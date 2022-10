Veja os desafios que formarão o top 3 do ‘Masterchef Profissionais’

Foto: Melissa Haidar/Band

Na reta final do ‘Masterchef Profissionais’, Ananda, Diego, Thalyta e Wilson enfrentam um desafio de confeitaria que vai exigir muita técnica e precisão. Para se salvar da berlinda, eles terão de preparar macarons, clássico francês com algumas etapas que podem atrapalhá-los, como o ponto do suspiro e o recheio delicado.

Além de fazer biscoitos perfeitos, os concorrentes ainda precisam correr contra o tempo para produzir em grande escala e montar uma torre impecável. O autor do melhor doce conquista a única vaga do mezanino e garante o primeiro lugar no Top 3 da temporada.

Antes da temida prova de eliminação, os cozinheiros encaram uma missão especial para conseguir uma grande vantagem na etapa decisiva: cozinhar um macarrão que traga sua história e personalidade no prato.

No desafio derradeiro, cada um terá de reproduzir, a partir de um vídeo, uma criação do espanhol Joan Roca, considerado um dos maiores chefs do planeta. Responsável por um restaurante detentor de três estrelas Michelin, o profissional já foi eleito duas vezes como o melhor do mundo e escolheu uma receita exclusiva para desafiar os competidores brasileiros nesta reta final.

A ideia é apresentar um peixe acompanhado por cinco molhos diferentes. Para inspirá-los, a chef Helena Rizzo rememora os bons momentos que passou ao lado de Roca, quando trabalhava na Espanha. A disputa será acirrada e o dono da pior versão dá adeus ao jogo.

