veja os capítulos de 17 a 22 de outubro

Foto: Divulgação

Quintilha se encanta por Fubá Mimoso. Cira se recusa a desmentir as acusações que fez contra Candoca. Mirinho se preocupa quando Timbó conta a fama de Fubá Mimoso. Sargento Venâncio escolta Candoca e Cira à delegacia. Xaviera convence Quintilha a não deixar Cira voltar para a pousada. Cira e Lorena são presas. Fubá Mimoso conhece José e questiona Quintilha sobre ele. Firmino não consegue libertar Lorena. Cira diz que retira a queixa contra Lorena se Candoca fizer um acordo com ela. O Coronel faz uma proposta para Fubá Mimoso deixar a cidade e desfazer o acerto com Tertulinho.

O Coronel não consegue persuadir Fubá Mimoso a desfazer o negócio. Fubá Mimoso se confessa a Padre Zezo. O Coronel implora que José saia da cidade. Candoca se surpreende ao se ver sozinha em casa. José exige que o Coronel conte quem encomendou sua morte. Timbó fala de Fubá Mimoso para Anita, que se desespera. O Coronel convence José a ir com ele para a sua fazenda. Timbó, Anita e Xaviera armam um plano para convencer Fubá Mimoso a desistir de atentar contra a vida de José. Fubá Mimoso chora com a encenação de Xaviera e promete abandonar a vida de matador. Tertulinho enfrenta José ao ver o rival na fazenda.

Padre Zezo e o Coronel tentam impedir um embate entre Tertulinho e José. Candoca afirma a Sabá Bodó que descobrirá tudo sobre a contaminação do solo. Padre Zezo pede para José não pensar em se vingar. Fubá Mimoso se entrega à polícia, e Floro Borromeu se surpreende. Xaviera, Anita e Timbó comemoram o resultado da encenação feita para enganar Fubá Mimoso. Tertulinho e José se enfrentam. Fubá Mimoso reconhece Timbó. Tertulinho chora ao ver Candoca e José aos beijos. Padre Zezo se espanta ao ver uma aglomeração na porta da delegacia por causa da suposta aparição da Santa. José questiona Candoca sobre a oferta de deixar Canta Pedra.

Manduca ouve Candoca confirmando para José que eles deixarão Canta Pedra. Floro Borromeu é obrigado a libertar Lorena e Cira. Fubá Mimoso é levado para a capital, e Padre Zezo pede para falar com Timbó e Xaviera. Candoca tem uma conversa séria com Manduca. José avisa a Laura que vai embora da cidade com Candoca e ela ficará sozinha em Canta Pedra. Labibe comenta com Lorena e Candoca que Maruan pediu para conversar com ela à noite. José empresta sua casa para Maruan conversar com Labibe. Candoca se preocupa com seus pacientes. Mirinho ouve Manduca falar para Joca que irá para São Paulo com José e a mãe. Labibe se declara para Maruan, e os dois têm sua primeira noite de amor. Timbó expulsa Mirinho de casa. Tertulinho proíbe Candoca de ir embora com José.

Candoca discute com Tertulinho e Manduca flagra a mãe chorando. Maruan diz a José que vai se casar com Labibe. Mirinho conta para Tereza que Timbó o expulsou de casa e ela pede satisfações ao marido. Cirino piora, e Pajeú liga para Candoca e José. Tereza expulsa Timbó de casa. Cira ouve Tertulinho falar para Xaviera que Candoca vai embora de Canta Pedra. Vanclei e Tertulinho se unem contra José. Candoca leva Cirino para sua casa. Cira revela em sua live que Candoca e José vão embora de Canta Pedra. Tertulinho vai à casa de Candoca, e Pajeú o impede de entrar. Xaviera se entristece ao se dar conta da partida de José. Timbó reúne algumas pessoas da cidade para tentar convencer Candoca a desistir de ir embora.

Candoca se emociona com a manifestação organizada por Timbó. Adamastor aparece na casa de Tereza, e Mirinho se desespera. Manduca se ilumina quando Candoca diz que eles não irão mais embora de Canta Pedra. Timbó se esconde de Quintilha embaixo da cama de Xaviera. José questiona Saba Bodó sobre as terras do Grotão. Padre Zezo leva Adamastor ao consultório de Candoca. Laura diz a José que não ficará em Canta Pedra sozinha. Labibe puxa Maruan para o quarto, e os dois se assustam quando Latifa bate na porta. Deodora questiona Tertulinho sobre a visita de Mirinho. Adamastor vai a casa de Candoca, e José o reconhece.

