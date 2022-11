Veja o funcionamento dos serviços de Salvador no Dia de Finados

Fotos: Jefferson Peixoto/Secom

As repartições públicas de Salvador terão o funcionamento suspenso na quarta-feira (2), feriado de Dia de Finados. O atendimento será reestabelecido no dia seguinte. A informação foi divulgada pele prefeitura nesta segunda (31).

Para garantir o atendimento dos serviços essenciais, foi montado um esquema especial que assegura a preservação do patrimônio, o monitoramento e ordenamento do trânsito, a circulação dos ônibus e o atendimento emergencial de saúde. Confira abaixo

Trânsito

O Núcleo de Operação Assistida (NOA) estará atento ao tráfego 24 horas, por meio das câmeras de videomonitoramento, auxiliando as equipes que estarão em rondas. As blitzen de Lei Seca também serão realizadas normalmente no Dia de Finados. Nesta data, os atendimentos presenciais na sede do órgão de trânsito estarão suspensos.

Os setores de defesa de notificações e de protocolo não funcionarão na quarta. As notificações com previsão de vencimento nesses dias serão prorrogadas para o dia útil subsequente, ou seja, para quinta-feira (3). Caso o cidadão queira fazer abertura dos serviços de defesa, apresentação de condutor, ou recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari), no dia em que o expediente presencial estiver suspenso, poderá fazer os procedimentos on-line.

Os atendimentos no setor de liberação de veículos apreendidos nos pátios estarão suspensos. O cidadão pode entrar em contato com a autarquia pelo Fala Salvador, no número 156, ou pelo aplicativo NOA Cidadão.

Transporte

O Elevador Lacerda funciona das 7h às 19h. Os planos inclinados estarão fechados. Já a Travessia Marítima Plataforma-Ribeira ocorrerá normalmente na próxima quarta. A Coordenação de Transportes Especiais (Cotae) e o setor de Protocolo da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) não farão atendimentos administrativos.

Já a operação de transporte contará com frota de ônibus reduzida e terá veículos reguladores nas estações de transbordo que ficarão à disposição da equipe de fiscalização. Além disso, outros 36 veículos reguladores serão disponibilizados para dar atendimento à Operação Praia.

Saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funcionarão durante 24h. As demais unidades de saúde fecham na quarta e retomarão o atendimento, a partir das 8h, da próxima quinta-feira.

Guarda Civil

A Guarda Civil Municipal (GCM) irá intensificar as fiscalizações nas praças e vias públicas na quarta-feira.

Fiscalização e urbanismo

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) segue com as ações de fiscalização no feriado de Finados, em regime de plantão, inspecionando a regularidade dos estabelecimentos comerciais e eventos em Salvador. Nesse dia, o atendimento presencial estará suspenso no órgão.

Defesa Civil

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) funciona ininterruptamente, em regime de plantão 24 horas, para atender às solicitações. Em caso de risco de queda de árvore, deslizamento de terra, alagamento de imóvel e desabamentos, entre outras ocorrências, a população deve entrar em contato com a Codesal, de forma gratuita, pelo telefone 199.

Ruas de Lazer

O Ruas de Lazer voltará a acontecer no feriado do Dia de Finados, na quarta-feira, e no próximo domingo (6), com a interdição do tráfego de veículos nos locais citados acima, das 7h às 17h.

Espaços culturais

Os espaços culturais administrados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), que incluem a Cidade da Música da Bahia, a Casa do Rio Vermelho, o Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana, o Carybé das Artes e a Casa do Carnaval, funcionarão normalmente no feriado de 2 de novembro, das 10h às 18h, com entrada permitida até às 17h. O Teatro Gregório de Mattos (TGM), no Centro, abre com as exposições Salvador na Linha de Marisa Vianna e o Memorial Gregórios (exposição permanente).

Salvamar

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) manterá o efetivo normal de salva-vidas (64 no operacional e 20 em serviços administrativos). Na orla, os 64 agentes estarão distribuídos nos 32 postos instalados entre as praias de Jardim de Alah e Ipitanga.

Assistência social

Os serviços socioassistenciais da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) em funcionamento no feriado de Finados são a Arena Aquática Salvador, que sediará o Campeonato Brasileiro Master de Verão Salvador 2022; o Serviço Especializado em Abordagem Social, para atendimento às pessoas em situação de rua; os benefícios eventuais (auxílio funeral e encaminhamento de auxílio moradia); e as Unidades de Acolhimento Institucional (UAIs).

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.