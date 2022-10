veja os filmes que serão exibidos nesta semana

Foto: Divulgação/Dreamworks

Sem saber quais filmes passarão durante a semana na “Sessão da Tarde”? Confira a programação de longas para toda a família e já prepara a pipoca para acompanhar a sessão de filmes de segunda a sexta após “Chocolate Com Pimenta”. Confira:

Segunda-feira, 31 de outubro

Uma Noite no Museu

Título Original: Night at the Museum

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2006

Diretor: Shawn Levy

Elenco: Ben Stiller, Robin Williams, Dick van Dyke, Carla Gugino, Bill Cobbs, Owen Wilson

Classe: Comédia

No primeiro dia de emprego, um vigia noturno do Museu de História Natural descobre que objetos, esqueletos e estátuas ganham vida depois que o sol se põe.

Terça-feira, 1 de novembro

O Sol Também é uma Estrela

Título Original: The Sun Is Also A Star

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2022

Diretor: Ry Russo-Young

Elenco: John Leguizamo, Yara Shahidi, Charles Melton, Gbenga Akinnagbe

Classe: Romance

Natasha e família têm menos de 24 horas antes de serem deportadas de Nova York para a Jamaica. Pra completar, ela se apaixona pelo filho de imigrantes coreanos.

Quarta-feira, 2 de novembro

Kung Fu Panda 2

Título Original: Kung Fu Panda 2

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2011

Diretor: Jennifer Yuh Nelson

Elenco:

Classe: Infantil

A vida pacata de Po chega ao fim quando surge um novo inimigo, o lorde Chen, que possui uma arma secreta capaz de provocar o fim do kung fu.

Quinta-feira, 3 de novembro

Snowden: Herói Ou Traidor

Título Original: Snowden

País de Origem: Alemã

Ano de Produção: 2016

Diretor: Oliver Stone

Elenco: Melissa Leo;Scott Eastwood;Shailene Woodley;Tom Wilkinson;Zachary Quinto

Classe: Drama

Após anos na Agência de Segurança Nacional, Edward Snowden decidiu entregar documentos secretos de ações de invasão de privacidade do governo dos EUA.

Sexta-feira, 4 de novembro

O Bom Filho à Casa Torna

Título Original: Welcome Home Roscoe Jenkins

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2008

Diretor: Malcolm D. Lee

Elenco: Affion Crockett; Erin Cummings; James Earl Jones; Martin Lawrence

Classe: Comédia

Roscoe volta para casa para participar da comemoração das bodas de ouro de seus pais. Após dez anos, o reencontro não é nada fácil, pois ninguém o leva a sério.

Leia mais sobre TV no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.