentação 513,00

OBS:Empresa fornecerá assistência medica e odontológica, vale refeição,(43,12 por dia) transporte da empresa, adicional por tempo de serviço, abono especial anual (4.000)

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Transporte da empresa

Salário + comissão

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VIGILANTE PATRIMONIAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Curso atualizado

Trabalhar em fazenda

10 VAGAS

VAGAS DE BOM JESUS DA LAPA

TRABALHADOR RURAL

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

02 VAGAS

VAGAS DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES

BALCONISTA DE AÇOUGUE

Ensino Médio completo

Experiência na função com vendas de telefonia

03 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência na função com vendas de telefonia

01 VAGA

REPOSITOR EM SUPERMERCADOS

Ensino Médio completo

Experiência na função com vendas de telefonia

01 VAGA

VAGAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA

ATENDENTE DE AEROPORTO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Curso de informática, inglês fluente e disponibilidade de horário.

Trabalhar em áreas remotas pista/aeronave e atendimento ao público.

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Irá trabalhar com atendimento aos pacientes da clinica escola de seg a sex- das 08:00h ás 17:00h /sáb-12:00h as 16:00h

01 VAGA

AUXILIAR DE BIBLIOTECA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Irá trabalhar com atendimento ao aluno e organização de acervo.

Jornada de trabalho: seg á sex:08:00h ás 17:00h e sáb: 12:00h ás 16:00h

01 VAGA

TELEFONISTA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência na função

01 VAGA

TRABALHADOR POLIVALENTE DA CONFECÇÃO DE CALÇADOS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Multioperador – Ter disponibilidade de horário

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Conhecimento em cortes especiais e manuseio de serra fita.

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Curso técnico ou Superior em administração

Experiência em rotinas administrativas,

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência com manutenção elétrica e geral, cursos de NR-10 e NR-35

Ter disponibilidade de horário e realizar viagens

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo

CNH categoria B

Disponibilidade para realizar viagens

Auxiliará nas atividades de manutenção predial em geral, suporte nas áreas de pintura, hidráulica, elétrica, alvenaria etc.

01 VAGA

AUXILIAR DE VETERINÁRIO

Ensino Médio completo

Experiência na função ou curso na área

É necessário que tenha disponibilidade de horário.

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Médio completo

Ter experiência nas rotinas do setor financeiro, lançamentos de contas a pagar, programação e pagamento de despesas, elaboração de livros de prestação de contas.

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Médio completo

Com conhecimento básico em eletrônica, agilidade e boa digitação

01 VAGA

BANHISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Banhista e Tosador – Possuir experiência e habilidade em dar banho e tosar cães e gatos.

Ter disponibilidade de horário.

01 VAGA

BARMAN

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Horário de Trabalho: das 4h da tarde à meia-noite.

01 VAGA

CABELEIREIRO

Ensino Fundamental completo

Com experiência em mechas, cortes e químicas.

01 VAGA

CARPINTEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

CARTAZEIRO

Ensino Médio completo

Boa ortografia e facilidade em desenhos

Experiência em comunicação visual de anúncios

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Ter habilidade com comunicação.

Experiência no setor comercial

Possuir CNH e veículo próprio

Jornada de trabalho, de segunda á sexta, horário comercial: salário+comissão+ vale combustível.

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Não exige experiência na função, pois receberá treinamento.

08 VAGAS

CONTROLADOR DE ACESSO

Ensino Médio completo

Desejável experiência na função.

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental completo

Experiência na função e em cozinha a la carte

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Experiência na função

Ensino fundamental completo

01 VAGA

DIGITADOR

Ensino Médio completo

Experiência em digitação, e ser ágil

Irá digitar contratos, propostas bancárias e dar suporte as lojas.

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO

Ensino Fundamental completo

Saber cozinhar forno e fogão, limpeza e organização.

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência na função, saber cozinhar

01 VAGA

ENCARREGADO DE AÇOUGUE

Auxiliar de açougue- Ensino Médio completo

Experiência com balcão de atendimento de açougue, conhecimento com tipos de carnes/cortes e disponibilidade de horário.

01 VAGA

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência com manutenção elétrica e geral, cursos de NR10/NR35

Ter disponibilidade de horário e para realizar viagens

01 VAGA

ESTOQUISTA

Não exige escolaridade

Necessário que tenha disponibilidade para viajar

Desejável experiência na função.

01 VAGA

FORNEIRO DE PADARIA

Ensino Médio completo

Experiência com forno elétrico/industrial

Disponibilidade de horário.

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência na função

Horário de Trabalho: das 4h da tarde à meia-noite.

