Veja os nomes cotados para o Camarote do ‘BBB 23’

A produção do ‘Big Brother Brasil 23’ já começou a negociar com os nomes do elenco do Camarote na temporada que faz primeira apresentação em janeiro. De acordo com informações do jornal EXTRA, Boninho estaria conversando com a atores Bruna Griphao e João Guilherme.

Segundo a publicação, o ‘Big Boss’ também fez contato com a rainha de bateria da Mangueira, Evelyn Bastos. Yasmin Brunet também figura na lista. Wanessa, Xamã, Vitão Isabella Santoni e Duh Marinho também estão cotados para figurar na edição.

João Guilherme desconversa

O filho do cantor Leonardo utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (24), para desconversar a sua participação no reality. Nos stories, ele compartilhou questionamentos de que estaria na próxima temporada do game com a legenda: “Meus amigos kkkkkk”.

Nova edição chega em janeiro

O ‘BBB 23’ vai estrear no dia 16 de janeiro. Ao todo, 20 (10 famosos e outros 10 anonimos) participantes vão disputar o valor do prêmio final. A nova edição terá uma premiação maior e outras surpresas ainda não reveladas pela emissora carioca. Tadeu Schmidt segue na apresentação.

