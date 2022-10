Veja lista de vagas do SineBahia para Salvador nesta sexta (28)

Foto: Divulgação / Anasps

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 165 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (27). Entre as oportunidades, estão vagas para atendente de farmácia, auxiliar contábil, auxiliar de manutenção predial e muito mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função. Para se inscrever em qualquer oportunidade é necessário realizar um cadastro nas instituições. Veja abaixo a lista de documentos necessários:

Os interessados nas oportunidades do SineBahia podem buscar um dos postos de atendimento com documentos pessoais. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

AUXILIAR CONTÁBIL (ESTÁGIO)

Ensino superior incompleto em ciências contábeis no 4° período

Bolsa auxílio 650,00 + uniforme

02 VAGAS

ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em informática

Salário 1.453,00 + benefícios

06 VAGAS

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino superior incompleto em ciências contábeis no 4° período

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com balanços patrimoniais e lançamento

Salário 1.400,00 + benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.500,00+ benefícios

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em região próxima ou fácil acesso a Ceasa

Salário 1.400,00 + benefícios

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Sussuarana, Itapuã, Mussurunga, Castelo Branco, Cajazeiras, São Marcos e bairros próximos a Pau da Lima

01 VAGA

AUXILIAR TRIBUTÁRIO

Ensino superior incompleto em ciências contábeis no 4° período

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório estar cursando ensino superior em ciências contábeis no 4° período, experiência no envio de declarações e apuração de impostos

Salário 1.400,00 + benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR DE PESSOAL

Ensino superior incompleto em ciências contábeis no 4° período

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivencia com E-social, DCTFWEB e folha de pagamento

Salário1.400,00+ benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR DE SOLDADOR

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.396,00 + benefícios

01 VAGA

AJUDANTE DE COZINHA – TEMPORARIA

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.240,00 + benefícios

30 VAGAS

AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório ter conhecimento em preparação de pintura de veículos

02 VAGAS

AUXILIAR DE RESERVAS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.230,00+ benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE MARKETING

Superior incompleto em marketing a partir do 3° período

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório estar cursando nível superior em marketing ou áreas afins, ter pratica com Adobe Photoshop e Corel Draw

Salário 1.500,00 + benefícios

01 VAGA

BARMAN – TEMPORARIA

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.500,00 + benefícios

15 VAGAS

CAMAREIRA DE HOTEL – TEMPORARIA

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.240,00 + benefícios

30 VAGAS

COSTUREIRA EM GERAL

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência com uniformes, máquinas reta e duas agulhas

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL – TEMPORARIA

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.800,00 + benefícios

15 VAGAS

ENCARREGADO DE SERVIÇOS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência na área de limpeza, conhecimento em informática e na região do Subúrbio

Salário 1.700,00 + benefícios

01 VAGA

GARÇOM – TEMPORARIA

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.500,00 + benefícios

30 VAGAS

INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir habilitação cat “B”, experiência em montagem de estruturas metálicas e painel solar

01 VAGA

INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento na instalação de película e acessórios automotivos

Salário 1.577,00 + benefícios

02 VAGAS

MECÂNICO DE VEÍCULOS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso de manutenção automotiva, habilitação cat “B”, conhecimento em computação

03 VAGA

MESTRE SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE CALDEIRA

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

POLIDOR DE VEÍCULOS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório conhecimento em polimento de veículos e vetrificação

02 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência como recepcionista de hotel comprovada em carteira, conhecimento de sistema desbravador

Salário 1.580,00+ benefícios

01 VAGA

TÉCNICO EM MÓVEIS E ESQUADRIAS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência em projetos com esquadria de alumínio

01 VAGA

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ SHOPPING BARRA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 Meses De Experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

01 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior Incompleto Em Qualquer Área

Sem Experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

01 VAGAS

EMPACOTADOR

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

03 Meses De Experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

03 VAGAS

REPOSITOR

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

03 Meses De Experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

03 VAGAS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

03 Meses De Experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

01 VAGAS