01 VAGA

GERENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Superior completo ou cursando ADM, ciências contábeis, marketing ou áreas afins

Experiência em gestão de equipes e vivência de rotinas administrativas

Conhecimento em pacote Office

Ter disponibilidade de horário e para realizar viagens.

01 VAGA

GERENTE DE FRIOS E LATICÍNIOS

Ensino Superior completo ou cursando

Experiência na área, conhecimento em pacote Office, e manipulação/ boas práticas alimentares

Ter habilidade em liderança/gestão e disponibilidade de horário.

01 VAGA

GERENTE DE PEIXARIA

Ensino Superior completo ou cursando, experiência na área

Conhecimento em pacote Office, e manipulação/ boas práticas alimentar

Conhecer sobre pescados e cortes de peixes, vivência com gestão de pessoas e disponibilidade de horário.

01 VAGA

GERENTE DE DEPÓSITO

Ensino Superior cursando ou completo em logística, administração ou áreas afins

Experiência na função com gestão de pessoas, conhecimento em pacote Office

Disponibilidade de horário e para realizar viagens.

01 VAGA

GERENTE DE VENDAS

Gerente de vendas REGIONAL – Ensino Médio completo

Experiência com vendas

Disponibilidade para realizar viagens.

01 VAGA

LOCUTOR ANUNCIADOR

Ensino Médio completo

Desejável conhecimento em oratória

Experiência na área e disponibilidade de horário.

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Com experiência em alongamento de unhas.

01 VAGA

MAQUIADOR

Ensino Fundamental completo

Com experiência na função.

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOCICLETAS

ensino médio completo

Experiência na função

CNH- A/B

01 VAGA

MÉDICO VETERINÁRIO

Formação completa em Medicina Veterinária

Possuir experiência na área clínica e emergencial

Morar em Vitória da Conquista e proximidades.

01 VAGA

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Não exige escolaridade

Experiência na função

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Motorista intermitente- Ensino Fundamental completo

Experiência com truck/bitruck

Disponibilidade para trabalhar em Vitória da Conquista e região.

03 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio completo

CNH-E

Plantões nos fins de semana e experiência com caminhão tipo: julieta/bitrem. Receberá por diária: R$150,00+ R$25,00 (refeição).

01 VAGA

OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo, curso técnico eletrônica, experiência com manutenção elétrica e geral.

Cursos de NR10 e NR35

Disponibilidade de horário e realizar viagens

01 VAGA

PEIXEIRO

Ensino Médio completo

Conhecimento em cortes especiais de peixe pescados/manuseio de serra fita

Disponibilidade de horário.

01 VAGA

PIZZAIOLO

Não exige escolaridade

Experiência na função

More próximo aos bairros: candeias, centro, receio ou alto maron.

Para trabalhar das 13h ás 21:20h.

01 VAGA

PROFESSOR DE INFORMÁTICA

Ensino Superior ou técnico em informática

Experiência na função,

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo.

Experiência na função

Possuir moto própria.

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência em vendas, com panfletagem e atendimento ao público

01 VAGA

SOLDADOR

Não exige escolaridade

Experiência na função

01 VAGA

SUPERVISOR DE AÇOUGUE

Ensino Superior completo ou cursando

Experiência na área, conhecimento em pacote Office, e manipulação/ boas práticas alimentar

Ter habilidade em liderança e gestão.

01 VAGA

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo ou Superior completo ou cursando Administração, Logística ou cursos relacionados na área

Possuir experiência na área de logística

Conhecimento em Office completo (Excel avançado), Internet; habilidade e experiência com sistema operacional.

01 VAGA

TÉCNICO ELETRÔNICO

Curso Técnico eletrônico

Experiência na função e boa comunicação.

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Desejável experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Vendedor técnico de bike- ensino Médio completo

Experiência na função, com montagem e desmontagem de bicicletas e atendimento de suporte ao cliente.

Jornada de trabalho: das 14h as 22h.

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Não exige experiência.

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência em eletrônica.

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Vendedor Externo PAP – Ensino Médio completo

Ter disponibilidade para trabalhar 06 horas diárias

Contrato CLT

Salário+ajuda de custo+comissão.

10 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Possuir moto própria

CNH categoria A

Disponibilidade para realizar viagens

Não é necessário ter experiência

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Possuir experiência na área de vendas externas

Conhecimento área da construção civil

Possuir CNH categoria B

Obs.: carro próprio da empresa.

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Vendedor externo – Ensino Médio completo

Não exige experiência

Imprescindível que tenha moto e CNH categoria A.

01 VAGA

